7 Mehmet’in mutfak sırları

Bundan yaklaşık 10 yıl önce bir kış günü iki arkadaş “Hadi Kaş’a gidelim” diyerek yola çıktık ve ertesi gün soluğu Antalya’da aldık. Kaş’ta akşam yemekleri için gittiğimiz restoranın sahibiyle de ahbap olduk. Son günümüzde Antalya’da da bir şehir turu yapmak istediğimizi restoran sahibine söylediğimizde bize birkaç adresin yanında yemek için de 7 Mehmet Restoranı’nı önerdi. 7 Mehmet’e gittiğimizde doğrusu unutamayacağımız bir yemek yiyeceğimizden habersizdik. Bizimle ilgilenen garsonun tavsiyesiyle seçtiğimiz avokado salatası, tereyağlı kalamarı, böreği her hatırladıkça bu mekâna bir daha gitmek istesek de mümkün olmadı.

ÜÇ KUŞAK 7 MEHMET

Ama 7 Mehmet’le yolum bu kez Alfa Yayınları arasında çıkan 7 Mehmet Hikâyeler, Ürünler ve Tarifler kitabı sayesinde kesişti. Büyük bir keyifle okuduğum kitap restoranın üç kuşak öncesine uzanan hikâyesini anlatıyor. Kitabı 7 Mehmet’in torunu olan ve 2013’te babasının vefatından sonra restoranın başına geçen Mehmet Akdağ ile pek çoğumuzun tatdedektifi adlı Instagram hesabıyla tanıdığımız Sinan Hamamsarılar hazırlamış. Atatürk Parkı içinde hizmet veren restoranın lezzet hikâyesi Atatürk’e pişirdiği yeşil fasulye yemeğiyle övgüler alan dönemin ünlü aşçılarından İsmail Hakkı Çavuş’un yanına henüz 7 yaşındayken çırak olarak giren dede Mehmet Akdağ’a kadar uzanıyor. 1916 doğumlu olan Akdağ’ın alnındaki yara izinin Arapça 7 rakamına benzemesinden dolayı ustası ona “7 Mehmet” adını vermiş. 7 Mehmet asker dönüşü ise ustasından izin alarak Belediye Lotantası adında bir mekân açmış ancak bir süre sonra yasal bir takım düzenlemeler yüzünden lokantasının ismini değiştirmek zorunda kalınca ustasının kendisine seslendiği isimle “7 Mehmet” adını dükkanına vermiş. Yemekleriyle kısa sürede ünlenen dükkan ilk açıldığında içerisi tek masanın sığacağı kadar küçükmüş. Yazları ise kaldırıma atılan bir iki masayla biraz daha fazla kişiyi ağırlıyormuş. İlk yemek listesi de mekân gibi oldukça sadeymiş: İşkembe çorbası, kuru fasulye, pirinç pilavı ve kabak tatlısı. Bugün üçüncü nesil olarak dedesiyle aynı ismi taşıyan Mehmet Akdağ’ın verdiği bilgiye göre hala bu ilk menü dükkanda pişmeye devam ediyormuş. Dükkan 1956’da Yayla Palas Otel’deki dükkana geçince lokantada restorana dönüşmüş. Yeni adres için önce gazeteye reklam verilmiş ve ardından da menü zenginleştirilmiş. İkinci kuşak dükkanın sahibi ise oğul Hakkı Akdağ imiş. Bugün mekanın sınırları aşan ünü de Hakkı Akdağ sayesinde olmuş. Babasının yanında“çekirdek”ten yetiştişen Hakkı Akdağ otelin yıkılmasıyla dükkanını sahile taşımış. Akdağ’ın girişimciliğiyle restorantın menüsü mezeler ve deniz ürünleriyle daha da zenginleşmiş ünü şehrin sınırlarını aşmış.

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ÜNLÜLERİN UĞRAK YERİ

Başta Altın Portakal Film Festivali olmak üzere yolu Antalya’ya düşen yerli ve yabancı ünlü sanatçıların da uğradığı adreslerden biri olan 7 Mehmet’te Sezen Aksu için özel yapılan Sezen Pilavı ise mekanın menüsüne kadar girmiş. Sezen Aksu dışında mekana yolu düşen ünlülerin listesi ise epey uzun. Yıllar içinde mekana gelen müşterilerin imzaladığı bir Anı Defteri de bulunuyor.Kitabın ikinci bölümünde ise 7 Mehmet’in mutfağında pişen ünlü yemeklerin tarifleri var. Üç nesil hikayesine yolculuk yaptığımız kitaptan biz de iki tarif çektik. Afiyet olsun!

Tahinli Çorba

-800 gram dana kemikli et suyu

-200 gr dana kuyruk eti

-100 gr çifte kavrulmuş tahin

-160 gr haşlanmış nohut

-3 diş sarımsak tuzda az dövülmüş

-Bir adet liman suyu

YAPILIŞI: Kemik suyu ısıtılır ve kaynayınca içine kuyruk yağı atılır. Kepçeyle et suyundan alınıp kase içindeki tahine eklenir ve ve tahin çözülünce et suyuna eklenir. Ardından nohutlar eklenir. Sarımsak ve limon suyuyla tatlandırılıp kaselere servis edilir ve üzerine sedayağlı toz biber eklenir.

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Avokadolu Bulgur Pilavı

l900 gr dana kemik ve yada tavuk suyu

-320 gr kırık bulgur

-Tuz, şeker

-200 gr tereyağı

-80 gr şehriye

-2 adet Alanya avokadosu

YAPILIŞI: Et suyu kaynar ve içine bulgur tuz ve şeker eklenir. Kapağı kapatılır 20 dk pişirilir. 10. Dkda ayrı bir kaba tereyağı konulur ve şehriyeler sotelenir ve pilavın içine katılır. Ocağın altı kapatılınca avokadolar soyulur ve elma dilimi şeklinde kesilik ızgarada çevrilir. Pilavın üzerine dizilip buharıyla demlenmesi sağlanır. Servis sırasında tercihe göre nar taneleri ya da kuru yaban mersini eklenir.