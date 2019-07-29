Hayat 22 yılda sadece 11 kilo 400 grama ulaşabildi
GENEL SAĞLIK

22 yılda sadece 11 kilo 400 grama ulaşabildi

Aydın’ın Germencik ilçesinde çocuk görünümüne sahip olan 22 yaşındaki Sefa Tirit, 22 yılda sadece 11 kilo 400 gram ağırlığa ulaşabildi. Konuşmakta da zorlanan Sefa Tirit'in en büyük hedefi ise önce askerlik yapıp sonra evlenmek.

Haber Merkezi IHA
Sefa Tirit
Sefa Tirit

En büyük tutkusu davul çalmak olan ve ilçenin maskotu haline gelen Sefa Tirit'in en büyük isteği askere gidip silahlı nöbet tutmak. Eve askerlik çağrı kağıdının yıllar önce geldiğini ancak büyüyemediği için kutsal görevi yapamadığını belirten Sefa Tirit, temsili olarak da olsa askerlik yapmak istiyor.

Germencik Yeni Mahalle'de yaşayan Yusuf ve Şerife Tirit çiftinin oğulları Sefa, 20 Nisan 1998'de 1 kilo 250 gram ağırlığında, yaklaşık 30 santimetre boyunda dünyaya geldi.

Gelişim bozukluğu hastalığı nedeniyle Tirit, geride bıraktığı 22 yılda 11 kilo 400 gram ağırlığına, yaklaşık 1 metre boyuna ulaştı. Yaşıtları askerliğini yapıp evlenip yuva kurarken Sefa Tirit halen bebeklikten yeni kurtulmuş bir çocuk görünümünde. Konuşmakta da zorlanan Sefa Tirit'in en büyük hedefi ise önce askerlik yapıp sonra evlenmek.

Sefa Tirit, mahalle sakinleri tarafından yoğun ilgi görüyor.

Parmak çocuk olarak biliniyor

Davul tutkusu ile hayata tutunan Sefa Tirit, boyuna uygun olarak yapılan davulunu elinden bir an olsun düşürmüyor. İlçede 'Parmak çocuk' olarak da bilinen Tirit, çaldığı şarkılar ve söylediği manilerle gönülleri fethediyor. Mahalle sakinlerinden yoğun ilgi gören Sefa Tirit, "Davul çalmasını çok seviyorum. Bana göre davul yapıldı. Büyük davul da çalarım ama zorlanırım. Davulumla ben hayatımdan çok memnunum” diyerek yaşadığı sıkıntılara rağmen neşeli tavırları ile çevresine de enerji veriyor.

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