Hayat Bakan Koca, önlem yok diyen Şirin Payzını bir tweetle susturdu
GENEL SAĞLIK

Bakan Koca, ‘önlem yok’ diyen Şirin Payzın’ı bir tweetle susturdu

Televizyon programcısı Şirin Payzın'ın İtalya dönüşü attığı tweete Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tweetle cevap geldi. İstanbul Havaalanı’nda koronavirüs ile ilgili herhangi bir önlem alınmadığını iddia eden Payzın'ın "Ekranda saçma sapan konuşanları dinleyip kelle paça yiyoruz bize bir şey olmaz mı diyor yönetenler?" ifadelerine Bakan Koca, "Şirin Hanım, termal kamera taramasından geçişinizi gösteren görüntüleri izin verirseniz buradan paylaşabilirim. Sizi iyi görünce zahmet vermedik" cevabını verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şirin Payzın, sosyal medyadan Türkiye'yi eleştirdi.
Şirin Payzın, sosyal medyadan Türkiye'yi eleştirdi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya geneline hızla bulaşmasına rağmen Türkiye aldığı tedbirlerle virüs riskini minimize etti. Türkiye'nin bu başarısını gölgelemeye çalışan Televizyon programcısı Şirin Payzın'ın İtalya dönüşü attığı tweete Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tweetli bir cevap geldi.

İstanbul Havaalanı’nda koronavirüs ile ilgili herhangi bir önlem yok diyen Payzın, Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Havalimanını etiketliyerek "İst. Havaalanı’nda Corona salgınına dair hiç bir önlem yok. İtalya’dan geliyorum. Salgında 3. ülke. Ne kontrol yapıldı ne görevliler maskeli. Ekranda saçma sapan konuşanları dinleyip kelle paça yiyoruz bize bişey olmaz mı diyor yönetenler?" paylaşımını yaptı.

Bakan Koca'nın paylaşımı binlerce beğeni aldı

  • Payzın'ın tweetlerine cevap veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şirin Hanım, termal kamera taramasından geçişinizi gösteren görüntüleri izin verirseniz buradan paylaşabilirim. Sizi iyi görünce zahmet vermedik" dedi. Bakan Koca'nın paylaşımı binlerce beğeni aldı.

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