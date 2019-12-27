Hayat ABDli bilim adamları Oruç tutmak ömrü uzatıp birçok hastalığı engelliyor
GENEL SAĞLIK

ABD'li bilim adamları: Oruç tutmak ömrü uzatıp birçok hastalığı engelliyor

New England Tıp dergisindeki bir makalede, günün 6-8 saatinde gıda tüketip geri kalan 16-18 saatinde yemekten uzak durmanın, birçok hastalığı engellemenin yanı sıra kan basıncını düşürdüğü ve ömrü uzattığı tespiti yapıldı.

Haber Merkezi AA
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Uzmanlar, günün 16-18 saatinde yemekten uzak durmak veya haftada belirli aralıklarla oruç tutmanın ömrü uzattığını ve birçok hastalığı engellediğini tespit etti.

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Ömrü uzattığı tespit edildi

New England Tıp dergisinde çıkan bir makalede, günün 6-8 saatinde gıda tüketip geri kalan 16-18 saatinde yemekten uzak durmanın, birçok hastalığı engellemenin yanı sıra kan basıncını düşürdüğü ve ömrü uzattığı tespiti yapıldı.

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Orucun obezite, diyabet ve kalp rahatsızlıklarının tedavisinde bir metot olarak önerilebileceği vurgulanan makalede, bunun için "günlük sınırlı tüketim" ve "haftada 2 gün oruç tutma" olarak 2 yöntem ortaya konuluyor.

Belirli aralıklarda oruç tutmak fayda sağlıyor

İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan deneylere dayanan çalışma, belirli aralıklara oruç tutmanın metabolizmada yenilenmeyi sağladığı için hücre sağlığını olumlu yönde etkilediğini ortaya koyuyor.

Makalede yer alan tespitler arasında, orucun insülin direncini artırması nedeniyle diyabete iyi geldiği de yer alıyor.

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