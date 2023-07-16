Ayılana gazoz bayılana limon

Sıcak yaz günlerinin en sevilen içeceği limonata, şekerin hayatımıza girdiği günlerden beri evlerde yapılır hale gelse de tarihi daha da eskilere dayanıyor. Uzmanlar Mısır uygarlığı döneminde ticareti yapılan limon suyunun limonatanın atası olduğunu söylüyorlar. Limon suyunu bal ve hurma ile karıştırarak yapılan bu en eski limonata çeşidine alternatif olarak, ağaç kavunu suyunun şeker kamışı suyu ve balla karıştırılarak yapılan çeşidi de karşımıza çıkmakta. 10 yüzyıla tarihlenen bu tarif te İran kaynaklarında geçiyor. Eski tıp kitaplarında limon suyu, şeker kamışından elde edilen şeker ve ayva suyuyla yapılan bir içeceğe de rastlanmakta.