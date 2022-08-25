Alo 174 Gıda Hattı’nı aramıyoruz

Görme engelli arıcı Ahmet Oltulu: Allahu Teala gözü almış onun yanında başka güzellikler vermiş

Bayburt'ta çalışkanlığı ile dikkati çeken görme engelli Ahmet Oltulu, ağabeyinden öğrendiği arıcılık mesleğini 37 yıldır sürdürüyor. Oltulu, mesleğinin çeşitli zorlukları olduğuna işaret ederek, 'Baştan arıya girdim mi sırayla bakıyorum. Şükürler olsun Rabbime ezberim var. Arı çerçeve istiyor mu, istemiyor mu sesten, bazen de algılarımla anlıyorum. O şekilde devam ediyorum. Hiçbir zorluk yaşamıyorum çünkü Allah gözü almış, onun yanında başka güzellikler vermiş. Hiçbir zaman şikayetçi değilim.' diye konuştu.