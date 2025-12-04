12. GİV Girişimcilik Ödülleri Bahariye Mevlevihanesi’nde sahiplerini buluyor

Organizasyonun ana sponsoru Emlak Katılım, medya sponsoru Albayrak Grubu, platin sponsorlar arasında Ziraat Bankası, Türk Hava Yolları (THY), Negmar ve Ziraat Katılım yer alıyor.

500’ün üzerinde başvuru: Ödülleri Necmeddin Bilal Erdoğan takdim edecek

GİV’den yapılan açıklamaya göre ödül programına bu yıl 500’ün üzerinde başvuru yapıldı. Ön elemeyi geçen projeler etkinlik alanında stant açarak yatırımcılarla birebir görüşme ve sunum imkânı bulacak.





Ödül törenine onur konuğu olarak Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan katılacak ve dereceye giren girişimcilere ödüllerini takdim edecek.

GİV Genel Başkanı Mehmet Koç.

“Girişimcilik artık ekonominin yön veren aktörleri arasında”

GİV Genel Başkanı Mehmet Koç, girişimciliğin Türkiye’de ekonomik dönüşüm açısından stratejik önem kazandığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Girişimler büyüdükçe yalnızca ticaret hacmi değil; teknoloji üretimi, ihracat kapasitesi ve nitelikli istihdam da artıyor. Girişimcilik artık ekonominin tamamlayıcı değil yön veren aktörleri arasında.”





Koç, finansman ve iş birliği modellerinin çeşitlenmesinin girişimcilerin erişim alanını genişlettiğini ifade etti:

“Klasik yatırım modellerinin yanı sıra kitle fonlaması, girişim sermayesi yatırım fonları (GSYF), girişim sermayesi yatırım ortaklıkları (GSYO), melek yatırım ağları, fintek tabanlı yatırım platformları, kurumsal girişim sermayesi modelleri, teknopark yatırım ağları, hızlandırıcı ve kuluçka programları ile uluslararası fonlar girişimciler için farklı finansman kapıları oluşturuyor. Bu çeşitlilik sayesinde girişimler fikir aşamasından ölçeklenme aşamasına kadar uygun destek mekanizmasına erişebiliyor.”





Koç, toplumdaki farkındalık artışının ekosistem için önemine işaret etti:

“Bu sene Fikirden Girişime–Yapabilirsin mottosuyla yapılacak olan Ödül törenine Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan’ın katılımının, girişimciliğin Türkiye’de gelişmesi ve yükselmesi açısından anlamlı olduğunu değerlendiriyoruz. Etkinliğimizi yalnızca bir ödül organizasyonu değil, girişimciliğin tüm aktörlerinin tanıştığı, iş birliği kurduğu ve yeni fikirlerin harekete geçtiği bir buluşma olarak planladık.”





11 kategoride ödül — 1 milyon TL ödül

GİV Girişimcilik Ödülleri bu yıl 11 kategoride sahiplerini bulacak:

Dijital Ekonomi, Yeni Girişimcilik, Kurumsal Girişimcilik, Proje–Fikir, Basın–Medya, Üniversite Kulübü, Akademisyen, Kamu Yöneticisi, İş Planı, Uluslararası Proje ve GİV Özel Ödülü.

Dereceye giren girişimcilere toplam 1 milyon TL ödül dağıtılacak.





Katılım bilgilendirmesi

Etkinlik girişimcilik ekosistemine açık olup, kayıtlar www.turkiyegirisimcibulusmasi.com.tr adresinden gerçekleştiriliyor.





Etkinlik programı

09:00 – Kayıt ve Karşılama

10:30 – Açılış Konuşmaları ve Dua

11:00 – Proje Standları Ziyaret

12:30 – 17.30 Proje Sunumları