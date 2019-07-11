Hayat 4,5 milyon kişiyle kurban bereketi
AKTÜEL

4,5 milyon kişiyle kurban bereketi

Bayram bereketini mazlum sofralarına taşıyan Kızılay, bu yılki vekalet bedelinin yurt içinde 850 TL, yurt dışında ise 725 TL olarak belirledi. Genel Başkan Kerem Kınık, “51 ülkede 180 bin vekalet sahibi adına kurban kesip dağıtım yapacağız. Yaklaşık 4,5 milyon kişiye kurban bereketini yaşatacağız” dedi.

Fatih Özer Yeni Şafak
Kızılay, Kurban Bayramı’nın bereket ve neşesinin tüm dünyada yaşanması için harekete geçti.
Kızılay, Kurban Bayramı’nın bereket ve neşesinin tüm dünyada yaşanması için harekete geçti.

Türk Kızılayı, 2019 yılı kurban fiyatlarını açıkladı. Kurban’ın Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye, sloganıyla yola çıkan Kızılay, vekalet bedelini yurt içinde 850 TL, yurt dışında ise 725 TL olarak belirledi. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kurban Bayramı’nın bereket ve neşesinin tüm dünyada yaşanması için büyük bir seferberlik başlattıklarını ifade ederek “2019 yılı için yurt içi 70 bin yurt dışında 110 bin olmak üzere toplam 180 bin hisselik vekalet almayı hedefliyoruz. Bu sayede yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 4,5 milyon kişiyi kurban etiyle buluşturacağız” dedi.

İSLAMİ USULLERE UYGUN KESİM

İslami usullere göre vekalet sahiplerinin isimleri okunarak, Kurban Bayramı’nın ilk üç günü kesim işlemlerinin yapılacağını söyleyen Kınık, “Dini vecibeler açısından vatandaşlarımızdan işi son güne bırakmamalarını istiyoruz. İslami şartlara uygun şekilde gerçekleştirilecek kesimlerde din görevlileri, veterinerler ve noter de hazır bulunacak. Yurt içinde kesimi yapılan kurbanlıkların etleri anlık, aşevlerinde ve kıyma ile kuşbaşı konservesi yapılarak yıl boyu dağıtılacak. Yurt içinde kesilen kurban etlerinden elde edilecek kıyma ve kuşbaşı kavurmaları, 800 gramlık, 5 kilogramlık ve 10 kilogramlık kutularda konserve haline getirilecek. Kavurma konserveleri Kızılay şubeleri aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak” ifadelerini kullandı. Kınık, “Kurban ibadetini yerine getirmek isteyenlerin yurt dışında Bosna Hersek ve Bulgaristan’ın da aralarında bulunduğu Balkan ülkeleri, Senegal, Nijer, Çad, Etiyopya’nın da aralarında bulunduğu Afrika ülkeleri, Pakistan ve Bangladeş’in de aralarında bulunduğu Güney Asya ülkeleri, Kırgızistan ve Moğolistan’ın da aralarında bulunduğu Orta Asya ülkeleri, Filistin ve Irak’ın da aralarında bulunduğu Ortadoğu ülkeleri olmak üzere 50 ülkedeki ihtiyaç sahipleri için Kızılay’a kurban vekaletlerini verebilecek” şeklinde konuştu.

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