Bağışta çok iyiyiz organ hariç

Türk Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk, ülkemizde 30 bin kişinin organ bağışı beklediğini belirterek, bunlardan 25 bine yakınının böbrek nakli için sıra beklediğini söyledi. 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası çerçevesinde konuşan Prof. Erk, “25 bin kişi böbrek nakli için beklerken sadece 3 bin 500 civarında kişi böbrek nakli olabiliyorsa, o zaman bir sıkıntı var demektir” dedi.





SEFERBERLİK LAZIM

Vatandaşları bilinçlendirme çalışmalarının önemine dikkat çeken Erk, “Bu sıkıntıyı bertaraf etmek ve bağış rakamlarını artırmak için herkesin seferber olması gerekiyor. Ancak bizim halkımız bağışçı bir yapıya sahip olmasına rağmen, organ bağışında istenilen seviyeye bir türlü ulaşamıyoruz. Organ bağışı konusunda biraz cimriyiz. Bu durum ne yazık ki senelerdir böyle” diye konuştu. Kayak kazasında kaybettiği kızına ait organların 8 kişiye nakledildiğini hatırlatan Erk, bağışlanan her organın yeni bir hayat olduğunu vurguladı.





BAĞCILAR’DAN TARİHİ ÇAĞRI

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde nakil olan hastalar, organ nakil uzmanları ve din görevlilerinin de katıldığı bir etkinlik düzenleyen Erk, burada vatandaşların organ bağışı için seferber olması noktasında tarihi bir çağrı yaptı. Etkinlikte, organ bağışı sayılarının artmasına, vatandaşların bilgilendirilmesine, tıbbi ve dini açıdan soru işaretlerinin giderilmesine yönelik konular ele alındı, vatandaşlar bilgilendirildi.





TÜRKİYE'DEN BAĞIŞ ÇOK AZ

TBV Danışma Meclisi Üyesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mert Altınel de batılı ülkelerdeki bağışların yüzde 80’inin kadavradan geldiğini belirterek, “Yüzde 20 civarı da canlı vericilerden alınan organlardan yapılıyor. Türkiye’de ise durum tam tersi. Yani biz yaptığımız yıllık 4 bin böbrek naklinin yaklaşık 400-500 tanesini organ bağışından elde ediyoruz. 3 bin 500’ünü canlı vericilerden, aile bireylerinden temin ediyoruz” bilgisini verdi. İspanya’da 1 milyonluk nüfusta yaklaşık 50 organ bağışı olduğunu, Türkiye’de ise bunun 7’lerde kaldığını ifade eden Altınel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bağış çoğu Avrupa ülkesinde 20’nin üzerinde. Ancak ülkemizde organ bağışı oranı ne yazık ki çok az. Bizde beyin ölümü o kadar az değil. Yılda 1600 beyin ölümü oluyor. 1600-1700 beyin ölümünden ailelerin ancak 300-350’si organ bağışlıyor. Yani beyin ölümü olan 10 kişiden ancak 2’sinin organlarını alabiliyoruz.”





Timur Erk

TÜM İNSANLARI YAŞATMAK GİBİ

Bağcılar İlçe Müftülüğü'nde görevli vaiz Kamil Abdullahoğlu, bir insanı yaşatmanın bütün insanları yaşatmak anlamına geldiğini dile getirerek, “Bir ihtiyaç durumunda insanların bu konuda duyarlı olması elbette İslam’ın da istediği hususlardandır. Mesela kan kaybından ölebilecek bir kişiye kan veriliyor. Bu hususta duyarlı olmak lazım.” ifadelerini kullandı. Kendisi de böbrek nakli olan Hamza Mercimek, “Organlarımız toprak olmasın” diyerek organ bağışı çağrısında bulundu.











