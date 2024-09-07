81 ilin güzellikleri Michelin Rehberi'nde

Kültür ve Turizm Bakanlığı, dünyanın en prestijli restoran derecelendirme sistemi olarak kabul edilen Michelin Rehberi'ne, İstanbul, İzmir ve Muğla'nın ardından 81 ili eklemeyi hedefliyor. Bu kapsamda yapılan yeni anlaşma doğrultusunda Michelin Rehberi’nin Türkiye ayağı güncelleniyor.
5 YIL BOYUNCA GÜNCELLENECEK
Listede Türkiye'nin 81 ilinden yeni destinasyonlar da yer alacak. Rehber, yapılan anlaşma kapsamında 5 yıl boyunca güncellenecek. Listeye sadece gastronomi noktaları değil alan tarihi ve doğal güzellikler eklenecek.
Türkiye'nin mutfak zenginliğini dünyaya tanıtmak için harekete geçen bakanlık, dünyadaki gezginler tarafından sıklıkla takip edilen Michelin listesindeki lezzet rotalarını artırırken gezilecek yerler listesini de rehbere ekleyecek. Türkiye’nin tanıtımı için ayrıca birçok çalışma yapılacak. Gastronomi turizmi alanında Türkiye’nin bilinirliğini artırmak amacıyla Michelin Türk şefler ile reklam filmleri, tanıtım filmleri 'Deliciously Sustainable' (Sürdürülebilir Gastronomi) temalı seri prodüksiyonlar gerçekleştirilecek.
70 ÜLKEDE TANITIM
Aralık ayına kadar dijital iletişimler kapsamında 70 ülke, TV iletişimleri kapsamında ise 28 ülkede iletişimlerin devam etmesi planlanıyor. Temmuz-aralık döneminde uluslararası kanallarda Türkiye’nin tanıtımı yapılacak.
Ayrıca dijital platformlarda reklam spotları, yanı sıra belgesel, makale, sosyal medya paylaşımları yayınlanmaya devam edecek. Listeye restoranın yanı sıra 81 ilden milli parklar, ören yerleri, bilinmeyen koyların tanıtımı, şehirlerin bilindik ama rehberde olmayan yerleri ve az bilinen destinas-yonlarını da kapsayacak şekilde ekleme yapılacak.
TÜRKİYE TANITIMI DEVAM EDECEK
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından basılı yayınlar kapsamında 2024 Temmuz-Aralık döneminde; 9 ülkede 36 mecrada ve globalde 7 farklı mecrada 94 adet reklam ve ilan çalışması planlandı. GoTürkiye sosyal medya platformlarında destinasyon ve deneyim odaklı içerik paylaşımlarına devam edilecek.
Turizm bölgelerinde 17’ye yükselen halk plajı sayısı da kamu spotu olarak TV’de ve dijital mecralarda yayınlanmaya devam edecek.