|
Hayat

Ayılana gazoz bayılana limon

Sıcaklığın iyice kendini hissettirdiği şu günlerde kim serin bir limonataya "Hayır" der ki? Bu hafta her yaşın severek tükettiği ve tarihi çok eskilere uzanan limonata tarifi var. 17. yüzyılda Osmanlı sarayına giren limonata günümüzde de sevilerek tüketiliyor.

Ülkü Menşure Solak
04:00 . 16/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Sıcak yaz günlerinin en sevilen içeceği limonata, şekerin hayatımıza girdiği günlerden beri evlerde yapılır hale gelse de tarihi daha da eskilere dayanıyor. Uzmanlar Mısır uygarlığı döneminde ticareti yapılan limon suyunun limonatanın atası olduğunu söylüyorlar. Limon suyunu bal ve hurma ile karıştırarak yapılan bu en eski limonata çeşidine alternatif olarak, ağaç kavunu suyunun şeker kamışı suyu ve balla karıştırılarak yapılan çeşidi de karşımıza çıkmakta. 10 yüzyıla tarihlenen bu tarif te İran kaynaklarında geçiyor. Eski tıp kitaplarında limon suyu, şeker kamışından elde edilen şeker ve ayva suyuyla yapılan bir içeceğe de rastlanmakta.


VİTAMİN DEPOSU İÇECEK

Osmanlı saray mutfağındaysa şerbetlerin hazırlandığı özel bir bölüm olduğunu, türlü çiçek ve baharattan şerbetler yapıldığını biliyoruz. Böyle donanımlı bir mutfakta elbette limonata da unutulmuş olamazdı. Limonata 17. yüzyılda Osmanlı saray sofralarının sevilen içeceklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. İçerisinde C vitamini, kalsiyum, potasyum bulunan, doğal yollarla hazırlandığında serinlettiği kadar, sağlığa da fayda sağlayan limonata tarifleri günümüzde artık limonu aşmış, böğürtlen, şeftali, nane ilave edilerek hazırlanan, dünyanın her yerinde bambaşka usullerle bardaklara doldurulan limonatalara rastlamak mümkün. Hatta süt ile hazırlanan çeşitleri bile var. Ben de bugün, yaz günlerinin sıcağına iyi gelsin diye iki limonata tarifi paylaşmak istiyorum. Sağlıklı, mutlu bir pazar günü dilerim.


#limonata
#hurma
#şeker
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İsmail Kartal transferi duyurdu: Rodrigo Becao kimdir, kaç yaşında?