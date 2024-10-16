'Kırmızı gözler'e dikkat

Kış aylarında en sık görülen göz enfeksiyonu viralkonjonktivit olduğunu belirten Medipol Mega Hastanesi’nden Göz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Sevil Karaman, “Halk arasında kırmızı göz olarak da bilinen bu hastalık, genellikle grip veya soğuk algınlığı virüsleriyle birlikte ortaya çıkar ve oldukça bulaşıcıdır. Çocuklar okul ve oyun ortamında kolaylıkla bu virüsü birbirlerine bulaştırabilir. Gözlerde kızarıklık, sulanma, kaşıntı ve çapaklanma, viralkonjonktivitin en yaygın belirtileri arasında” dedi. Hastalığın el hijyeni yeterince sağlanmadığında bakteriyel enfeksiyonlara da zemin hazırladığını ifade eden Karaman, görme kaybına yol açabilen durumlara sebep olabileceğini söyledi. Karaman sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle ellerin sık sık yıkanması, kirli ellerle gözlere temas edilmemesi, göz enfeksiyonlarının yayılmasını önlemede kritik rol oynuyor. Göz enfeksiyonu olsun olmasın günlük rutine çay ağacı yağı içeren göze özel şampuanlarla kirpik temizliğini eklemek, korunmada etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor.”