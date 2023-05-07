Ayın dergileri: Post Öykü ve Şiraze

Yazının sıfır noktası

52. sayıya ulaşan Post Öykü’nün 51. sayısı öykü, söyleşi, eleştiri, kitap yazıları ve diğer çalışmalarla dolu. Yayın yönetmeni Aykut Ertuğrul zelzeleyi konu edindiği Sunuş’ta, “Bu dehşetli acı, bize faniliğimizi, yeryüzündeki acziyetimizi bir kere daha hatırlattı” diyor ve ekliyor: Yazının sıfır noktasındayız!. Kapağa geometrik soyut sanatın öncülerinden Kazimir Maleviç’in Siyah Kare isimli yağlıboya çalışmasının konulması mânidar olmuş. Dergide ilkin hikâyelere baktım ‘öykü’ gözümle. Yücel Balku’nun 21 Yaşında Küçük Bir Kız İçin Masal’ı sürpriz oldu. Balku’nun Ketebe’den iki hikâye kitabının çıktığını biliyorum: Sükût Ayyuka Çıkar ve Goncanın Üçüncü Günü. Bu sayının hikâyecilerinden Balku hariç, Mustafa Alpay, Irmak Titiz ve Ramazan Dikmen’in ‘öykü’leri alâkamı çekti. Sonra söyleşilere ve kitaplarla ilgili metinlere göz attım. Bunların haricinde, Obur Okuma’yı, Ruhsatsız’ın hikâyesini, Dipnotlar/Moğolluklar’ı, Başka Sözlük’ü, Anti-Kahraman...’ı ve Çapraz Okumalar’ı bir solukta okuduğumu belirteyim. Obur Okuma’yı, ‘okuma’ derdi olan herkese tavsiye ederim. Ruhsatsız’ın kısa hikâyesi ilginç. Şöyle diyor M. Burak Çelik: (Ruhsatsız’da) Her yerde olan isimleri (isimlere olmalıydı) değil, her yerde olanlar yüzünden yer bulamayan ve sağlam eserler üreten(!) isimlere yer vermek istiyoruz.

Kapağı, yazar-çizer kadrosu ve zengin içeriğiyle ‘engin’ okumalara davetiye çıkaran Post Öykü’ye 0 212 467 67 17 no’lu telefondan ulaşılabilir.

Değinmeler...

Dergilerin mayıs sayıları -henüz- elime ulaşmadığından bu hafta iki veya üç aylık olarak çıkan dergileri tanıtmak zorunda kaldım. Bu zarurî durumun okuyucularımız tarafından anlayışla karşılacağını umuyorum. Zaten biliyoruz ki okunmayan dergi her zaman yenidir!.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Medya ve Çocuk dergisi yayın hayatına başladı. Feyza Gizligider tarafından yönetilen dergi, çocukların medya okuryazarlığı farkındalığını artırmayı amaçlıyor. 124 sayfalık dergide eğitici, bilgilendirici ve eğlendirici içerikler mevcut. Derginin tam erişilebilir versiyonlarına, RTÜK’ün kurumsal YouTube hesabı aracılığıyla erişilebilir.

Post Öykü’den:

Alıntımız Aykut Ertuğrul’un Dipnotlar/Moğolluklar başlıklı metninden. Yazısında, “Niçin okuyoruz” diye soruyor Ertuğrul ve bir hatırlatma yapıyor: Şeyleri bir arada düşünebilmek, aralarında bağlantılar kurmaya çalışmak. Bazen başarmak bazen de başaramayıp sadece eylemin hazzına kendini bırakmak. Mümkün okurlukların en keyiflisi daima budur (s. 66).

4 soru: Mehmet Şeker

1Size dergi okuru diyebilir miyiz?

Derginin hayatımdaki yeri birkaç cümleyle anlatamayacağım kadar büyük. Tam anlamıyla uzun hikâye. Okumak, yazmak ve çıkarmak üçgeni diyebilirim. Dolayısıyla dergisiz bir dönemim olmadı. Henüz lise öğrencisiyken abonesi olduğum dergilerin (Türk Edebiyatı ve Töre) gelişini, posta arabasının yolunu gözlerken duyduğum heyecanı ve zarfı açıp okumaya başlamadan önce koklamanın keyfini satırlara dökmek zor.

2Takip ettiğiniz dergiler var mı ?

Haber Ajanda ve Cins. Bu ikisinin dışında takip ettiklerim de var. Mesela az önce Edebiyat Ortamı’nı yakaladım; Yitiksöz’ün de peşindeyim.

3En son hangi dergiye katkı sundunuz?

