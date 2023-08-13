Aşık Veysel'e selam olsun

Aylık fikir ve sanat dergisi Türk Edebiyatı’nın 598. sayısı raflardaki yerini aldı. Rahmetli Ahmet Kabaklı’nın kurduğu ve Türk Edebiyatı Vakfı’nca yayımlanan 80 sayfalık dergi, ‘kapağa ‘Âşık Veysel’i çıkarmış. Derginin yayın yönetmeni İmdat Avşar, Hasbıhal’de, merhum Süleyman Servet Kabaklı’yla merhum Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu’nu anarak derginin büyük bölümünü ‘Veysel’e ayırdıklarını belirtiyor. İsa Kocakaplan, Ömür Ceylan, Mustafa Tatcı, Metin Özarslan, Serdar Gürçay ve Nuhan Nebi Çam’ın yazılarıyla destek verdiği ‘Veysel dosyası’na N. Eröz’ün usta âşıkla yaptığı (ve daha önce Yedigün dergisinin 161. sayısında yayımlanan) röportaj da eklenmiş. Konuşmanın zevkle okunacağına eminim. Esat Kabaklı’nın Baba Veysel başlıklı şiirini de dosya dahilinde saymak lâzım. Bu sayının diğer şairleri, Suavi Kemal Yazgıç, Yahya Akengin ve Esmer Hüseyinhan. Dergideki tek hikâye Buket Uçar imzalı. Genç şairlerle bir önceki sayıda başlatılan ve devam eden soruşturmaya A. Samet Atılgan, Emre Söylemez, Kaan Eminoğlu, Uğurcan Güler, Yusuf Koşal, Süreyya Altunkara, Zeynep Nur Tiryaki ve Sevgi Yeneroğlu katılmış. Mehmet Erdoğan, Sezai Karakoç’un Hatıralar’ına dair tespitlerini sürdürüyor. ‘Kitaplık’ ve ‘Ajanda’da ikişer kitap ele alınıyor. Türk Dili’ne makale ve denemeleriyle M. Fatih Köksal, Kâmil Uğurlu, Sema Uğurcan ve Ayşe Çifter de destek veriyor. Derginin ısrarlı yürüyüşü takibe değer. Türk Edebiyatı’na, 0 212 527 50 32 - 0 212 526 16 15 no’lu telefonlardan ulaşılabilir.

Değinmeler...

Dergilik’e düzenli olarak ulaştırılan Kayıp Kayıt, Türk Dili, Çâre, Post Öykü, Cins, Şiar ve Şiraze dergileri yetkililerine teşekkür ediyorum. Anadolu’da neşredilen edebiyat, kültür, sanat, fikir, kitap dergilerini lütfen bize ulaştırın. Tanışalım, görüşelim, hasbıhâl edelim..





Kültür ve sanat dergisi Sütun’a “Hoşgeldin” diyor ve başarılar diliyorum. Kasım Karakaş’ın yönettiği derginin ilk sayında Rasim Özdenören’le bir röportaj gerçekleştirilmişti. Bu, onunla yapılan son söyleşiydi. İkinci sayısında da Hüsrev Hatemi’yle konuşulan Sütun’un yeni sayısını merakla bekliyorum.

Türk Edebiyatı’ndan:

Haşim’in Yakup Kadri’den aktardığına göre Nâzım Hikmet Türkçede bir halk şiiri yapmak istemektedir. Nâzım Hikmet’in anladığı halk, bir maksat için bir meydan ortasında toplanmış asabi bir kalabalığı ifade eder. Onun şiirlerindeki insanlar, “elleri demir kaldırıp koymaktan nasırlanmış, makine yağlarıyla vücutları simsiyah olmuş insanlardır.”

Sema Uğurcan.

4 soru

EMİNE ALTINKAYNAK

1 Size dergi okuru diyebilir miyiz?

Uzun yıllar düzenli veya aralıklı olarak birçok dergiyi takip ettim ve etmeye de devam ediyorum. Dergiler birer okul olmalarının yanısıra güncel edebiyatın takibi noktasında hâlâ en nitelikli kaynaklar.





2 Takip ettiğiniz dergiler var mı?

Bazı dergileri takip sıklığım zamanla değişebiliyor. Son yıllar için söyleyecek olursam kitap-lık, Post Öykü, Notos, Varlık, Söğüt, Kayıp Kayıt diğerlerine oranla daha düzenli takip ettiğim dergilerden.





3 En son hangi dergiye katkı sundunuz?

Kayıp Kayıt dergisinin temmuz-ağustos sayısında bir öyküyle yer aldım.





4 Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu?

