Hayat Adım atamıyordu şimdi kilometrelerce yürüyor
GENEL SAĞLIK

Adım atamıyordu şimdi kilometrelerce yürüyor

İstanbul'da yaşayan 45 yaşındaki Erol Erkişi, aşırı kiloları nedeniyle ne nefes alabiliyor, ne de adım atabiliyordu. Kalp yetmezliği problemi başlayınca obezite cerrahisine karar veren Erkişi, 5 ayda 30 kilo vererek 128 kilodan 98 kiloya düştü.

Haber Merkezi DHA
Erol Erkişi
Erol Erkişi

Obezite cerrahisi yöntemiyle ameliyat olan ve bu ameliyatı olmak isteyen vatandaşlarla bir araya gelen Medicana International İstanbul Hastanesi, gerçekleştirdiği etkinlikte hem bilgilendirmede bulundu hem de merak edilen soruları yanıtladı.

Etkinlik öncesi obezite ile ilgili açıklamalarda bulunan Medicana International İstanbul Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Çipe, hastaların çok iyi seçilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Erol Erkişi'nin kilolu hali.

6 ay boyunca diyetisyen gözetimi şart

Ameliyatta dikkat edilmesi gereken hususların altını çizen Prof. Dr. Gökhan Çipe, şöyle konuştu:

  • "Bu ameliyatı teknik olarak yapmadan önce başarılı olabilmek için hangi hastaların bu ameliyata uygun olup olmadığını çok iyi değerlendirmeliyiz. Elbette ki ameliyatı yapacak cerrahların da bu konuda tecrübeli olması şart. Mutlaka bu kişilerin en az 6 ay boyunca bir diyetisyen gözetiminde diyetten geçmeleri gerekiyor.
  • Eğer buna rağmen kilo veremiyorlarsa ya da kilolarını tekrar alıyorlarsa bu kişiler cerrahi açıdan değerlendiriliyor. Bunlar için de bazı kriterlerimiz var. Vücut kitle indeksi dediğimiz kriterler var. Bunun üzerinde kilosu olan kişiler cerrahi adayı oluyorlar."

Her 3 kişiden biri obez

Türkiye ve dünyada yapılan istatistiklerde obezitenin çok hızlı bir şekilde arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Gökhan Çipe, "Yapılan istatistiklere göre şu anda Türkiye'de her 3 kişiden biri obez ve bu sıklık günden güne artıyor. Bunun önüne geçmek için gerek Sağlık Bakanlığı gerekse Dünya Sağlık Örgütü dünya çapında obeziteye savaş açtı" dedi.

Şekeri 500'den 105'e düştü

İstanbul'da özel bir kurumda şoförlük yapan 2 çocuk babası 45 yaşındaki Erol Erkişi'nin, çocukluğundan bu yana kilolarıyla başı dertteydi. Erkişi,şöyle açıklamada bulundu:

  • "Kilomdan dolayı nefes alamıyor, yürüyemiyordum. Aynı zamanda şekerim her zaman çok yüksekti, 500'lere kadar çıkıyordu. Obezite cerrahisi ile hepsinden kurtuldum. 5 ayda 30 kilo verdim, şekerim 105'lere kadar düştü. Kalp yetmezliği rahatsızlığım vardı. 2 yıl kalp tedavisi gördükten sonra direkt ameliyat oldum. Şu an çok mutluyum ve 'keşke daha önce ameliyat olsaymışım daha rahat edecektim' diye düşündüm. Çok rahatım kendimi çok iyi hissediyorum. 5-6 kilometreyi artık rahatlıkla yürüyebiliyorum."

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