Android kullanıcıları dikkat: Deprem öncesi uyarı almak için tek yapmanız gereken…

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2, 3.9, 5.1 büyüklüğündeki depremler sonrasında akıllı telefonlarda çalışan deprem uyarı sistemleri yeniden araştırılmaya başlandı.





Google, Android kullanıcıları için geliştirdiği deprem uyarı sistemi ile olası sarsıntılar konusunda saniyeler öncesinden bildirim gönderiyor. Hayat kurtarabilecek bu özelliği kullanmak isteyenler nasıl açılır araştırıyor. Peki, Google Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır ve nasıl etkinleştirilir?





DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Android Deprem Uyarı Sistemi, kullanıcılar depremin merkezine ne kadar uzaklıktaysa o kadar erken gönderiliyor. Bu sistemin çalışması için Android kullanıcılarının "Deprem uyarıları" özelliğini seçerek hassas konumlama özelliğini aktif etmesi gerekiyor.

ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?

Bu sistemi kullanıma açmak için telefonunuzun ayarlar bölümüne gelin. Arama alanına "konum" yazarak, bu sekmeyi açın.





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