Son aylarda dikkat çeken, iyi ve kapsamlı çalışmalardan biri olarak Notos’un temmuz-ağustos sayısındaki Italo Calvino dosyasından söz edebilirim.

Yozgat’ın gür sesi: Çâre

“Her mevsim bi dene çıkar”ılan Çâre dergisi, 17. sayısıyla yaz mevsimini uğurluyor. Dergi kapağa konulan M. Türkmen Asyalı’ya ait ‘anne’ metni ve Dilara Ayşe Akdeniz’in 33. sayfaya devam verilen(!) şiiriyle açılıyor. Arka kapakta İlhan Kayhan’ın metni, Kamil Büyüker’in fotoğrafı var. Metinle başlık arasına fotoğrafın girmesi iyi olmamış. Çâre’nin yönetmeni Mustafa Mete, okuyucularla Hasbihal’ini, “Kıymetli okuyucu; bu sayının zihninde uzun süre yanacak bir kandil olmasını dileriz” cümlesiyle bitiriyor. Çâre’nin diğer şairleri, Mustafa Mete, Ayşe Altıntaş ve İlhan Kayhan. Mustafa Mete, ‘orta sayfa’ söyleşisinde hikâyeci Abdürrahim Zararsız’la konuşmuş. 40 sayfalık dergiye Esra Beşli çizgisiyle destek vermiş. Dergide fotoğrafı yeralan isimlerse, Cihat Hıdır, Kâmil Büyüker ve Elif Güneşer. A. Nur Çalış’ın Üç Taş hikâyesini çok beğendim. Kâmil Büyüker’in ‘kayıp şair’ yazısı ilgi çekici. Dergiye, Zübeyde Andıç, Havva Karakaş, Zeynep Altunok, Hüseyin Akbaş, M.Ali Özdoğan, Alper Mumyakmaz, Mustafa Çiftçi, Kübra Karakaş, Elif Güneşer, İhsan Kurt, Ahmet Albayrak, İlkay Coşkun, Berra Çakır, İlhan Kayhan, Tuğba Kişmir, Nuh Kılıçaslan, Betül Yüce, Kadir Tepe, Jale Önder Darıcı, A. Erdem Akbaş, Ömer Akyüz, İbrahim Eryiğit, Zeynep Eyüpoğlu alan ve Firuze İşbilir de yazılarıyla katkı sağlamışlar. Yozgat’ın gür sesi Çâre’ye, 0 541 878 16 66 no’lu telefondan ulaşılabilir.

Yazarlık öğrenilir mi?

Editörlüğünü M. Sedat Sert’in yaptığı kitap kültürü dergisi Şiraze, 18. sayısına ulaştı. ‘Dibace’de, her sayıda dün, bugün, yarın hattını gözetmeye çalıştıklarını (gözettiklerini!) belirten Sert, “Resim kursu var ama ressamlık kursu yok ... isimlendirmenin ... sanatın kendisi üzerinden yapılması gerektiğini düşünüyoruz” diyor. Derginin bu sayısında Yazarlık Kursta Öğrenilir mi? başlığı altında yazarlık okulları mercek altına alınmış. Ömer Lekesiz, ‘Öykümüzün Hikâyesi’ni yazmış. Mustafa Özçelik son zamanlarda çok konuşulan Osman Özbahçe’nin ‘Zarifoğlu’ kitabını ele almış. Turan Karataş Hoca’ysa, ‘Vakitsiz Ölüler Yurdu’ üzerinde durmuş. Dergide, Sadık Yalsızuçanlar ve Gökhan Yılmaz’la yapılmış iki söyleşi var. A. Ali Ural, Ali Lidar, Ali Utku, Atabey Kılıç, Aynur Dilber, Erhan Genç, Fahri Tuna, Feyza Kartopu, Gökhan Yılmaz, Hakkı Özdemir, Hümeyra Yabar, İ. Alper Kumsar, Kudret Ayşe Yılmaz, M. Sedat Sert, M. Fatih Birgül, Mehmet Kahraman, M. Nuri Yardım, Mukadder Gemici, Necmettin Turinay, Nevzat Çalıkuşu, Osman Çeviksoy, Özlem Güngör, Sefer Göltekin, Tahsin Yıldırım, Taner Ay, Yakup Öztürk, Y. Nadir Eraslan, Y. Turan Günaydın, Zeki Gürel, Kahraman Füzün ve Zeynep Şenel Şiraze’ye katkı sağlayan diğer isimler. Kitapseverler, bu dergiyi ihmal etmeyin! Şiraze’ye, 0 542 726 71 89 no’lu telefondan ulaşılabilir.







