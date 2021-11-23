Hayat 2022 tatil takvimi 5 gün izin al, 28 gün tatil yap
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2022 tatil takvimi: 5 gün izin al, 28 gün tatil yap

2022 tatil takvimine göre, seyahat severler 2022'de 5 gün izin alarak tüm yıl toplamda 28 gün tatil yapabilecek. 2022’nin ilk yarısındaki tatillerin bir kısmı hafta sonuna denk gelse de mayıs ayına denk gelen Ramazan Bayramı ve temmuz ayına denk gelen Kurban Bayramı sayesinde uzun tatiller yapmak mümkün oluyor.

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Haber Merkezi AA
2022 tatil takvimi: 5 gün izin al, 28 gün tatil yap
Gelecek yıl 5 gün izin alarak 28 gün tatil yapmak mümkün.

Bu yılın ilk yarısında kapanmalar nedeniyle seyahat edemeyenler, ikinci yarıda tatil fırsatlarını değerlendirmeye çalıştı. Seyahat sitesi Enuygun, gelecek yıl seyahatlerini planlamayı düşünenler için 2022 yılı tatil takvimini hazırladı. Seyahat severler sadece 5 gün izin alarak tüm yıl toplamda 28 gün tatil yapabilecek.

  • 2022’nin ilk yarısındaki tatillerin bir kısmı hafta sonuna denk gelse de mayıs ayına denk gelen Ramazan Bayramı ve temmuz ayına denk gelen Kurban Bayramı sayesinde uzun tatiller yapmak mümkün oluyor.

1 OCAK VE 23 NİSAN CUMARTESİYE DENK GELİYOR

2021’e Cuma gününe denk gelen 1 Ocak tatiliyle başlanırken, 2022’de 1 Ocak Cumartesi gününe denk geliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da yine Cumartesi günü kutlanacak. 2022’de Ramazan Bayramı mayıs ayında olacak. 1 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı arifesi ve 2 Mayıs Pazartesi günü başlayan bayram 4 Mayıs Çarşamba günü bitiyor. Perşembe ve Cuma günleri için 2 gün izin alarak toplamda 9 günlük bir tatil planı yapmak mümkün oluyor.

Perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs’ta cuma günü için 1 günlük izin alarak 4 günlük tatil yapmak mümkün olacak.

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TEMMUZ AYINDA 2,5 GÜN İZİNLE 10 GÜN TATİL İMKANI

Son yıllarda Kurban Bayramı’nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile denk gelmesiyle uzun bayram tatilleri yapılabildi. Bu yıl da Kurban Bayramı, 15 Temmuz’un hemen öncesinde 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı arifesinde yarım gün izin alarak 12 Temmuz Salı gününe kadar sürecek bayramla birlikte 5 günlük bir tatile çıkılabiliyor. 15 Temmuz Cuma’dan önceki çarşamba ve perşembe günleri için 2 günlük izin alarak bu tatili 10 günlük bir plana çevirmek de mümkün olacak.

  • Bayram döneminde uzun tatillere çok talep olduğu için otel rezervasyonları, uçak ya da otobüs biletlerini son dakikaya bırakılmaması öneriliyor. Erken rezervasyon fırsatlarından yararlanarak otel rezervasyonunuzu uygun fiyata yapılabiliyor. Uygun fiyatlı uçak bileti bulunduğunda biletle beraber mutlaka Bilet İptal Güvencesi de alarak olası iptal durumlarında bilet tutarının yüzde 90’ını iade alınabiliyor.

KISA TATİL FIRSATLARI

Yılın diğer yarısındaki resmi tatillerde ise kısa da olsa tatil yapma fırsatı oluşuyor. Salı gününe denk gelen 30 Ağustos için 1 gün izin alarak 4 günlük bir deniz kenarı kaçamağı planlanabilir. 29 Ekim ise 2022’de Cumartesi günü ancak 28 Ekim Cuma için yarım gün izin alınması durumunda 3 günlük tatil yapmak mümkün.

2022 Resmi tatiller ne zaman, kaç gün? İşte 2022 tatil günleri
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2022 yılının ilk resmi tatil günüdür. 1 Ocak 2022 Cumartesi gününe denk geliyor. <br><br>
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Cumartesi)<br><br>
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Ramazan Bayramı Arefesi (Pazar)<br><br>
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2 Mayıs - Ramazan Bayramı (1. Gün Pazartesi)<br><br>
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3 Mayıs - Ramazan Bayramı (2. Gün Salı)<br><br>
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4 Mayıs - Ramazan Bayramı (3. Gün Çarşamba)<br><br>
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı (Perşembe)<br><br>
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8 Temmuz- Kurban Bayramı Arefesi (Yarım gün Cuma)<br><br>
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9 Temmuz - Kurban Bayramı (1. Gün Cumartesi)<br><br>
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10 Temmuz - Kurban Bayramı (2. Gün Pazar)<br><br>
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11 Temmuz - Kurban Bayramı (3. Gün Pazartesi)<br><br>12 Temmuz - Kurban Bayramı (4. Gün Salı)<br><br>
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (Cuma)<br><br>
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30 Ağustos Zafer Bayramı (Salı)<br><br>
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30 Ağustos Zafer Bayramı (Salı)<br><br>
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Cumartesi)<br><br>
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2022 Resmi tatiller ne zaman, kaç gün? İşte 2022 tatil günleri
Çalışan vatandaşlar için dinlenme imkanı sağlayan resmi tatiller 2022 merak ediliyor. Ancak yeni yılda resmi tatil günlerinin çoğunluğunun hafta sonuna denk gelmesi, hafta sonunu ayrı, resmi tatil günlerini ayrıca değerlendirmek isteyen herkesi hayal kırıklığına uğrattı. Peki, 2022 Resmi tatiller ne zaman, kaç gün? İşte 2022 tatil günleri...


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