Zararlı gıdalar öfkelendiriyor

Paketli gıdaların bağımlılık yaptığı bu nedenle de sosyalleşme açısından sorunlara neden olabileceğini söyleyen İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ela Keskin, “Patates cipsler, paketli çikolata ve cipsler çok zararlı. Bunları evde yapsınlar. Paket içerisindeki hazır patlatılmış mısırları bile alıp tüketmesinler. Siz nasıl beslenirseniz çocuklarınızda o şekilde beslenir. Bu gıdalara çocuklar erken yaşta bağımlı oldukları zaman ilerleyen yaşlarda da bunları tüketmeye devam ediyorlar ve bırakamıyorlar. Bunları evde çocuklarla birlikte yapmak hem çocukların sosyalleşmesine hem de daha sağlıklı olmalarına neden oluyor” diye konuştu.