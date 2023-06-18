14 günlük afet gözlemi

Coğrafyanın kaderi ile insanlığın kaderinin çatıştığı 6 Şubat 2023 gününde Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en güçlü yıkımı ile karşı karşıya kaldı. Ülkece asrın felaketi ve bunun getirdiği insanı, siyasi, sosyal, ekonomik, askeri ve egemenlik boyutlarında yansımaları olan çeşitli uzantı afetlerinin meydan okumaları ile yüzleştik. Afet sonrasında Cumhurbaşkanı’ndan sade vatandaşa, her birey üzerine düşen görevi kişisel kapasitesi ölçüsünde yerine getirme gayretindeydi. Depremin 15. gününden itibaren sahaya inen, 20 Şubat-6 Mart tarihleri arasında bölgede 6 bin kilometrelik bir yol kat eden Doç. Dr. Erkan Çav, 14 günlük deprem bölgesi ziyaretinde edindiği veri, bilgi ve gözlemleri birleştirerek “Kahramanmaraş Depremleri Afet Yönetim Raporu Tespit, Gözlem ve Öneriler” çalışmasını geçtiğimiz günlerde Timaş Yayınları aracılığıyla ilgililere sundu. Rapor, depremler sonrasındaki saha gözlemlerini aktarıyor ve Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan “Yeni Afet Yönetimi” çalışmalarına yönelik destekleyici yaklaşımlar ve çözüm önerileri sunuyor. Bu çalışmayı zihinde “Ülkemizde, gelecek afetlerin etkilerine karşı nasıl daha hazırlıklı olunur?” sorusuyla hazırlamaya başladığını ifade eden Çav, “Bu rapor ve benzeri çalışmalarla ortaya çıkan kolektif akıl, bilinç ve uygulamalarla Türkiye, bundan sonraki afetlere karşı daha hazırlıklı daha öngörülü, dayanıklı ve etkili çözümler üretebilen Afet Yönetim Modeli/Sistemi’ne sahip olacaktır” ifadesinde bulunuyor.

Doç. Dr. Erkan Çav

Tüm sivil tarafların katkısı önemli

Hazırladığı raporda afet yönetim süreçlerine dair tespit, gözlem ve önerilere yer veren Çav, rapor sonucunda bundan sonraki afetler için daha güçlü bir afet öncesi hazırlık, afet esnasında tepki ve afet sonrası yönetimi olmak üzere üç kademeli bir “Afet Yönetim Yaklaşımı” geliştirilmesi gerektiğini ifade ediyor. “Hayatlarımızın, nesillerimizin ve ülkemizin varlığının korunması hepimizi ilgilendiren siyasetin çok üzerinde bir olgudur” diyen Çav, bu sebeple afet yönetiminin siyaset üstü, milli güvenlik ve beka çerçevesinde toplum ve devlet olarak ülkece varlığımızın korunması meselesi olarak ulusal bir özelliğe sahip olduğunun altını çiziyor. Afet yönetimi anlayışının, ülkenin tüm güçlerince siyaset üstü ortak akıl ile geliştirilmesi için “birlikte inşa etme” anlayışıyla bakılması ve bunları yapmak için de “ortak irade beyanı” sağlanabilmesi öncelikli bir ihtiyaç. Bu nedenle “Afet Yönetimi Politika Belgesi” geliştirilirken kamu ve tüm sivil tarafların katkısı alınmalıdır.

Sanatla gelen iyileşme

Gerçekleşen depremler, yaşattığı yoğun duygularla yazılı ve sanatsal birçok üretime de ilham oldu. Yazılan yazılar, çekilen fotoğraflar, anlatılan acı hatıralar ya da mucizevi kurtarma öyküleri depremin üzerinden yıllar geçse de ilham olmaya devam edecek. Üretilen bu eserler, bir yandan yitirdiklerimizi anarken bir yanda da geleceğe daha güvenli bakmak için yapmamız gerekenleri zihnimizde canlı tutarak anlatacak ve aktaracak. “Sanatla gelen iyileşme gücü, toplumsal rehabilitasyonumuzu sağladığı gibi, ana hedefimiz olan afetlere dayanıklı bir toplum ve devlet olma ilerleyişimize duygusal, moral motivasyon ve düşünce katkısı sağlayacaktır” diyen Çav, insanları doğru eylemle buluşturma gücüne sahip olan sanatın bu süreçteki en büyük faydasının bu olacağının altını çiziyor.

Güçlü bir hükümet olmasaydı

14 günlük ziyaret sonrasında depremin tam birinci ayının sonunda bölgeden dönerken gördüğü manzara için Doç. Dr. Erkan Çav kritik değerlendirmeyi yapıyor: “6 Şubat 2023 Depremleri, AK Parti-MHP-BBP’den oluşan Cumhur İttifakı gibi güçlü bir hükümet döneminde gerçekleşmemiş, onun yerine herhangi bir zayıf yönetim döneminde yaşanmış olsaydı Türkiye çok yönlü bir meydan okuma olarak devletin ve toplumun önüne gelmiş bu felaket karşısında daha büyük bir yıkım yaşar, organize olmakta zorlanır, bölgenin sorunlarına çözüm üretmekte yavaş kalır, birçok bakımdan daha fazla can ve mal kaybına yol açan hatta ülkenin geleceğini siyasi, ekonomik, askeri olarak tehlikeye atma riski olan bir pozisyona düşebilirdi.”

TOKİ yıkılmaz bir marka oldu

Yaşanan felaketlerle birlikte mimari ve şehirleşmeye dair pek çok konu yeniden tartışılır hale geldi. Özellikle kentsel dönüşüm, yatay mimari gibi yönetimlerin gündeminde olan konular yeniden tartışmaya açıldı. Zaman zaman estetik yönden eleştirilere maruz kalan TOKİ, deprem bölgesinde tamamı sağlam kalan binalarıyla yıkılmaz bir marka haline geldi. TOKİ’ye karşı artan güven sonucunda tüm kentsel dönüşümlerde TOKİ tekniklerinin öne çıktığını ve TOKİ’nin inşaat standardı olması için uğraşlar başladığını söyleyen Çav, “Bundan sonra TOKİ, inşa ettiği evleri çeşitli maddi taleplere göre çeşitlendirir ve estetiklerini daha iyi yaparsa ürettiği konutlara talebin tüm ülkede katlanarak artacağı öngörülebilir” açıklamasını yapıyor.







