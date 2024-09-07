81 ilin güzellikleri Michelin Rehberi'nde

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Bundan sonra en azından Anadolu yemekleri, Anadolu geleneği, Anadolu kültürünü akredite eden 'Michelin Yıldızı' yerine Mengen Akreditasyonu gibi bir şey oluşturalım hep beraber. Bundan sonra Anadolu'nun neresine gidersek gidelim, yerel yemekler, yerel kültür, Anadolu yemekleri, anne reçeteleri sunan restoranların hepsinde Mengen Akreditasyonu arayalım. Bu kadar kişi Kültür Bakanlığına bu konuda talepte bulunursa inanıyorum ki en azından bir mesafe kat ederiz. Hem de Mengen'e bu vesileyle bir değer daha kazandırmış oluruz" dedi.