Zirvedeki coşkuya yoğun katılım: Keltepe Kayak Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Karabük’te kış turizmi adına önemli bir organizasyona imza atıldı. Karabük Belediyesi ile Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde, Keltepe Kayak Merkezi’nde ilk kez düzenlenen Keltepe Kayak Festivali, yoğun katılım ve renkli görüntülerle gerçekleştirildi. Festival, Karabüklüleri kentin zirvesinde kar ve eğlenceyle buluşturdu.

Kayak gösterileri, yarışmalar, oyun alanları, DJ performansı ve canlı müzik etkinliklerinin yer aldığı festivalde, mobil ikram araçlarıyla katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu. Gün boyu süren etkinlikler, Keltepe Kayak Merkezi’ni adeta bir şenlik alanına dönüştürdü.

Festival alanında vatandaşlara hitap eden Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, organizasyona gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Keltepe’nin Karabük için taşıdığı öneme dikkat çekti. Çetinkaya, bu tür etkinliklerin şehirde sosyal hayatı canlandırdığını ifade etti.

Gençlere ayrıca vurgu yapan Başkan Çetinkaya, Karabük’ün geleceğinde gençlerin önemli bir yer tuttuğunu belirterek, onların sosyal ve sportif faaliyetlerle desteklenmesinin önemine değindi.