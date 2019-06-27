72 yaşında 41 kilo verdi

Cuma dede, Diyetisyen Gülşah Yıldız Akyılmaz’ın diyet önerilerine uyarak ve düzenli olarak her gün yürüyüş yaparak 1,5 sene içinde 41 kilo verdi. Tansiyon için kullandığı ilaçlardan da kurtulan Cuma Sarıtaş 72 yaşında hayata yeniden başladı.
Diyetisyen Gülşah Yıldız Akyılmaz, “Cuma amca 1,5 sene önce geldi. 120 kiloydu, şimdi 79 kilo. 1,5 senede 41 kilo verdi. Yüksek tansiyon hastası, 3 tane ilacı vardı geldiğinde. Ama şimdi hepsinden kurtulduk. Diyetle kurtulduk. Belli bir yaşın üstünde yaşam tarzı değişikliği yaparsak, yürüyüşümüzü yaparsak, beslenmemizi düzenlersek yüksek tansiyondan kurtuluyoruz, ilaçlardan kurtuluyoruz, başarıyoruz” dedi.
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Badem: Mono doymamış yağ asitleri bakımından zengin olan bademin, kalp ve damar sağlığına ve diyabete iyi geldiği biliniyor. 100 gramı 579 kalori. Besin puanı: 97
Chia tohumu: Bu minik siyah tohumlar lif bakımından oldukça zengin olduğu gibi protein, linolenic asit, fenolik asit ve çeşitli vitaminler de içermekte. 100 gramı 486 kalori. Besin puanı: 85
Kabak çekirdeği: En önemli bitki kökenli demir ve manganez kaynaklarından biri. 100 gramı 559 kalori. Besin puanı: 84
Pazı: Sebzelere parlak renklerini veren maddeler bakımından zengin olduğu için pazınn antioksidan içeriği de yüksek. 100 gramı 19 kalori. Besin puanı: 78
Pancar yaprağı: Şeker pancarı bitkisinin yaprağıdır. Kalsiyun, demir, K vitamin ve B grubu vitaminler (özellikle riboflavin) bakımından önemli bir bitki. 100 gramı 22 kalori. Besin puanı: 70
Kuru maydanoz: Baharat olarak kullanılmak üzere kurutulup öğütülen maydanoz bor, florür ve kalsiyum bakımından zengin olduğundan kemik ve diş sağlığı bakımından önemli. 100 gramı 292 kalori. Besin puanı: 69
Su teresi: Akar su boylarında yetişen bu bitki mineral eksikliğini gidermede kullanılır. 100 gramı 11 kalori. Besin puanı: 68
Kereviz kurusu: Kurutulup yaprak haline getirilmiş kereviz, lezzetlendirici olarak kullanılır. Önemli bir vitamin, mineral ve amino asit kaynağı. 100 gramı 319 kalori. Besin puanı: 68
Bezelye: Bezelyede çok mitarda fosfor, magnezyum, demir, çinko, bakır ve lif var. 100 gramı 77 kalori. Besin puanı: 67
Mandalina: Turunçgillerden şeker içeriği yüksek bu meyve, karotenoid ve A vitamin bakımından zengin. 100 gramı 53 kalori. Besin puanı: 67
Kırmızı lahana: Vitaminler bakımından zengin bu bitkinin yabani akrabalarının Avrupa veya Akdeniz'de deniz kenarında yetişen bir bitki olduğu tahmin ediliyor. 100 gramı 31 kalori. Besin puanı: 65
Yeşil soğan: Bakır, fosfor ve magnezyum bakımından zengin yeşil soğan aynı zamanda iyi bir K vitamin kaynağı. 100 gramı 27 kalori. Besin puanı: 65
Karahindiba yaprağı: Karahindiba yaprağı A ve C vitaminleri ile kalsiyum bakımından zengin. 100 gramı 45 kalori. Besin puanı: 64
Pembe greyfurt: Pembe greyfurtta, karotenoid ve likopen pigmentlerinin birikmesi nedeniyle dilimleri kırmızımsı bir renk alır. 100 gramı 42 kalori. Besin puanı: 64
Dondurulmuş ıspanak: Magnezyum, folat, A vitamini ve karotenoidler bakımından zengin olan ıspanağın dondurulmuşu tazesinden daha besleyici. 100 gramı 29 kalori. Besin puanı: 64
Fesleğen Reyhan: Kalbi korumada etkili bir bitki olarak biliniyor. Mantara ve bakteriye karşı etkili olduğu sanılıyor. 2 100 gramı 3 kalori. Besin puanı: 63
Pul biber: A, C, E vitaminleri, fenolik bileşikler ve karotenoidler bakımından zengin. 100 gramı 282 kalori. Besin puanı: 63
Kara lahana: Ortasında yumrusu olmayan bir tür lahana. 100 gramı 32 kalori. Besin puanı: 63
