Bienal’le şehir turuna hazır olun

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 1987 yılından bu yana düzenlenen İstanbul Bienali, 17. edisyonuyla bir kez daha İstanbul’u sanatın buluşma noktası hâline getirmeye hazırlanıyor. Küratörlüğünü Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh’in üstlendiği bienal için dünyanın farklı bölgelerinden katılımcıların, İstanbul’un çeşitli semtlerinde sergileyecekleri projeler için hazırlıklar devam ediyor.

17. İstanbul Bienali’ne, sanatçı, düşünür, yazar, şair, araştırmacı, mimar, radyo programcısı, balıkçı, aktivist, stand-up komedyeni, şef, etnomüzikolog, deniz bilimci, kukla ustası, müzisyen ve daha pek çok başka alandan 500’ün üzerinde katılımcı, yerel topluluklarla bireysel veya kolektif çalışmalar yürüterek katkı sunacak.

Beyoğlu, Kadıköy, Fatih ve Zeytinburnu’nda yer alan 12 sergi mekânının yanı sıra, şehrin dört bir yanında sayıları 50’yi aşan nmekân İstanbul Bienali dolayısıyla izleyiciyle bir araya gelecek.n

KİTAPÇI DA VAR HUZUREVİ DE

Beyoğlu, Kadıköy, Fatih ve Zeytinburnu’nda yer alan 12 sergi mekânının yanı sıra, şehrin dört bir yanında sayıları 50’yi aşan kitapçı, sahaf, hastane, huzurevi, kafe, metro durakları ve bir radyo istasyonunda İstanbul Bienali dolayısıyla izleyiciyle bir araya gelecek.

İstanbul Bienali’nin Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy ilçesinde yoğunlaşan sergi alanları, sadece birer mekân olarak değil bulundukları mahalleler ve o mahallelerle kurdukları ilişki üzerinden de öne çıkacak. Bienal sergileri, geleneksel müze ve sergi mekânlarının yanı sıra bir hat ve cilt atölyesi, Mimar Sinan imzalı 16. yüzyıldan kalan bir hamam, yirmi yılı aşkın süredir kullanılmayan bir Rum okulu, Taksim Meydanı’nın altındaki metro tüneli ve bir bitki bahçesinin de aralarında olduğu, pek çoğu ilk kez bienal kapsamında sergi mekânı olarak kullanılacak on iki mekâna yayılacak. İstanbul Bienali, iş birliği yapılan 50’nin üzerinde mekânla beraber şehrin farklı bölgelerindeki açık hava performanslarıyla da kamusal alanlarda İstanbullularla buluşacak.

Zeyrek'teki Çinili Hamam.

METROYA BAĞLANIYOR

Beyoğlu rotasındaki sergi mekânları: Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, uluslararası performans sanatı platformu olarak bu alandaki sanatçıları birleştirmek ve desteklemek için çalışmalarını sürdüren Performistanbul Canlı Sanat Araştırma Alanı (PCSAA), 1999’dan bu yana kapalı olan İstanbul’un en eski Rum okullarından Merkez Rum Kız Lisesi, SAHA’nın sanatçı ve küratörlere yönelik bir misafirlik, etkileşim ve üretim programı olarak başlattığı SAHA Studio, farklı disiplinlerden güncel sanatçıların sergilerine, çeşitli seminerlere, sanatçı atölye ve konuşmalarına ev sahipliği yapan Büyükdere 35 ile İstanbul’un en yenilikçi kültür sanat alanlarından M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda yer alan Yaklaşım Tüneli de öne çıkan alanlar arasında yer alıyor.

REKLAM

Kadıköy’deki bienal mekânları arasında, İstanbul’un 130 yıllık bir geçmişe sahip endüstriyel miraslarından Müze Gazhane ile Suriye’yi terk etmek zorunda kalan sanatçılar tarafından 2014’te Kadıköy Yeldeğirmeni’nde kurulan Arthereistanbul da bulunuyor.

ÇİNİLİ HAMAM BİENAL İÇİN AÇILIYOR

Tarihi Fatih ilçesinde, hattat ve mücellit Emin Barın’ın beş kata yayılan stüdyosu Barın Han’ın yanı sıra 16. yüzyılda kaptan-ı derya Barbaros Hayrettin Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan ve 2023 yılında faaliyete geçmeden önce bienal izleyicisine açılacak The Çinili Hamam bienalde ilk kez kullanılacak mekânlardan. 2015’te İstanbul Bienali’ne ev sahipliği yapan, Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen en eski hamamlardan Küçük Mustafa Paşa Hamamı da bu rotadaki diğer bir sergi mekânı olarak belirlendi.

İstanbul’un 130 yıllık bir geçmişe nsahip endüstriyel miraslarındann“ Müze Gazhane”

Şiir hattı eklendi

Bienal, ücretsiz sergilerin yanı sıra çeşitli açık hava gösterileri, performanslar, buluşmalar, konuşmalar ve film gösterimleri de içerecek. Etkinlikler, müdahaleler ve beklenmedik buluşmalar, serginin birer parçası olacak. Bienal izleyicileri, şiir okumalarından dergi tanıtımlarına, festivallerden film gösterimleri ve podcast kayıtlarına, spekülatif yayınların özel sayılarından bahçe gezintilerine, hikâye anlatımlarından toplumsal araştırmalara, protesto gösterilerinden baskı atölyesine, kukla gösterilerinden liman seslerinden oluşan bir kütüphaneye pek çok farklı proje ile sanatseverlerle buluşacak.

REKLAM

Bienal kapsamında, İKSV Alt Kat tarafından yürütülen “Kuşlar Ne Düşünüyor?” başlıklı proje herkesi çevrelerindeki kuşları gözlemlemeye, onlar hakkında düşünmeye ve doğayla yeniden bağlantı kurmaya çağırıyor. Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Hisar Okulları, Öğretmen Ağı, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi ve Today at Apple’ın iş birliğinde hayata geçirilen proje, pek çok farklı disiplinden uzman, sanatçı, öğretmen ve bilim insanı bir araya getiriyor. Proje kapsamında “öğretmen” ve “çocuklar ve eşlik eden yetişkinlere” yönelik hazırlanan rehberler, çocukları kuşların nasıl düşündükleri, insanları nasıl gördükleri, çevresel değişikliklerin yaşamlarındaki etkileri, barınmaları, beslenmeleri, hareketleri gibi konulara dair düşünmeye teşvik ediyor. Çocuklar, rehberlerde yer alan sorulara verdikleri yanıtlar etrafında üretecekleri içeriklerle bienale katılabilecek.

REKLAM

TIBBİ BİTKİLER BAHÇESİNDE PERFORMANS