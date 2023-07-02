Arafat’ta son nefes

Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl 90 bini aşkın Türk hacıya hizmet için büyük bir organizasyona imza attı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bayramın üçüncü günü Mekke’de organizasyonu değerlendirdi. Bu yılın hacı sayısı bakımından 20-30 yılın zirvesi olduğunu söyleyen Erbaş, görevli personelle birlikte toplam 92 bin 500 Türk vatandaşının hacı olduğu bilgisini verdi.

27 KİŞİ VEFAT ETTİ

Bu yıl kutsal topraklarda hayatını kaybeden Türk hacı adayı sayısı 27 oldu. Bunlardan 19’unun erkek, 6’sının ise kadın olduğunu açıklayan Erbaş, “Bu önemli yolculukta vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu. Erbaş, daha önceki yıllarda kutsal topraklarda hayatını kaybeden Türk hacı adayı sayısının 50’yi aştığını hatırlattı.

3’Ü ARAFAT’TA ÖLDÜ

Hasta olan ve kutsal topraklarda durumu ağırlaşan Türk hacı adaylarının hac görevini yerine getirmesi için Diyanet ekipleri üstün çaba sarfetti. Diyanet Mekke Sağlık Ekibi, Arafat’ta kurduğu sahra hastanesinde hizmet verdi. Ancak tüm çabalara rağmen hac farizasını yerine getiremeden hayatını kaybeden hacı adayları oldu. Durumu taşımaya elverişli olan ve ambulanslarla Arafat’a götürülen hasta hacı adaylarından 3’ü Arafat vakfesinde vefat etti.

Hastalananlar seneye gelecek

Yoğun bakımlık olan bazı ağır hastalar bu yıl hac görevlerini yerine getiremedi. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu durumda olan hacı adaylarını, sağlık durumları elverdiği

takdirde önümüzdeki yıl tekrar hac yolculuğuna çıkarmayı planlıyor.

Diyanet hizmette birinci

Diyanet İşleri Başkanlığı hac organizasyonu, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından ödüllendirildi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mekke’de bu yıl ilki düzenlenen “2023 Lebbeytüm Ödül Töreni”ne katıldı. Bakanlık yerleşkesindeki törene 100’ün üzerinde ülke katılırken, yarışmaya belirlenen kriterlere sahip 30 ülke kabul edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, “Hacılarına En Fazla Hizmet Çeşitliliği Sunan Hac Organizasyonu” kategorisinde birincilikle ödüllendirildi.







