Adana’da afetin boyutu havadan görüntülendi: Metrekareye 119 kilogram yağış düştü

Dilekkaya Mahalle Muhtarı İsmail Akkaş, mahallenin büyük ölçüde sular altında kaldığını belirterek, "Kozan Belediyesi ekipleri tüm iş makineleriyle durumu kontrol altına almaya çalışıyor. Köylüler sıkıntıya girmesin diye tüm ekipler seferber olmuş durumda. Evlerin içine henüz su girmedi ancak ahırlar ve samanlıklar sular altında kaldı. Daha önce de benzerini yaşamıştık. Evlerimize su girmemesi için sabaha kadar nöbetteyiz" dedi.



