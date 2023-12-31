Avokado bir zamanlar köle gıdasıydı

Avokado, içerdiği yağ asitleri ve vitaminler nedeniyle özellikle beyin sağlığı için çokça tavsiye edilen bir meyve. Fakat düz, aromasız lezzeti, yağa benzer yapısı Türk mutfağının damağa dokunur tarafıyla uyuşmadığından ülkemizde tercih ediliş oranı düşük. Bu sağlıklı besin ülkemizin güney bölgelerinde yetiştiriliyor. Zaten, her ürün gibi Amerika kıtasından dünyaya yayılmış avokadoyu da yerli üretimden tercih etmemiz şart. Ülkemiz dört iklimin en güzel halinin yaşandığı bir coğrafya olarak, dünyadaki birçok meyve sebzenin rahatlıkla yetişebileceği, farklı farklı ama hepsi bereketli topraklara sahip. Çevremizi korumak, su kaynaklarımızı temiz tutmak bizi gelecekte de gıdanın merkezi yapmaya yetecek. Yeter ki çaba gösterelim.

Avokado, dünya pazarında çok önemli bir yere sahip. Amerika kıtasının keşfinden sonra, sömürgeleşen Amerika’da kölelerin çalıştığı şeker kamışı tarlalarının kenarına dikilirmiş avokado ağaçları. Yani soyları kırılmış Amerikan yerlilerinin çok sevdiği bu meyve, sömürge döneminde bir köle yiyeceği olmuş önce. Daha sonra beyazlar da bu meyveyi sevdiğinde, avokadonun kaderi değişmiş. Afrika’da da sömürgeleşen coğrafyalarda yetiştirilmeye başlanmış. Bugün de aynı popülerliğini koruyor. Öyle ki Meksikalı suç çeteleri, avokado tarlalarının hakimiyeti için birbirleriyle savaşıyorlar. Şükürler olsun ki biz, ülkemizde, yerli küçük üreticinin mütevazı bahçelerinde yetişen kanlı bir yeşil altın olmaktan çok uzak yerli avokadoları sofralarımızda görebiliyoruz. Nötr ve işlenebilir lezzetini kendi damak tadımıza uydurmamak için de hiçbir sebep bulunmuyor. Hem tatlıya hem tuzluya dönüşmesi çok kolay bu sağlıklı meyve için gelin birkaç tarife göz atalım. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.