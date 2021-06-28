90 yaşındaki Osman Amca 35 yılda 40 bin fidanı toprakla buluşturdu: 'Köyde ağacımın olmadığı yer yok'

İlerleyen yaşına rağmen yaz kış demeden her gün diktiği fidan ve ağaçların bakımını yapan Erol'a, Kızılırmak Kaymakamlığı tarafından da teşekkür belgesi verildi.

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi Hallaçlı köyünde oturan 90 yaşındaki Osman Erol, diktiği binlerce fidan sayesinde köyünün yeşil bir görüntüye kavuşmasına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor. Tarımla uğraşan Erol, yaklaşık 35 sene önce köyünün etrafına fidan dikmeye başladı. Köy arazisinde uygun bulduğu yerlere çam, kavak gibi türlerin yanı sıra badem, erik, armut gibi meyve fidanları diken Erol, bugüne kadar yaklaşık 40 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Osman Erol, fidan dikmeye nasıl başladığını bilmediğini ancak içinden gelerek bu işi yaptığını söyledi. Sürekli içinde fidan dikme isteği olduğunu anlatan Erol, "Geceleri uyku uyuyamıyorum, kalkıp ağaç dikmeye gidiyorum. Traktörüm var, ağaçları sürekli kontrol ediyorum. Yağmur çamur demeden her zaman gider bakarım, sularım." dedi.

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90 yaşındaki Osman Erol

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'KÖYDE AĞACIMIN OLMADIĞI YER YOK'

Cebinde sürekli badem çekirdeği taşıdığı dile getiren Erol, "Erik, armut ağacı diktim. Köylüler diktiğim ağaçların meyvelerini yiyor. Köyde ağacımın olmadığı yer yok. Kavak, söğüt, badem, aklınıza ne gelirse var. İşim sadece dikmeyle değil, sürekli bunlarla uğraşıyorum. Hiçbir menfaat sağlamıyorum." diye konuştu.

Erol, bu işleri yaparken hiç zorlanmadığını vurgulayarak, "Kaymakama da söz verdim, ölene kadar ağaç dikmeye devam edeceğim. Ben ölünce de insanlar meyveleri yiyip bana dua etsin." ifadelerini kullandı.

DİKTİĞİ MEYVE FİDANLARINDAN TÜM KÖY FAYDALANIYOR

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Köy muhtarı Metin Çalış da Osman Erol'un elinden yıl boyu küreğin düşmediğini belirtti. Çalış, "Buralar kurak olduğu için vatandaşlar sıkıntı çekiyordu, gölgelik arıyordu. Osman amcamızdan Allah razı olsun, köyümüzün etrafını komple ağaçlandırmıştır. Köylümüz de rahat ediyor. Ankara'dan, İstanbul'dan gelen köylülerimiz meyve ağaçlarından faydalanıyor. İl dışından gelen vatandaşlarımız meyve toplayıp götürebiliyor." dedi.

Gelecek nesillere güzel bir miras bırakılacağına işaret eden Çalış, "Osman amcamız olmasaydı Hallaçlı köyümüzde ağaç sevgisi olmazdı. Osman amcamızın sayesinde köyümüze ağaç sevgisi geldi." ifadelerini kullandı.

Köyde çobanlık yapan Samet Çalış da eskiden hayvan güderken gölgelik yer bulmakta zorluk çektiğini, şimdi Erol'un sayesinde ağaç dibinde oturarak dinlenebildiğini kaydetti.

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FOTOĞRAF 5 Sivas kent merkezinde yaşayan Şentürk İyidoğan, Ordu ilinde kestikleri ceviz ağacında gördükleri figürle şaşkına döndü. Kestikleri ağaçta kurt figürü olduğunu fark eden İyidoğan, bir süre arkadaşlarıyla istişare ettikten sonra ağaçtan masa yapmaya karar verdi. Şentürk İyidoğan, büyük bir özenle yaptıkları masayı 6 ayda bitirdi. Görenlerin dikkatini çeken kurt figürlü masayı 650 Bin TL’ye satışa çıkarttı. Bağlama Ustası Şentürk İyidoğan, “Biz hayatımız boyunca ağaçla uğraştığımız için böyle bazen eşsiz ağaçlar bulduğumuz zaman bunu tabi değerlendirmek istiyoruz. Böyle bir ağacın resim oluşturabilmesi için 100 yılı aşması gerekiyor. Ordu yöresinde bulduğum çok kıymetli bir ceviz ağacının içini açtığımız zaman bunun içinden tam bir resim çıktı. Bizim eskilerimiz derdi ki ceviz resim çekiyor özellikle yağmurlu günlerde ve bunu ağacın içerisinde gördük, görür görmezde tabi ustalarımızla birlikte bunun bir kurt olduğunu gözüne, yelesine varana kadar gördük. Masanın ayaklarının da tamamen aynı ağaçtan yaptık ve çok büyük, keyifli bir çalışma oldu” dedi. İyidoğan, “Ender objelerin değeri farklıdır. Bunu 100 yılda bir gelen bir obje olarak düşünüyorum. Ben 30-40 yıldır ahşabın içinden böyle bir şey görmedim. İlk defa böyle net bir resmin bir ağaçtan çıkması ayrı bir objedir ve ayrı bir değerdir. Belki değeri daha düşüktür ama biz çalışmalarımıza yönelik öyle bir değer biçtik. Eşsiz objeler tabi milyonda bir olandır ve değerinin de öyle olması gerektiğini düşünüyorum, 650 Bin TL istiyoruz” diye konuştu. İyidoğan, “Ustalarla birlikte bir araya geldik bakıyoruz bu resimlerin her biri bellidir ve tek ağacın içinden böyle bir resmin çıkması, arka ayaklarının çıkması, ağacın belli bir kısmının çürüyüp ayak şeklinde kullanılması tabi buna karar vermek kolay değil ama tabi ustalarımızla oturduk konuştuk buna neler yapılabilir. Bir büro masası yaptık. Bunu hep birlikte kararlaştırdık. Böyle bir resmin çıkacağı aklıma gelmezdi. Biz bunu normal bir masa olarak kestik bir baktık içinden çok sevdiğimiz kurt resmi çıktı. Yapımı 6 ay sürdü” dedi. Kestiği ceviz ağacındaki figürü görünce şoke oldu: Yaptığı ürünü yarım milyondan fazla fiyata satışa çıkardı Sivas'ta kurt figürlü masa görenlerin dikkatini çekerken, fiyatıyla da dudak uçuklatıyor.

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