Zincir markette çikolata çalan çocuğu depoya kapattılar: Bakan Tunç'tan açıklama

"Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında 'Hakkari’de üç harfli markette tepki çeken olay: Çocuğu çikolata için market deposuna kapattılar' şeklinde haberler yapıldığının öğrenilmesi üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Market yetkilileri ve eylemde sorumluluğu bulunan kişiler hakkında 'çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürülmektedir"