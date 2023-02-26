Arakan mutfağından lezzetler

Birleşmiş Milletler tarafından “Dünyanın en çok zulüm gören halkı” olarak tanınmış Roghingyalar yani Arakanlı Müslümanların iyilikleri hem sınırları hem de kıtaları aşıyor.
Geçirdiğimiz büyük deprem felaketinin yaralarını sarmak için canla başla el ele mücadeleye devam ediyoruz. Bu zor günler bize çok şey öğretti; insan hayatının kıymetini, birbirimize olan bağımızı, dünyanın dört bir yanındaki kardeş ve dostlarımızı. Birçok büyük devlet, ünlü isim maddi manevi destek oldu. Bununla beraber “Cebimizde yoktu, canımızdan verdik” diyen gönüllüler, her biri ayrı bir destan olacak fedakarlıklarını peş peşe eklediler.
İYİLİKLER SINIRLARI VE KITALARI AŞIYOR
Tıpkı canları pahasına mücadele eden gönüllüler gibi Abhazya gibi küçük devletler de kendilerinden istenmediği, beklenmediği halde ambargoya rağmen deprem bölgesine yardım etti. Hele yoksul Afrikalılar ve Birleşmiş Milletler tarafından “Dünyanın en çok zulüm gören halkı” olarak tanınmış Roghingyalar yani Arakanlı Müslümanların bütün o imkansızlıklar içinde, ölüme terk edilmişliğin kıyısında topladıkları her bir kuruş, kalbimizin şifası olacak kadar değerliydi. Bildiğimiz gibi Arakan halkı, dinleri sebebiyle kendi ülkelerinde vatandaş sayılmıyor, iş verilmiyor, kimlikleri olmadığı için başka bir ülkeye gidemiyor, öldürülmeleri suç sayılmıyor, hatta kendi köylerinden bile çıkmalarına izin verilmiyor. Adeta bir ölüm adasına hapsedilmiş, esir halde yaşıyorlar. Fakat iyilikleri sınırlar aşıyor, kıtalar aşıyor duaları. Bugün mübarek üç ayların içindeyken, biz de onları dualarımızda unutmayalım ve destek olalım istiyorum. Bu yüzden son lokmasını bizimle paylaşan Arakan halkının mutfağından iki tarif ekliyorum yazıma. Arakan halkı, coğrafya gereği daha çok pirinçle besleniyor. Balık taze ve kurutulmuş haliyle en çok kullanılan et. Elbette Müslüman beslenme alışkanlıklarına göre pişiriyor, yiyor içiyorlar. Sebze, özellikle de patates, yemek yaparken sık tercih ettikleri besinler. Bölgesindeki bütün Asya mutfakları gibi baharatlar oldukça seviliyor. Lezzetli, tadılması gereken bir mutfakları var fakat imkansızlıklar içinde belki kültürlerine ait bu tarifleri çok sık pişiremiyorlar. Hep birlikte, ümmet bilinciyle, bereketli sofralarda, sağlıkla buluşacağımız günlerin duasıyla. Sağlıklı ve mutlu pazarlar dilerim.
Körili dana eti
-1 kg kemikli dana eti
-2 iri kuru soğan
-2 iri patates
-1 domates
-2 yemek kaşığı rendelenmiş zencefil
-1 yemek kaşığı kırmızı biber
-1 çay kaşığı zerdeçal
-1 yemek kaşığı kişniş
-Yarım yemek kaşığı kimyon
-3 çay kaşığı garam masala
-1 kahve fincanı sıvı yağ
Soğanı rendeleyelim ve sarımsakları ezelim. Zencefili ezelim. Kızdırdığımız yağın içinde soğan ve sarımsakları kavurup zencefili ekleyelim. Ardından kemikli eti ilave edelim ve kavuralım. Zerdeçal, kimyon, kişniş ve kırmızı biberi ilave edelim iki dakika kavuralım. Garam masalayı ekleyip iki dakika daha kavuralım. 3-4 su bardağı suyu ilave edelim ve kısık ateşte 10 dakika pişmeye bırakalım. Domatesleri soyup iri iri doğrayalım. Patatesleri iri iri doğrayalım. Yemeğe domates ve patatesi ilave edip 15-20 dakika kısık ateşte pişirelim. Afiyet olsun.