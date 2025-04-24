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Android kullanıcıları dikkat: Deprem öncesi uyarı almak için tek yapmanız gereken…

Android kullanıcıları dikkat: Deprem öncesi uyarı almak için tek yapmanız gereken…

09:4124/04/2025, Perşembe
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İstanbul’da meydana gelen son depremler sonrasında Android kullanıcıları tarafından deprem uyarı sistemleri yeniden gündeme geldi. Google’ın Android deprem uyarı sistemini nasıl aktif edileceğini ve olası sarsıntılar öncesinde nasıl uyarı alacağınızı hemen öğrenin.

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2, 3.9, 5.1 büyüklüğündeki depremler sonrasında akıllı telefonlarda çalışan deprem uyarı sistemleri yeniden araştırılmaya başlandı.


Google, Android kullanıcıları için geliştirdiği deprem uyarı sistemi ile olası sarsıntılar konusunda saniyeler öncesinden bildirim gönderiyor. Hayat kurtarabilecek bu özelliği kullanmak isteyenler nasıl açılır araştırıyor. Peki, Google Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır ve nasıl etkinleştirilir?


DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Android Deprem Uyarı Sistemi, kullanıcılar depremin merkezine ne kadar uzaklıktaysa o kadar erken gönderiliyor. Bu sistemin çalışması için Android kullanıcılarının "Deprem uyarıları" özelliğini seçerek hassas konumlama özelliğini aktif etmesi gerekiyor.

ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?

Bu sistemi kullanıma açmak için telefonunuzun ayarlar bölümüne gelin. Arama alanına "konum" yazarak, bu sekmeyi açın.


KONUM > GELİŞMİŞ > DEPREM UYARILARI'na dokunun

Açılan ekranda, "Deprem Uyarıları" ekranına basınız. Eğer açık ise deprem uyarıları kullanıma açık anlamına geliyor. Aktif değilse bu ekran aracılığıyla aktif hale getirebilirsiniz.

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