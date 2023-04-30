Beslenmeyi değiştir dünyan değişsin

Sağlıklı bireylere ait damarlar esnek bir yapıya sahipken, çeşitli faktörlere bağlı olarak genişleme veya daralma eğilimine giriyor. Bu sayede kanın akış hızı gibi pek çok faktör kontrol altında tutulabiliyor. Ancak

ateroskleroz

yani damar sertliği olan kişilerde, kolesterol veya bağ dokusu oluşumunun artmasına bağlı olarak esneklik kayboluyor. Damarların sertleşen bu kısımlarından içe doğru aterom plaklarının oluştuğuna işaret eden

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Yavuz Balcı