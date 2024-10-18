Zararlı gıdalar öfkelendiriyor

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İşlenmiş gıdaların sağlık açısından birçok zararı olduğu gibi çocuk ve gençler üzerinden psikolojik sorunlarına da yol açıyor. Fast food, trans yağ tüketen çocuk ve gençler daha agresif ve şiddete meyli de artıyor.
Yeni Şafak’a konuşan Medipol Bahçelievler Hastanesi Klinik Psikolog Gözde Göktaş
“Paketli gıdaların içerikleri fazla şeker, yağ ve katı maddeleri ruh halimizi etkileyebilir. Özellikle kan şekerini hızlı yükseltip düşürdüğünde sinirlilik, huzursuzluk ve agresif davranışlara yol açabilir. Ayrıca beynin düzgün çalışması için gereken besinleri yeterli alamadığında da bu tür gıdalar öfke ve şiddet eğilimini arttırabilir. Herkesin buna verdiği tepki farklı olabilir ama dengeli beslenmek ruh halimizi daha iyi kontrol etmemizi sağlar”
diye konuştu.
BİRÇOK PSİKOLOJİK SORUNA YOL AÇIYOR
BİRÇOK PSİKOLOJİK SORUNA YOL AÇIYOR
Fast food ve paketli gıdaların çocuk ve gençler üzerinde çeşitli olumsuz etkilere yol açtığını ifade eden Göktaş, “
Öncelikle bu gıdaların içeriğinde genellikle yüksek miktarda şeker, tuz, işlenmiş yağlar bulunuyor. Bu maddeler çocukların enerji seviyelerini geçici olarak arttırsa da sonrasında yorgunluk ve ruh halinde dalgalanmalara sebebiyet verebiliyor. Yüksek şeker alımı aslında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi durumlarda ilişkilendirilmiştir. Bunlarla ilgili yapılan araştırmalar da var. Çocuklar aşırı şeker tüketiminin ardından daha huzursuz ve aşırı enerjik hale gelebiliyorlar. Bu da dikkatlerini toplama konusunda aslında zorluk yaşamalarına da sebebiyet veriyor. Bu tür gıdalar serotonin seviyesini etkileyerek ruh haliyle olumsuz yönde etkileyebiliyor. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirilemeyen çocuklar zamanla daha düşük ruh hali, artan kaygılar, aksiyetik belirtiler olabiliyor”
dedi.
SOSYAL İLİŞKİLERİ DE BOZUYOR
SOSYAL İLİŞKİLERİ DE BOZUYOR
Bu gıdaların bağımlılık yapıcı etkisinin de olduğuna dikkat çeken Göktaş,
“Çocuklar sağlıksız yiyecekleri tercih ettikçe daha fazla tüketme ihtiyacı da hissedebiliyorlar. Bununla birlikte obezite en belirgin sonuçlarından birisidir. Aşırı kilolu çocuklar akranları arasında dışlanma korkusu yaşayabilirler. Bu durum onların öz saygısını zedeleyebiliyor. Sosyal ilişkilerinde zorluklar yaşamalarına da sebebiyet veriyor. Dışlanma korkusu çocukların sosyal becerilerinin gelişmesini de zorlaştırabiliyor. Sağlıksız beslenme alışkanlıkları çocukları diğerlerinden uzaklaştırabilir. Bu da onların sosyal ortamda daha izole hissetmelerine sebebiyet verebilir. Sosyal ilişkilerdeki bu zorluklar zamanla daha derin psikolojik sorunlara yol açabilir”
ifadelerini kullandı.
DOĞRU BESLENME ÇOK ÖNEMLİ
DOĞRU BESLENME ÇOK ÖNEMLİ
Bu gıdaların tüketimiyle yeterli besin maddelerini sağlamadığı için çocukların bilişsel gelişimini de olumsuz yönde etkilediğine de değinen Göktaş,
“Özellikle okul döneminde sağlıklı bir beslenme, konsantrasyon ve öğrenme yeteneğini arttırıyor. Bu gıdaların çocuklar üzerinde etkileri çok yönlü. Tek bir sebebe bağlamamız çok da mümkün değil. Eğitimciler ve ebeveynlerimiz çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazandırmak için daha fazla çaba sarf etmeleri gerekiyor”
dedi.
- Paketli gıdaların bağımlılık yaptığı bu nedenle de sosyalleşme açısından sorunlara neden olabileceğini söyleyen İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ela Keskin, “Patates cipsler, paketli çikolata ve cipsler çok zararlı. Bunları evde yapsınlar. Paket içerisindeki hazır patlatılmış mısırları bile alıp tüketmesinler. Siz nasıl beslenirseniz çocuklarınızda o şekilde beslenir. Bu gıdalara çocuklar erken yaşta bağımlı oldukları zaman ilerleyen yaşlarda da bunları tüketmeye devam ediyorlar ve bırakamıyorlar. Bunları evde çocuklarla birlikte yapmak hem çocukların sosyalleşmesine hem de daha sağlıklı olmalarına neden oluyor” diye konuştu.
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