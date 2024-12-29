2024’ün yemek sipariş alışkanlıkları

Bir online yemek firmasının araştırması yemek sipariş alışkanlıklarını gözler önüne serdi. 2024 yılı boyunca Türkiye’nin online yemek sipariş alışkanlıklarına göre tavuk döner popüler lezzetler arasında ilk sırada yer aldı. Global lezzetlerin etkisiyle burger ve pizza gibi seçenekler popülerliğini korurken, yerel tatlardan lahmacun ve çiğ köfte de ilk 5’te yer almayı başardı. Bu yıl en çok sipariş edilen yemekler tavuk döner dürümden sonra burger, lahmacun, pizza, çiğ köfte oldu. Market kategorisinde sokak simidi en çok tercih edilen ürün olurken, maden suyu ve çikolatalı gofret gibi günlük tüketim ürünleri de listeye girdi. Mahalle kategorisinde ise beyaz ekmek, patates ve maydanoz siparişlerde ilk sıralarda yer aldı, temel gıda ürünlerinin tüketiciler için vazgeçilmez olduğunu bir kez daha gösterdi. Tatlılar listesinde waffle liderliğini korudu. Geleneksel tatlardan baklava ve sütlacın modern lezzetlerle birlikte sıralamadaki yeri değişmedi. Restoran sayısını en hızlı artıran mutfaklar Türk damak zevkine hitap eden kategoriler oldu. Döner, pilav ve ev yemekleri mutfakları, yıl boyunca sektörde en hızlı büyümeyi kaydeden kategoriler olarak öne çıktı.





Çayla ilgili tüketim alışkanlıkları

Türkiye’de en çok çay Gaziantep’te tüketiliyor. Sohbetin, muhabbetin ve bir araya gelmenin en sıcak sembolü olan çayla ilgili merak edilen tüketim rakamları belirlendi. Çayın en çok tüketildiği şehir ise Gaziantep oldu. Çaykur’a göre Türkiye’deki çay tüketim alışkanlıkları şöyle: Ülkemizde anavatanı Karadeniz olan çay en çok Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tüketiliyor. Gaziantep, Şanlıurfa, Muş, Diyarbakır, Mardin, Bitlis ve Ağrı gibi kentlerde her yıl yaklaşık 50 bin ton çay tüketildiği tahmin ediliyor. Çay tüketiminde ilk sırada çıkan Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ağırlıklı olarak ise Seylan çayı tercih ediliyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yerli çayın yanında halk arasında "kaçak çay" olarak bilinen ithal çaylar da fazlasıyla tercih ediliyor.





Japonlara Türk çayı demleme dersi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği bölgenin önemli üretim ve ihraç kalemlerinden Türk çayının tanıtımına yönelik Japonya'da çay demleme ve sunum etkinliği düzenledi. Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda Turquality tanıtım projesi kapsamındaki programda Rizeli çay demleme ustaları Japonlara Türk çayı demlemenin püf noktalarını anlattı. Ustaların uygulamalı eğitimleri sonrasında yarışma ve tadım etkinliği yapıldı. Çalışma kapsamında Yumika Arita Japonya'daki ilk "Türk çayı demleme ustası seçildi. Çayımızın aroması Japonların da çay kültürü olduğu için çok ilgi gördüğü dile getirildi. Türk çayı sadece bir içecek değil, bir kültürün taşıyıcısı, emeğin ve paylaşmanın en güzel simgesi. Tabağından bardağına, demlikte süzülen her damlasından fındık sepetine kadar her detayında insan emeği var. Önemli bir tarımsal ürünümüz olan çay aynı zamanda ülke tanıtımında da kullanılabilecek bir lezzet. Dünyada sudan sonra en çok tüketilen ikinci içeceğin çay olması bu tanıtım faaliyetinin de etkisini ve kapsamını genişletiyor.





Edirne lezzetleri marketlere giriyor

Edirne'nin meşhur yöresel ürünleri Edirne Yöresel markasıyla zincir marketlere girmeye başladı. El emeği ürünlerin birçoğu kadın kooperatifleri aracılığıyla üretiliyor. Gelecek yıl sözleşmeli çiftçi modeliyle yöresel ürünlerin üretimi yapılması hedefleniyor. Bölgede yetişen kuru fasulye, bamya ve yer fıstığı gibi ürünlerin üretiminin artırılması planlanıyor. Özellikle yer fıstığı ve pirinç tüm marketlere giriyor. Türkiye genelinde Tarım Kredi Kooperatif Marketi ile başlayan satışlar Migros marketleriyle devam ediyor. Çalışmalara her türlü destek veren Vali Yunus Sezer Edirne'yi Türkiye ve dünyada tarım alanında tanıtmayı amaçladıklarını dile getiriyor.





GÖZÜME TAKILANLAR

Tarihi konak restoran oldu

Gümüşhane’nin yöresel lezzetleri tarihi konakta yaşatılacak. Süleymaniye Mahallesi’nde bulunan ve Osmanlı Meclis-i Mebûsan ile TBMM 2. döneminde mebusluk yapmış olan Zeki Kadirbeyoğlu’nun konağı restore edilerek yöresel lezzetlerin yaşatılacağı uygulama restoranı haline getirildi.





Sano Gastro'dan ilk şube

Eksim Holding sağlıklı beslenme odaklı mağazası Sano Gastro'nun ilk şubesini, İstanbul Göztepe'de hizmete sundu. Misafirlerine sağlıklı ve kişiselleştirilmiş beslenme deneyimi sunmayı amaçlayan Sano Gastro, her beslenme tipine uygun deneyim sunuyor.





Geri dönüşümün hedefi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı geri dönüşüm oranını 2035 yılında yüzde 60'a çıkarmayı hedefliyor. Ortak evimiz olan dünyanın geleceği için daha temiz, sağlıklı ve yeşil bir çevre anlayışı ve 7 yılda 7 kıtaya yayılan "Sıfır Atık" ile atıklar dönüştürülmeye devam ediliyor.





Kayseri usulü kavurma

Şehirle özdeşleşmiş yöresel ürünlerden “Kayseri kavurması” coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alındı. Kayseri Ticaret Borsasının ürünle ilgili Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığı başvuru sonuçlandı. Ayrıca çerezlik ay çekirdeğinin tescili için de başvuru yapıldı, yakın zamanda sonuçlanması bekleniyor.

Sığır karkas etlerinin kemiksiz olarak ve doğrandıktan sonra belirli oranlarda tuz ve bu etlerin elde edildiği hayvan türüne ait iç yağları ile birlikte pişirilmesi/kavrulması ile hazırlanan ısıl işlem uygulanmış, işlenmiş bir et ürünü olan Kayseri kavurması isteğe bağlı olarak soğuk ya da sıcak olarak tüketilir ve servisi yapılır. Çeşitli yemeklerin ve gıdaların hazırlamasında bir bileşen olarak da kullanılır. Üretiminde gıda katkı maddeleri, aroma ve aroma verici gıda bileşenleri veya sakatat kullanılmaz. Malzemeler: 1 kg dana eti, 500 gr kuyruk yağı, 2 çay kaşığı tuz. Hazırlanışı: Kuyruk yağı ve kuşbaşı eti doğrayın. Kuyruk yağını eriyene kadar kavurun. Eriyen kuyruk yağına tuzu ilave edin. Kuşbaşı etleri de ilave edip kısık ateşte 40 dakika kavurun. Hazır olan kavurmayı kuru soğanla servis edin.



