2. Geleneksel Resim Hikaye ve Şiir Yarışması'na başvurular başladı

Her yıl düzenlediği yarışmalarla edebiyat ve sanat dünyasına yeni yetenekler kazandıran Ümraniye Belediyesi, Geleneksel Resim, Hikâye ve Şiir Yarışmalarının 22.sini başlattı. Yarışmalarda dereceye girenler, para ödülü ve çeşitli hediyelerin sahibi olacaklar. Yarışmaların seçici kurulu ise, tanınmış sanatçı, edebiyatçı ve akademisyenlerden oluşmaktadır.

“KÜLTÜR BAŞKENTİ İSTANBUL” Temalı Resim Yarışması

Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl 22.si düzenlenen Geleneksel Resim Yarışması’nda; birinciliği elde eden esere 90 bin TL, ikinciye 75 bin TL, üçüncüye 60 bin TL ve mansiyonların her birine 20 bin TL para ödülü verilecektir. Bu yılki teması “KÜLTÜR BAŞKENTİ İSTANBUL” olarak belirlenen yarışmada; İstanbul’un tarihte ve günümüzdeki önemine dikkat çekilmek istenmiş, sanatçı bakışıyla resim sanatının evrensel dilinin kullanılması ve böylece ortaya çıkacak eserlerle tarihe not düşülmesi hedeflenmiştir. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri düzenlenecek bir törenle verilecektir.

Ödül alan eserler ve sergiye değer görülen eserler, Ümraniye Belediye Başkanlığı tarafından çeşitli mekânlarda sergilenecektir. Yarışma için son başvuru tarihi ise 4 Eylül 2026 Cuma günü (mesai bitimine kadar) olacaktır.

“SERBEST” Temalı Hikâye Yarışması

Hikâye alanında önemli bir marka haline gelen ‘Geleneksel Hikâye Yarışması’ bu yıl 22. kez yeni yeteneklere kapı aralayacak. Yurt içi ve yurt dışından önemli oranda katılımın gerçekleştiği hikâye yarışması bu yıl yine “SERBEST” temalı olacak. Hikâye yarışmasında birinciye 60 bin TL, ikinciye 50 bin TL, üçüncüye 40 bin TL ve mansiyonların her birine 13 bin TL para ödülü verilecektir. Ayrıca dereceye giren eserler Ümraniye Belediyesi tarafından kitaplaştırılarak edebiyat dünyasına kazandırılacaktır. Hikâye yarışması için son başvuru tarihi 31 Temmuz 2026 Cuma günü (mesai bitimine kadar) olacak.

“BAYRAK” Konulu Şiir Yarışması

Ümraniye Belediyesi’nin bu yıl 22.sini düzenleyeceği diğer bir yarışma ise ‘Geleneksel Şiir Yarışması’ olacaktır. Konusu “BAYRAK” olarak belirlenen şiir yarışmasında, birinciliği elde eden esere 50 bin TL, ikincilik alan esere 40 bin TL, üçüncülük alan esere 30 bin TL ve mansiyonların her birine 10 bin TL para ödülü verilecektir. Şiir yarışmalarında dereceye giren eserler, önceki yıllarda olduğu gibi kitaplaştırılacaktır.

Şiir yarışması için son başvuru tarihi 31 Temmuz 2026 Cuma günü (mesai bitimine kadar) olacaktır.

İsmet Yıldırım:

“Ülkemizin en uzun soluklu sanat ve edebiyat hareketi olmaya namzet yarışmalarımızla; bir yandan bu alanlara yeni yetenekler kazandırırken, diğer yandan gençliğimizin yüksek ruhunu besleyecek ürünler ortaya çıkarmanın gayretindeyiz.”

Bu sene 22.si düzenlenen Ümraniye Belediyesi Hikâye, Şiir ve Resim Yarışmaları ile ilgili Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, bu yarışmalarla resim, hikâye ve şiir konularına gençlerin ilgisini çekmeyi amaçladıklarını belirtti. İsmet Yıldırım konuşmasında şu konuları vurguladı:

“Bu yarışmalar, potansiyel kabiliyetlerin kendilerini keşfetmeleri ve yeteneklerini ortaya koymak için önemli bir fırsattır. Gençlerin sanatsal yönlerini ortaya koymaları, onların özgüven kazanmalarına ve yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanır. Yetenekli bireylerin desteklenmesi, toplumun kültürel zenginliğini artırır ve geleceğin sanatçılarının yetişmesine zemin hazırlar. Gençlere sunulan her fırsat, onların potansiyellerini gerçekleştirmelerine ve topluma değer katmalarına yardımcı olur.

Sanat ise toplumların ruhunu yansıtan en güçlü ifade biçimlerindendir. Sanata verilen destek, toplumsal bilinçlenmeyi artırır ve bireylerin düşünce dünyasını zenginleştirir. Belediyemiz, bu yarışmalar aracılığıyla sanata olan ilgiyi artırmayı ve toplumda sanatsal farkındalık oluşturmayı da hedeflemektedir. Sanat, bireylerin empati kurmasını, farklı bakış açıları geliştirmesini ve duygularını estetik bir şekilde ifade etmesini sağlar.

Ezcümle, Bayrak ve Kültür Başkenti İstanbul gibi konular, genç yeteneklere destek vermek ve sanata katkı sağlamak amacı taşımaktadır. Son olarak, geleneksel yarışmalarımızın bu yıl da büyük bir ilgi uyandıracağına inanıyor; şimdiden tüm katılımcılara başarılar diliyorum.”

YARIŞMALARA 100 BİN’İ AŞKIN ESER GÖNDERİLDİ