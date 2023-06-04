Artan pilavla yeni tatlar

Dünyada, bin yıllardır insan yaşamından ayrılmayan temel gıda maddeleri vardır. Bunların başında tahıllar gelir. Milattan Önce’ye kadar gittiğimizde Anadolu, Mezopotamya ve civarında buğday ile arpanın, Amerika kıtasında mısırın, Kafkasya’da darı ve Uzak Doğu’da pirincin halkın temel gıdası olduğunu görürüz. Hem bunlar öyle gıdalardır ki sadece ekmek olmakla kalmaz, çorba, sirke, tatlı hatta içecek olurlar. Zaman ticareti geliştirdikçe buğday Amerika ve Uzak Doğu’ya, pirinç Anadolu’ya ulaştı. Nemli bir coğrafyada yaşamı sürdürebilen Uzak Doğu’nun temel tahıllı pirinç, hayatımıza girdiğinde aşçılarımız ona Türk mutfağı usulünce biçim verdiler. Pilav, sadesinden meyvelisine onlarca farklı çeşitle soframıza geldi. Bugün bir kuru fasulyeyi veya etli nohutu ya da düğün sofrasında yahniyi pirinç pilavı olmadan düşünmek bizim için mümkün değil. Sevdiğimiz, bol nişastalı bu yemeğin tamamlayan ve kurtaran bunca özelliğinin yanında, ısıtmaya ve beklemeye dayanıklı olmaması gibi sıkıntılı bir yanı da var. Her soğutup ısıtmada, karıştırmada kırılan pirinçler bir zaman sonra hiç de sevilmeyen bir hale gelebiliyor. İşte Anadolu kadınları, artan pilavları değerlendirmenin de çeşitli yollarını bulmuşlar. Çorbalara ilave ettikleri, mücver yaptıkları pirincin daha farklı değerlendirme yolları da var elbette. Bugün bu fikirlerden bahsedelim istiyorum.