Adana’da afetin boyutu havadan görüntülendi: Metrekareye 119 kilogram yağış düştü

19:1614/02/2026, Cumartesi
G: 14/02/2026, Cumartesi
Adana’nın Kozan ilçesinde Anavarza Antik Kenti çevresinde bulunan tarım arazileri ve evlerin avluları sel sularının altında kaldı. Bölgede su tahliye çalışmaları sürerken afetin boyutu havadan görüntülendi.

Bölgede iki gün boyunca etkili olan sağanak yağışların ardından Sumbas Çayı’nın taşmasıyla sel meydana geldi. Adana’da Kozan ilçesinde metrekareye 119 kilogram yağış düşürken Dilekkaya Mahallesi’nde evleri, avluları sel suyu bastı, tarım arazileri sular altında kaldı. 

Ekipler, suyun evlerin içine girmemesi için tahliye çalışmalarını aralıksız sürdürürken yaşanan selin oluşturduğu hasar havadan görüntülendi.

Kozan Belediyesi’ne bağlı iş makineleri ile AKOM ekiplerinin yanı sıra YAK Arama Kurtarma ve Ceyhan Sulama Birliği ekipleri de sahada su tahliye çalışmalarına destek veriyor.


Dilekkaya Mahalle Muhtarı İsmail Akkaş, mahallenin büyük ölçüde sular altında kaldığını belirterek, "Kozan Belediyesi ekipleri tüm iş makineleriyle durumu kontrol altına almaya çalışıyor. Köylüler sıkıntıya girmesin diye tüm ekipler seferber olmuş durumda. Evlerin içine henüz su girmedi ancak ahırlar ve samanlıklar sular altında kaldı. Daha önce de benzerini yaşamıştık. Evlerimize su girmemesi için sabaha kadar nöbetteyiz" dedi.


Yesevi Arama Kurtarma Adana İl Başkanı Erdal Acar, "Bölgede yağışlar sonrası buradayız. 3 evi su baskın ihbarına Kozan Belediyesi AKOM ekipleri ile birlikte saha çalışmasını sürdürüyoruz. Tarlalar ve evleri su basmış durumda araç kurtarma su tahliyesi ve evlerde mahsur kalan hayvanları zor durumda kalan vatandaşlarımıza tüm kurumlarla birlikte destek veriyoruz" diye konuştu.


Evinin avlusunu su basan Rahime Günay ve Emin Akkaş ise evin içinde tüm eşyalarının ve erzaklarının sel suları bastığı için kullanılamaz hale geldiğini anlattı.


