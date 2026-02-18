Yeni Şafak
Adana’da minibüs ile otomobil çarpıştı: Dört yaralı

18/02/2026, Çarşamba
Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje çıkıp ağaca çarptı.
Adana’da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje çıkarak ağaca çarparken araçta büyük hasar oluştu. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adana’nın Kozan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje çıkıp ağaca çarptı ve hurdaya döndü.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kozan ilçesi Turgut Özal Bulvarı Otogar Kavşağı’nda meydana geldi. 01 AHR 142 plakalı otomobil sürücüsü R.C. ile 59 AOB 764 Plakalı M.M.K yönetimindeki minibüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü R.C. ile araçta yolcu olarak bulunan K.Ö. ve M.K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Minibüsün sürücüsü M.M.K. da kazada yaralanarak Kozan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Çarpışmanın şiddetiyle refüje çıkan otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



