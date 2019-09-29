Hayat Aynı genci ikinci kez kurtardı
GENEL SAĞLIK

Aynı genci ikinci kez kurtardı

Samsun’da kardeşiyle birlikte sahil kenarında bıçakla yaralanan genç o sırada bisikletle yoldan geçen kalp damar cerrahisi uzmanı doktorun müdahalesiyle hayata döndü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
B.K (sol) Serkan Burç (sağ)
B.K (sol) Serkan Burç (sağ)

Aynı doktorun yine aynı yaralı genci bir yıl önce yine bıçaklama olayında ameliyat ederek hayata döndürdüğü ortaya çıktı.

KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ

Olay, 17 Eylül Salı günü Atakum ilçesi sahil kenarında meydana geldi. Sahilde arkadaşlarıyla birlikte dolaşan A.K. ve B.K. kardeşlere A.K. bıçakla saldırdı. Boynundan ve göğsünden ağır yaralanan B.K.’ye bu sırada sahil kenarından bisikletle geçen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Serkan Burç Deşer müdahale etti. Kan kaybeden ve kalbi duran B.K., Dr. Deşer tarafından kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü. Yaralıyla birlikte hastaneye giden Doktor Deşer, daha sonra yaralıyı ameliyat etti. Ameliyat sırasından yine kalbi duran yaralı, Dr. Deşer tarafından yapılan kalp masajıyla ikinci kez hayata döndürüldü. Ameliyatın ardından ise belki de eşine az rastlanan bir olay gerçekleşti. Ameliyatın ardından Dr. Deşer, ameliyat ettiği ve kalp masajıyla iki kere hayata döndürdüğü genci 2018 yılında yine bıçaklama olayında ameliyat ettiğinin farkına vardı.

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