Haber Ajanda’da haftada bir, Cins’te arada bir yazıyorum. Biraz sonra Ajanda’ya yazmam gereken yazıya başlamayı düşünüyorum; şayet deprem olmaz, sel basmazsa.

4Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu ?

Gençlerin çıkardığı dergilerde rastladığım güzel şiirler, hikâyeler ve denemeler her zaman oluyor. Profesyonelce yayınlanan dergiler zaten işin ustası ve çoğunlukla kaliteli eserlere yer veriyorlar. Son söz: Dergi gönül işi. Emeği çok. Mevlâ bizi dergisiz bırakmasın.

“Kurmacayı Aşan Karakterler”

Yazının başlığına çıkardığım cümle iki aylık kitap kültürü dergisi Şiraze’nin 16. sayındaki Dosya Konusu’nun başlığı. Yazı işleri müdürlüğünü İhsan Sert’in, editörlüğünü M. Sedat Sert’in, yayın yönetmenliğini de Kudret Ayşe Yılmaz’ın yaptığı dergi bu ay 17. sayısını çıkaracak. Kapaktaki çizim İtalyan illüstratör Carlo Chiostri’ye ait. Bursa’da hazırlanan 96 sayfalık Şiraze’nin ‘karakterler’ konusu oldukça ilgi çekici. Okuyucuda yazarını gölgede bırakacak derecede karşılık bulan Don Kişot veya Sherlock Holmes gibi karakterleri merak etmemek mümkün mü? Kudret Ayşe Yılmaz ve M. Sedat Sert’in hazırladığı dosya için, Mustafa Kutlu, H. Abdullah Şengül, Ayşe Kulin, Mehmet Fatih Köksal, Ahmet Sarı, Rafet Elçi, Ülkü Eliuz, Ercan Yılmaz, Hasan Erdem ve H. Salih Zengin gibi ‘yetkin’ isimlere, değişik birer soru sorulup cevapları istenmiş. Akademisyen yazarların öne çıktığı dergide, yaklaşık 20 kitap mercek altına alınmış. Değişik alanlarda kitapların seçilerek yazı konusu edilmesi okuyucu açısından gayet isabetli. Bu sayıda Alâattin Karaca, Atabey Kılıç, Mustafa Özçelik, Necmettin Turinay, Nevzat Çalıkuşu, Ömer Lekesiz ve Selçuk Küpçük’ün yazılarını dikkatle okudum. Kısa Taner Ay söyleşisi de okunmadan geçilmemeli. Şiraze, kitap(lık) endişesi olan kitap âşıkları için takip edilmesi gereken dergilerden biri.

Şiraze’ye, 0 542 726 71 89 no’lu telefondan ulaşılabilir.

Eskilerden: Kırağı şiir dergisi

Kırağı, 1 Mart 1994’te okuyucusuna “Merhaba” der. Osmaniye’de hazırlanan ve kırkbeş günlük periyotla yayımlanan derginin yazı işleri müdürlüğünü Cengiz Coşkun, genel yayın yönetmenliğini Tayyib Atmaca, yayın koordinatörlüğünü de Mehmet Durmaz üstlenir. Son sayıya kadar bu üçlünün görevleri devam eder. Haziran 1997’de (27. sayı) yayına ara veren dergi, Kasım 1998’de tekrar çıkarılır. Ara verilen sayıya Veda başlığıyla bir yazı konulur ve künyede, “kırkbeş günde bir çıktı” cümlesi yer alır. İlk dönemde görülen ‘Şiir Dergisi’ alt başlığı sonraki sayılarda yerini, ‘Şiir Sanat Edebiyat’ alt başlığına bırakır. Kırağı’ya, aralarında Cengiz Çoşkun, Tayyib Atmaca, İbrahim Yolalan, İsmail Karakurt, Mehmet Aycı, Selçuk Küpçük, Mehmet Narlı, Nurullah Genç, Mehmet Solak, Olcay Yazıcı, Cevat Akkanat, Nazım Payam ve Orhan Tepebaş gibi isimlerin bulunduğu birçok yazar ve şair destek verir. Derginin son sayısı bir arada yayımlanan 35 ve 36. sayılar olur (Eylül 1999). Son sayıda, “Yorgun adamların koşusu burada sona eriyor” cümlesiyle başlayan bir veda yazısı yayımlanıp, dergiyi omuzlayan isimlere teşekkür edilir.

Taşrada hazırlanıp yayımlanan ve bütün Türkiye’nin dergisi olmayı başaran Kırağı’yı çeyrek asır geçmesine rağmen hâlâ özlüyoruz.











