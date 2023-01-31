Bakan Koca duyurdu: SMA tedavisinde iki ilaç tedavi rehberinde
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu. SMA hastaları için solüsyon şeklindeki ilacın ruhsatlandırma aşamasına geldiğini belirten Bakan Koca, böylelikle iki ilacın tedavi rehberinde yer alacağını bildirdi.
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