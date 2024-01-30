Adanmış hayatların hikâyesi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Ansiklopedisi'nin yazılış hikâyesini konu alan "Hep Otuz Üç Yaşında" filminin gala gösterimi, AKM’de gerçekleştirildi. TRT Ortak Yapımı kurmaca-belgesel film, 46 ciltlik ansiklopedinin nasıl bir adanmışlıkla yazıldığını beyaz perdeye taşıdı. Gala gösterimine Ansiklopediye katkı vermiş isimler, kültür sanat camiasının önde gelenleri, film ekibi ve oyuncuları ile çok sayıda sanatsever katıldı. İki yıllık bir emeğin ürünü olan film, nisan ayında vizyona girecek.





Gösterim öncesi konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam Ansiklopedisi'nin insanları Batı menşeli bilgiye mahkum olmaktan kurtardığının altını çizerek, "Rabb'imizin rızasını kazanma yolunda ortaya konan bu büyük azim ve 46 ciltle hitama erdirilen bu muazzam gayret, geçmişi daha iyi anlayabilmek ve geleceği daha doğru görebilmek adına da sonraki nesillere bırakılacak en güzel miraslardan biridir. Bu değerli miras 'Hep 33 Yaşında' belgeseliyle taçlanmıştır" dedi.





SENARYO SONRA YAZILDI

Yapımcılığını Halil Kardaş’ın üstlendiği, senaryosunu Selman Kılıçaslan’ın hazırladığı ve yönetmenliğini Murat Pay’ın yaptığı filmin başrollerinde Hüseyin Soysalan (Ekmel), Birhan Tut (Niyaz) yer alıyor. Ansiklopedinin Türkiye’nin hikâyesini ve başarısını yansıttığını anlatmak amacıyla 100’e yakın kişiyle sözlü tarih görüşmeleri gerçekleştirildikten sonra bir senaryo yazıldı. Film, iki kurmaca karakter Niyaz ve Ekmel üzerinden ilerliyor. İlahiyat Fakültesini bitirmiş genç bir akademisyen olan Niyaz, başından sonuna kadar ansiklopedinin her işine koşar. Filmin sonunda Niyaz karakterini oluşturan hikâyelerin Ahmet Özel’in hayatı olduğu anlaşılıyor. Gala çıkışında Özel’le karşılaşmam, bu hikayeyi onun ağzından da dinleme imkânı sundu.





HEPSİ BENİM YAŞADIKLARIM

Ahmet Özel

Başından beri işin içinde olduğunu söyleyen Özel, “A’dan Z’ye ansiklopedinin bütün işleriyle ilgilendim. Madde tespitinden matbaaya gidişine kadar o kurumda çalışan ne kadar insan varsa hepsiyle çalıştım. Dışarıdan pek bilinmez ama 30 yıl boyunca deli gibi koşturduğum bir hayat geçti. Hem Ekmel’in hem Niyaz’ın hayatı aslında benim yaşadıklarım. Mutfakta yemek tarifleri yapan da benim, bir müellifin maddesiyle ilgili sıkıntılı durumu konuşan da benim” açıklamasını yaptı. İzlerken çok duygulandığını ve vefat eden eşini hatırladığını söyleyen Özel, “Filmin son bölümünde bana ‘Bu kadar yoğun çalıştınız, ailenize vakit ayırabildiniz mi?’ diye sormuşlardı. Orada çok duygulandım, gözlerim yaşardı. Bu süreçte eşim vefat etmişti. Ben hâlâ İSAM’da devam ediyorum, ikinci edisyon çalışmalarını yapıyoruz” diye anlattı.





Ansiklopediyi yeni bir aşamaya taşıyacak

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanı Prof. Dr. Mürteza Bedir, ansiklopediyle ilgili şunları söyledi: “İslam davasını dert edinmiş bir grup ilahiyat-diyanet mensubu hoca, İslam’ı ülkemizde ve dünyada doğru anlamak ve anlatmak kaygısıyla 1983 yılında yola çıktı. İlk fasikül Kasım 1988’de, ilk cilt 1989 yılında yayınladı. 17 bin civarında madde başlığı yazıldı, 2000’i aşan yerli ve yabancı müellif esere katkı verdi ve nihayet daha önce Arapların ve İranlıların tamamlayamadığı bir işi, İslam medeniyeti üzerine yapılmış en kapsamlı eseri tamamlamayı başardılar.” Bu kıymetli eserin beyaz perdeye aktarılmasıyla ilgili de konuşan Bedir, “Bu kadar önemli bir başarı hikâyesinin ona uygun bir şöhrete kavuştuğunu söyleyemeyiz. Sinema filmi bu konuda ansiklopediyi yeni bir aşamaya taşıyacaktır. Film, öncelikle kültür sinemacılığı alanına yeni bir soluk getirecek sanıyorum" ifadelerini kullandı.



