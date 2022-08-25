Alo 174 Gıda Hattı’nı aramıyoruz

Kovid-19 salgını tüketim alışkanlıklarını da değiştirdi. Sabri Ülker Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Erol girişimleriyle “Pandemi Sonrası Yeniden Şekillenen Gıda Tüketim Alışkanlıkları Araştırması” yapıldı. 2 bin 400 kişinin katıldığı araştırmanın sonucuna göre 10 vatandaştan 3’ü bozuk ve hatalı gıda ürünüyle karşılaştığında şikayet etmiyor.
ŞİKAYET ETMİYORLAR
- Katılımcıların yüzde 62.1’i uğraşmak istemediği için yüzde 51.6’sı ise sonuç alamayacağını düşündüğünden şikayete yanaşmıyor. Araştırmanın toplumda gıda güvenliği hakkında çarpıcı sonuçları ortaya koyduğunu belirten Prof. Dr. İrfan Erol, katılımcıların yüzde 30’unun ALO 174 Gıda Hattı’nın varlığından dahi haberdar olmadığını söyledi.
KANSER LİSTE BAŞI
Çarpıcı gıda yönelim araştırmasına göre, vatandaşların yüzde 34.4’ü gıda ile ilişkilendirilen hastalıkların başında kanser olduğunu söyledi. İkinci sırayı ise yüzde 25 ile obezite aldı.
Online alışveriş arttı
- Kovid -19 öncesi vatandaşların yüzde 78.4’ü süpermarketlerden alışveriş yaparken, salgın süresince alışveriş yapma oranı yüzde 76.1’e indi. Online alışverişlere yönelim salgın süresince 10.4’e yükselirken, doğrudan yerel üreticiden ürün alımları da yüzde 5.5’e indi.