Hayat Arpaya mutfaktayer açın
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Arpaya mutfakta yer açın

Atalık buğdaylar hayatımıza yeniden girdi. Mutfağımızda atalık buğday gibi yer açmamız gereken bir diğer tahıl da arpa. Arpa Rasulullah’ın (s.a.v) beslenmesinde de oldukça önemli yer tutuyordu. Bugün özellikle sindirim sorunları ve buğdaya alerjisi olanlar için tercih edilebilir bir tahıl.

Ülkü Menşure Solak Yeni Şafak
Arpa
Arpa

Eski çağlardan bu yana Anadolu’da en çok ekilen tahıllardan biri buğday, diğeri arpa. Mardin’e, Şanlıurfa’da ve bir çok şehrimizde gerek devlet kurumları ve stkların çabaları, gerek insanlarımızın şahsi gayretleriyle atalık buğdaylar yeniden hayatımızda. Peki ya arpa?

BUĞDAY YERİNE ARPA EKMEĞİ

Rasulullah’ın (s.a.v) beslenmesinde de oldukça önemli yer tutan arpayı Hititler de ekmeğe dönüştürüyordu. İçerisinde bulunan lifler sayesinde kalın bağırsakta bütirik asit oluşmasını sağlayarak probiyotik bakterileri besleyen arpa, bu özellikleri nedeniyle kansere karşı koruyucudur. B grubu vitaminleriyle sinir ve sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına rol oynarken, selenyum gibi antioksidanlarla bağışıklık sistemini güçlendirir ve yaşlanma belirtilerine karşı savaşmaya yardımcı olur. Özellikle kan şekerinin hızla düşüp yükselmesinin önüne geçmek için arpa ekmeğini yemek gerekir. Kalp ve damar sağlığında koruyucu görev yapan bir çok besin öğesini de içerir. Arpada oluşan gluten kompleksi, buğday ile aynı verimlilikte değil. Bu yüzden arpa ekmeği, bir buğday ekmeği gibi kabarmaz ve kırmızı bir kabuk oluşturmaz. Sindirim sorunları ve buğdaya alerjisi olanlar için tercih edilebilir bir tahıldır arpa.

KEK, ÇORBA, EKMEK, ÇÖREK

Bütün bu faydaları göz önüne alındığında, arpa mutlaka hayatımızda yer almalı. Fakat nasıl? Özellikleri buğdaya çok benzer olduğundan, buğday ununun kullanıldığı her yerde kullanılır mı sorusu akla geliyor. Hayır. Gluten farkı sebebiyle yufka olmaz. Ama kekler, çorbalar, ekmek, çörek çeşitleri yapılabilir. Bu hafta bir kaç arpalı tarif paylaşalım istiyorum. Regaip Kandilinde yapabilelim diye, Resulullah’ın (s.a.v) sofrasından arpalı bir tatlı tarifi de bu hafta yazımda yer alacak. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

REKLAM

Resulullah’ın (s.a.v) Sofrasından: Hays

Malzemeler:

- 100 g. Yağı alınıp kurutulmuş koyun ya da keçi yoğurdu veya süzme peynir, koyun peyniri

- 100 g. Taze hurma veya ıslatılıp yumuşatılmış hurma

- 2-3 yemek kaşığı arpa unu

- 1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı:

Hurmaların çekirdeklerini çıkartıp elimizle ezelim. Üzerine süzme peyniri ilave edelim. Unu ve yağı ekleyip yoğuralım. Şekil verip servise alalım.

Afiyet olsun.

Havuçlu Arpa Unlu Kek

Malzemeler

- 5 yumurta

- 1, 5 su bardağı şeker

- 1 su bardağı zeytinyağı

- 1, 5 su bardağı süt

- 4 su bardağı arpa unu

- 1 paket vanilya

- 1 paket kabartma tozu

- 1 büyük havuç

- 1 kase ceviz içi

- 1 kahve fincanı tarçın

- Bir fiske tuz

- Bir çay kaşığı tereyağı

Yapılışı:

Herşeyden önce, kalıbımızı tereyağı ile yağlayıp üzerine un serpelim. Havuçları yıkayıp rendeleyelim ve suyunu sıkalım. Şeker, tuz ve yumurtayı kar gibi katılaşana kadar çırpalım. Süt ve zeytinyağını ilave edelim. Üzerine eleyerek un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyelim. Dövülmüş ceviz içi, tarçın ve havucu ekleyelim. Hamur kıvamını bulunca kalıbımıza dökelim. 180 derecede, önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirelim. Dinlendirelim ve servise alalım.

REKLAM

Afiyet olsun.

CHP’nin çekirdek ailesi

CHP’nin çekirdek ailesi

​CHP, belediye başkanlığı ve meclis üyeliğine aday gösterilen akrabalar nedeniyle kriz yaşıyor.
Hayal kırıklığı yaşarız

Hayal kırıklığı yaşarız

​Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz söylemleri, Mavi Vatan 2019'un ardından değişti.
Sorosun fon haritası

Sorosun fon haritası

​George Soros'un 136 derneğe 17 milyon TL aktardığı belirlendi.
Trabzondafıkra gibi olay

Trabzondafıkra gibi olay

​Evini tadilat ettikten sonra başına gelmeyen kalmadı.
PKK’dan DEAŞ’a seyahat belgesi

PKK’dan DEAŞ’a seyahat belgesi

​Yeni Şafak'ın 17 Şubat'ta duyurduğu PKK-DEAŞ anlaşması kesinleşti.
Altındağ’da yeşil devrim

Altındağ’da yeşil devrim

​Cumhur İttifakı'nın Altındağ adayı Doç. Dr. Asım Balcı, projelerini Yeni Şafak'a anlattı.
Meteoroloji uyardı

Meteoroloji uyardı

Yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.
Kural ne diyor?

Kural ne diyor?

​Futbolseverleri ikiye bölen pozisyon.
Mehmetçiktalimat bekliyor

Mehmetçiktalimat bekliyor

Bakan Akar, operasyona ilişkin mesajlar verdi.
Düello Fenerbahçenin

Düello Fenerbahçenin

​Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Ambulansa yol vermeyen maganda tepki çekmişti.
Türkiye müdahil oluyor

Türkiye müdahil oluyor

Erdoğan, Hindistan-Pakistan geriliminde arabulucu olacak.
Marketlerdeyeni dönem başlıyor

Marketlerdeyeni dönem başlıyor

​Bakan Ruhsar Pekcan rafların ayrılacağını açıkladı.
Kayseridegol düellosu

Kayseridegol düellosu

​Beşiktaş öne geçtiği maçta Kayserispor'la berabere kaldı.
Sular durulmuyor

Sular durulmuyor

​Pakistan-Hindistan sınırında karşılıklı ateş açıldı.
Dünyanın en zenginiydi

Dünyanın en zenginiydi

Howard Hughes, tüm servetini bir filme harcadı.
İndirimlielektrik müjdesi

İndirimlielektrik müjdesi

Çiftçiler yüzde 12 daha ucuza elektrik alacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.