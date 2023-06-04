Artan pilavla yeni tatlar

Pirinç Graten.
Dünyada, bin yıllardır insan yaşamından ayrılmayan temel gıda maddeleri vardır. Bunların başında tahıllar gelir. Milattan Önce’ye kadar gittiğimizde Anadolu, Mezopotamya ve civarında buğday ile arpanın, Amerika kıtasında mısırın, Kafkasya’da darı ve Uzak Doğu’da pirincin halkın temel gıdası olduğunu görürüz. Hem bunlar öyle gıdalardır ki sadece ekmek olmakla kalmaz, çorba, sirke, tatlı hatta içecek olurlar. Zaman ticareti geliştirdikçe buğday Amerika ve Uzak Doğu’ya, pirinç Anadolu’ya ulaştı. Nemli bir coğrafyada yaşamı sürdürebilen Uzak Doğu’nun temel tahıllı pirinç, hayatımıza girdiğinde aşçılarımız ona Türk mutfağı usulünce biçim verdiler. Pilav, sadesinden meyvelisine onlarca farklı çeşitle soframıza geldi. Bugün bir kuru fasulyeyi veya etli nohutu ya da düğün sofrasında yahniyi pirinç pilavı olmadan düşünmek bizim için mümkün değil. Sevdiğimiz, bol nişastalı bu yemeğin tamamlayan ve kurtaran bunca özelliğinin yanında, ısıtmaya ve beklemeye dayanıklı olmaması gibi sıkıntılı bir yanı da var. Her soğutup ısıtmada, karıştırmada kırılan pirinçler bir zaman sonra hiç de sevilmeyen bir hale gelebiliyor. İşte Anadolu kadınları, artan pilavları değerlendirmenin de çeşitli yollarını bulmuşlar. Çorbalara ilave ettikleri, mücver yaptıkları pirincin daha farklı değerlendirme yolları da var elbette. Bugün bu fikirlerden bahsedelim istiyorum.
Pirinç graten
4 su bardağı pilav veya haşlanmış pirinç
2 yumurta
100 gram kaşar
2 su bardağı süt
1 kutu krem peynir
2 çarliston biber
Bir avuç haşlanmış mısır
2 kırmızı etli biber
Bir avuç dereotu
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı toz zencefil
2 avuç haşlanmış bezelye
Krem peyniri mikser yardımıyla sütle karıştıralım. Kaşarı rendeleyelim ve yarısını ekleyelim. Yumurta, tuz ve baharatları ilave edelim. Biberleri ve dereotunu doğrayalım. Bütün sebzeleri, yumurtalı sütlü karışımı pilava ilave edip karıştıralım. Yağlanmış bir cam fırın kabına karışımı dolduralım.Üzerine kalan kaşarı serpelim ve 180 derecede 20 dakika pişirelim. Dilimleyip servise alalım. Afiyet olsun.
Pirinçli ekmek
2 su bardağı eski pilav
1 kg un
1 su bardağı süt
1 kahve fincanı sıvı yağ
2 tatlı kaşığı kuru maya
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı şeker
Sütü ılıtalım, maya ve şekeri ekleyip kabarması için ılık bir ortama koyalım. Mayalı sütü eski pilav ile karıştıralım. Sıvı yağı ilave edelim. Unu yavaş yavaş yedirerek bir hamur elde edelim. İyice yoğurduğumuz hamuru kabarması için yarım saat dinlendirelim. Dinlendirdiğimiz hamuru pişirme kağıdı serdiğimiz yüksek kenarlı bir kaba alıp tekrar kabarması için bekleyelim. Kabaran hamuru 200 derecede ısıttığımız fırında 30-40 dakika pişirip dinlendirelim. Dilimleyip servise alabiliriz. Afiyet olsun.