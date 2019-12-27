ABD'li bilim adamları: Oruç tutmak ömrü uzatıp birçok hastalığı engelliyor

Uzmanlar, günün 16-18 saatinde yemekten uzak durmak veya haftada belirli aralıklarla oruç tutmanın ömrü uzattığını ve birçok hastalığı engellediğini tespit etti.

RAMAZAN Orucun ve Ramazan'ın bilinmeyen tarihi

Ömrü uzattığı tespit edildi

New England Tıp dergisinde çıkan bir makalede, günün 6-8 saatinde gıda tüketip geri kalan 16-18 saatinde yemekten uzak durmanın, birçok hastalığı engellemenin yanı sıra kan basıncını düşürdüğü ve ömrü uzattığı tespiti yapıldı.

RAMAZAN Ramazan orucunun önemi nedir?

Orucun obezite, diyabet ve kalp rahatsızlıklarının tedavisinde bir metot olarak önerilebileceği vurgulanan makalede, bunun için "günlük sınırlı tüketim" ve "haftada 2 gün oruç tutma" olarak 2 yöntem ortaya konuluyor.

Belirli aralıklarda oruç tutmak fayda sağlıyor

İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan deneylere dayanan çalışma, belirli aralıklara oruç tutmanın metabolizmada yenilenmeyi sağladığı için hücre sağlığını olumlu yönde etkilediğini ortaya koyuyor.

Makalede yer alan tespitler arasında, orucun insülin direncini artırması nedeniyle diyabete iyi geldiği de yer alıyor.