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Hayat

Avokado bir zamanlar köle gıdasıydı

Bugün Meksikalı suç çeteleri avokado tarlalarının hakimiyeti için birbirleriyle savaşırken, avokado Amerika’daki sömürge döneminde köle yiyeceğiydi. Sizlere uğruna savaşılan avokado tarifleri sunuyoruz.

Ülkü Menşure Solak
04:00 - 31/12/2023 Pazar
Güncelleme: 01:52 - 31/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Avokado
Avokado

Avokado, içerdiği yağ asitleri ve vitaminler nedeniyle özellikle beyin sağlığı için çokça tavsiye edilen bir meyve. Fakat düz, aromasız lezzeti, yağa benzer yapısı Türk mutfağının damağa dokunur tarafıyla uyuşmadığından ülkemizde tercih ediliş oranı düşük. Bu sağlıklı besin ülkemizin güney bölgelerinde yetiştiriliyor. Zaten, her ürün gibi Amerika kıtasından dünyaya yayılmış avokadoyu da yerli üretimden tercih etmemiz şart. Ülkemiz dört iklimin en güzel halinin yaşandığı bir coğrafya olarak, dünyadaki birçok meyve sebzenin rahatlıkla yetişebileceği, farklı farklı ama hepsi bereketli topraklara sahip. Çevremizi korumak, su kaynaklarımızı temiz tutmak bizi gelecekte de gıdanın merkezi yapmaya yetecek. Yeter ki çaba gösterelim.


Meksikalı suç çeteleri avokado tarlalarının hakimiyeti için savaşıyor

Avokado, dünya pazarında çok önemli bir yere sahip. Amerika kıtasının keşfinden sonra, sömürgeleşen Amerika’da kölelerin çalıştığı şeker kamışı tarlalarının kenarına dikilirmiş avokado ağaçları. Yani soyları kırılmış Amerikan yerlilerinin çok sevdiği bu meyve, sömürge döneminde bir köle yiyeceği olmuş önce. Daha sonra beyazlar da bu meyveyi sevdiğinde, avokadonun kaderi değişmiş. Afrika’da da sömürgeleşen coğrafyalarda yetiştirilmeye başlanmış. Bugün de aynı popülerliğini koruyor. Öyle ki Meksikalı suç çeteleri, avokado tarlalarının hakimiyeti için birbirleriyle savaşıyorlar. Şükürler olsun ki biz, ülkemizde, yerli küçük üreticinin mütevazı bahçelerinde yetişen kanlı bir yeşil altın olmaktan çok uzak yerli avokadoları sofralarımızda görebiliyoruz. Nötr ve işlenebilir lezzetini kendi damak tadımıza uydurmamak için de hiçbir sebep bulunmuyor. Hem tatlıya hem tuzluya dönüşmesi çok kolay bu sağlıklı meyve için gelin birkaç tarife göz atalım. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.


Avokado ezmesi

MALZEMELER:

l2 adet olgunlaşmış avokado

l1 limon

l1 çay kaşığı kırmızı pul biber

l1 çay kaşığı karabiber

lBir fiske tuz

l3 yemek kaşığı zeytinyağı


YAPILIŞI:

Avokadoları soyup ezelim

Limon suyunu sıkalım. Ezilmiş avokadoya limon suyu, pul biber, karabiber, tuz ve zeytinyağını ilave edelim. Hazırladığımız ezmeyi ekmek üzerine sürerek, kızarmış börekler, cipsler veya patatesle servise alabiliriz. Afiyet olsun.


Avokadolu puding

MALZEMELER:

l1 su bardağı eritilmiş bitter çikolata

l1 su bardağı süt

l2 olgun avokado

lBir paket vanilya

l1 yemek kaşığı kakao

l2 yemek kaşığı pudra şekeri


YAPILIŞI:

Eritilmiş çikolata, kakao, vanilya, pudra şekeri ve sıcak sütü, soyulup parçalara ayrılmış avokado ile blenderdan geçirelim.

Elde ettiğimiz karışımı kaselere bölelim ve buzdolabında dinlendirip servise alalım.

Afiyet olsun.


#Avokado
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#tarif
2 saat önce
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