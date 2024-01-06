Bakan Koca: Heimlich manevrası hayat kurtarıyor

"Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtaran öğretmen arkadaşımıza, bu ilk yardım eğitimini aldığı için teşekkür ediyoruz. Ordu’nun Fatsa ilçesindeki bir okulda yaşanan bu olayda olduğu gibi Heimlich manevrası hayat kurtarıyor. İlk yardım eğitimi daha da yaygınlaşmalı"