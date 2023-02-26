Arakan mutfağından lezzetler

Tıpkı canları pahasına mücadele eden gönüllüler gibi Abhazya gibi küçük devletler de kendilerinden istenmediği, beklenmediği halde ambargoya rağmen deprem bölgesine yardım etti. Hele yoksul Afrikalılar ve Birleşmiş Milletler tarafından “Dünyanın en çok zulüm gören halkı” olarak tanınmış Roghingyalar yani Arakanlı Müslümanların bütün o imkansızlıklar içinde, ölüme terk edilmişliğin kıyısında topladıkları her bir kuruş, kalbimizin şifası olacak kadar değerliydi. Bildiğimiz gibi Arakan halkı, dinleri sebebiyle kendi ülkelerinde vatandaş sayılmıyor, iş verilmiyor, kimlikleri olmadığı için başka bir ülkeye gidemiyor, öldürülmeleri suç sayılmıyor, hatta kendi köylerinden bile çıkmalarına izin verilmiyor. Adeta bir ölüm adasına hapsedilmiş, esir halde yaşıyorlar. Fakat iyilikleri sınırlar aşıyor, kıtalar aşıyor duaları. Bugün mübarek üç ayların içindeyken, biz de onları dualarımızda unutmayalım ve destek olalım istiyorum. Bu yüzden son lokmasını bizimle paylaşan Arakan halkının mutfağından iki tarif ekliyorum yazıma. Arakan halkı, coğrafya gereği daha çok pirinçle besleniyor. Balık taze ve kurutulmuş haliyle en çok kullanılan et. Elbette Müslüman beslenme alışkanlıklarına göre pişiriyor, yiyor içiyorlar. Sebze, özellikle de patates, yemek yaparken sık tercih ettikleri besinler. Bölgesindeki bütün Asya mutfakları gibi baharatlar oldukça seviliyor. Lezzetli, tadılması gereken bir mutfakları var fakat imkansızlıklar içinde belki kültürlerine ait bu tarifleri çok sık pişiremiyorlar. Hep birlikte, ümmet bilinciyle, bereketli sofralarda, sağlıkla buluşacağımız günlerin duasıyla. Sağlıklı ve mutlu pazarlar dilerim.