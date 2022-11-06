Hayat 0001 numaralı senet müzayedede
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

“0001” numaralı senet müzayedede

Cumhuriyet’in ilk borç senedi müzayedeye çıkıyor. Maliye Bakanlığı tarafından Nisan 1927’de tren alımı karşılığında verilen “0001” numaralı ve 1 milyon 475 bin altın dolar değerindeki senet finans tarihi açısından büyük önem taşıyor.

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R. Rüveyda Okumuş Yeni Şafak
“0001” numaralı senet müzayedede
​Cumhuriyet’in ilk borç senedi müzayedeye çıkıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk borç senedi Online Müzayede’nin gerçekleştireceği 49. Nümizmatik Müzayedesi’nde satışa çıkıyor. Maliye Bakanlığı tarafından Nisan 1927’de tren alımı karşılığında İsveçli Nydgvist&Holm firmasına verilen “0001” numaralı ve 1 milyon 475 bin altın dolar değerindeki senet finans tarihi açısından büyük önem taşıyor. Senedin üzerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Maliye Bakanlarından Mustafa Abdülhalik Renda’nın imzası bulunuyor. 1924 yılından itibaren Cumhuriyet’in kalkınma planları arasında öne çıkan demir yolları projesi ile çeşitli demir yolu hatları döşenerek ülkemizdeki demiryolu ağı artırılmıştı.

İsveçli tren firmasına Türkiye Cumhuriyeti tarafından farklı tarihler için 3 senet verilmişti. Müzayedeye giren senet «0001» numaralı senet olup diğer senet Finansbank›ın koleksiyonunda bir diğeri ise Fransız bir koleksiyonerde bulunuyor. Bankalar arası para niteliğinde kullanılan senet vadesinde Osmanlı Bankası aracılığıyla ödendikten sonra geri alındığı kaydediliyor.

Söz konusu müzayedede ilk borç senedinin yanı sıra Osmanlı ve Cumhuriyet devrine ait son derece nadir kâğıt ve madeni para, nişan, madalya, yabancı banknot ile finansal doküman yer alıyor. 6 Kasım’da online olarak gerçekleştirilecek Nümizmatik Müzayedesi’ndeki eserler arasında bulunan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk borç senedi açılış fiyatı olarak 500 bin Türk lirasından açık arttırmaya sunuldu.

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