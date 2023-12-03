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Zincir markette çikolata çalan çocuğu depoya kapattılar: Bakan Tunç'tan açıklama

Hakkari'de, savcılık, sosyal medya hesaplarında zincir markette bir çocuğun çikolatayı cebine koyması nedeniyle depoya kapatıldığı paylaşımları üzerine soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuğun üstün yararını zedeleyecek hiçbir harekete izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.

17:07 - 3/12/2023 Sunday
DHA
12 yaşındaki çocuğun 'zincir markette iki çikolatayı cebine koyduğu ve çalışanlarca depoda bekletildiği' iddiası medyaya yansımıştı.
12 yaşındaki çocuğun 'zincir markette iki çikolatayı cebine koyduğu ve çalışanlarca depoda bekletildiği' iddiası medyaya yansımıştı.

Hakkari'de 12 yaşındaki çocuğun 'Bir zincir markette iki çikolatayı cebine koyduğu ve çalışanlarca marketin deposunda bekletildiği' iddiaları bazı basın organlarına ve sosyal medyaya yansımasının üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.


Yapılan açıklamada,
 "Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında 'Hakkari’de üç harfli markette tepki çeken olay: Çocuğu çikolata için market deposuna kapattılar' şeklinde haberler yapıldığının öğrenilmesi üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Market yetkilileri ve eylemde sorumluluğu bulunan kişiler hakkında 'çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürülmektedir"
denildi.

'Çocuğun üstün yararını zedeleyecek hiçbir harekete izin vermeyiz'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç,
"Geleceğimizin teminatı evlatlarımıza yapılan her türlü olumsuz eyleme karşı çok hassas olduğumuz bilinmelidir. Çocuğun üstün yararını zedeleyecek hiçbir harekete izin vermeyiz. Adalet Bakanlığı olarak konuyu yakından takip ediyoruz. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gerekli soruşturma başlatılmıştır"
dedi.





#Hakkari
#Yılmaz Tunç
#Adalet Bakanlığı
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