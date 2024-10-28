Sofralarda sebze ve meyvelere yer açın

Sonbaharda soğuyan havalar ve viral enfeksiyonlar bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor. Bu etkenlere sağlıksız beslenme, hareketsizlik, stres ve yetersiz uyku da eklenince hastalıklar çok daha hızlı şekilde kapıyı çalabiliyor.
Acıbadem Ataşehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Aybala Dönmez, hastalıklardan korunmak için bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemine dikkat çekti. Sofralarda bol bol mevsim sebze ve meyvelerine yer vermek gerektiğini belirten Dönmez, soğuk geçen sonbahar günlerinde bağışıklığı güçlendiren besinleri anlattı.
Portakal içeriğindeki C ve A vitaminleriyle kışın bağışıklık sistemini destekleyen en önemli besinlerden biri. Portakal kalbi korumaya ve kan basıncını düzenlemeye de katkı sağlıyor.
Yüksek miktarda demir, kalsiyum, A ve C vitamini ve folat içeren ıspanak, hücreleri koruyup, kemik sağlığını destekliyor.
Balık, vücutta üretilemeyen omega 3 yağ asidi açısından son derece zengin. Selenyum ve çinko kaynağı olan balık, kalp sağlığını koruyor.
C vitamini gibi antioksidanlar içeren kereviz, iyi bir lif kaynağı olup sindirim sistemini destekliyor. Tokluk süresini uzatan bu besin, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı oluyor.
Hücre hasarını önleyen nar, bağışıklık sistemini de destekliyor. Kolesterol seviyesini düşüren bu besin, kabızlık sorununu da önlüyor.
Yüksek C vitamini içeriğiyle beyaz kan hücrelerinin üretimini artıran brokoli, enfeksiyonlara karşı koruyor. Vücuttaki toksinleri temizleyen bu besin, tokluk hissi vererek kilo kontrolü sağlıyor.
Havucun yüksek miktarda bulunan beta karoten vücutta A vitaminine dönüşerek bağışıklığı destekliyor. Göz sağlığına yardımcı olan havuç, bağırsaklarda sağlıklı bakteri dengesini koruyor.