Uzun saplı brokoli: Bildiğimiz brokoliden farklıdır. Sapları daha uzun, çiçek kısmı daha küçük olan bu sebze turpgillerden. 100 gramı 22 kalori. Besin puanı: 62
Acı biber: Capsicum bitkisinin meyvesi olan acı biber, kapsaisinoid, karotenoid ve askorbik asit ve antioksidanlar bakımından zengin. 100 gramı 324 kalori. Besin puanı: 62
Bin besin arasından seçildiler: İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu 20 besin
Doğanın insanoğluna sunduğu eşsiz nimetten sadece biri olan bitkiler, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri sağlayarak sağlıklı bir yaşam sürmemize yardımcı oluyor. Yapılan bir araştırmaya göre bin çeşit ham besin maddesini incelendi. Bunun sonucunda vücudun en çok ihtiyaç duyduğu besinleri ortaya çıkarıldı. İşte o besinler ve puanları:
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Van YYÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk tarafından üniversite yerleşkesinde 5 yıl önce oluşturulmaya başlanan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi ile Geofit Bahçesi'nde 300 civarında birbirinden farklı bitki türü yetiştiriliyor.
Yaklaşık 5 dönümlük arazi üzerinde çiçek açan adaçayı, melisa, lavanta, kekik, ekinezya, nane, civanperçemi, sarı kantaron, limon otu, ıtır, hatmi, pelin otu, papatya, lavandin, sinirotu, galega, allium gibi daha birçok bitki türü eşsiz görüntü sunuyor.
Doğal fotoğraf stüdyosu haline gelen her iki bahçe, ziyaretçilerine renkli kareler ve birbirinden farklı mis kokular sunuyor.
İHA muhabirine konuşan Prof. Dr. Tunçtürk, her iki bahçede 300 civarında bitki türünün bulunduğunu belirtti. Prof. Dr. Tunçtürk, “Bu bahçede farklı tıbbi bitkileri yetiştirmeye 5 yıl önce başladık. Her yıl tür sayımızı artırarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu bahçenin kurulmasındaki amacımız, bölgede ekonomik değeri olan bitkilerin kültüre alınması, doğada bulunan önemli tıbbi bitkiler için genetik havuz oluşturulması, özellikle bu bölgede tarımsal üretimin azalmasından dolayı çiftçiye üretebileceği ve gelir elde edebileceği yeni alternatif bitkiler sunmaktır dedi.
Bahçede var olan tür sayısını arttırmak için çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini dile getiren Tunçtürk, “Geofit Bahçemizde nergis, glayöl, lale, arum, ters lale, süsen, sümbül, kardelen, salep, orkide, zambak, iris, çiğdem gibi soğanlı ve yumrulu farklı bitkiler var. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde ise sadece 40'a yakın adaçayı türü, 25'e yakın kekik türü, 20'ye yakın nane türü, dağ çayı, civanperçemi, sarı kantaron, limon otu, ıtır, hatmi, papatya, çakşır otu, kedi otu, ısırgan, şeker otu, mürver, zencefil, melisa gibi 200 civarında farklı bitki türümüz var diye konuştu.
Van Gölü kıyısında birbirinden farklı türden bitkilerin bir arada bulunmasının bahçeye özel bir değer kattığına dikkat çeken Tunçtürk, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bahçemizin Van ve bölge halkı tarafından ziyaret edilmesini istiyoruz. Tıbbi bitkilere ilgi duyanlar ya da üretici çiftçilerimiz üniversitemize geldiklerinde bahçelerimizi de ziyaret ederlerse, tıbbi bitkiler hakkında bilgi edinebilirler. Gerekirse bu bitkileri üretmeleri için bitki materyali ve tohum da verebiliriz. Ekonomik değeri olan adaçayı, melisa, lavanta, kekik, ekinezya gibi bitkilerin üretimi konusunda gerekli desteği de veririz.
Tıbbi bitkilerden renk cümbüşü
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) yerleşkesinde oluşturulan iki farklı bahçede çiçek açan birbirinden farklı bitki türleri rengarenk görünümleriyle ziyaretçilerini bekliyor.