|
Hayat

Bakan Koca duyurdu: SMA tedavisinde iki ilaç tedavi rehberinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu. SMA hastaları için solüsyon şeklindeki ilacın ruhsatlandırma aşamasına geldiğini belirten Bakan Koca, böylelikle iki ilacın tedavi rehberinde yer alacağını bildirdi.

21:09 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Ayrıntılar geliyor...



#SMA
#Fahrettin Koca
#Bilim Kurulu
28 dakika önce
default-profile-img
Bakan Koca duyurdu: SMA tedavisinde iki ilaç tedavi rehberinde
Yine teröristlerin safına geçtiler: "ABD PKK’yı eğitiyor" itirafına Washington Post'tan düzeltme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye başsağlığı dileği
Soma Belediyesinde en düşük personel maaşı 11 bin 600 lira
Olimpiyat Stadyumu boş kaldı
Motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.