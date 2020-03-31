Hayat Bilim Kurulu üyesi İlhami Çelikten ATM uyarısı Mutlaka eller hemen yıkanmalı
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Bilim Kurulu üyesi Çelik'ten ATM uyarısı: Mutlaka eller hemen yıkanmalı

Bilim Kurulu üyesi İlhami Çelik'ten ATM uyarısı: Mutlaka eller hemen yıkanmalı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "ATM ve bina girişlerindeki kapı şifreleri gibi yerlere dokunduktan sonra elimizi, ağzımıza ve gözümüze götürmeyelim. Mutlaka eller hemen yıkanmalıdır" dedi.

Haber Merkezi DHA
İlhami Çelik
İlhami Çelik

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, virüsün bulaşma yollarıyla ilgili, "En çok bulaşma yolu ağızdan çıkan tükürük ve damlacıklardır. Biz 1 metre kabul ediyoruz mesafeyi. Çünkü çoğunluğu bu safhada göstermiş. Virüs hava yolu ile bulaşmıyor. Hava yoluyla bulaşan hastalıklar kızamık, kızamıkçık, su çiçeği, verem gibi diğer hastalıklardır. Hava yolu ile bulaşsaydı çok daha fazla insana bulaşırdı" dedi.

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"ATM, kapı şifrelerine dikkat edelim"

ATM ve bina girişlerindeki kapı şifrelerine dokunulduğunda dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Çelik, "ATM ve diğer elektronik cihazlara dokunurken çok tehlikeli olabilir; ama bunun bir sonu yok. O ortamlarda virüs yaşayabilir. Böyle şeyler düşünürken psikopata bağlayacağız. Bu kadar tedirgin olmaya gerek yok. Ellerimizi yıkayalım, temiz olalım. ATM, bina girişlerindeki kapı şifreleri gibi yerlere dokunduktan sonra elimizi, ağzımıza ve gözümüze götürmeyelim. Mutlaka eller hemen yıkanmalıdır. Sosyal izolasyona dikkat etmeliyiz" diye konuştu.

"Otobüste, asansörde maske takalım"

Maske kullanımına değinen Çelik, "Açık havada ve başkalarından uzakta iseniz maske takmanıza gerek yok. Sosyal izolasyon mesafesinden yani 1 metreden daha yakın kalacaksanız, kapalı ortama girmişseniz maske takmanızı öneriyoruz. Otobüste, minibüste ve asansörde maske takın. Ama dışarıda temiz havada yürürken yanınızda da kimse yokken maskenin gereği yok. Kendinizi boş yere sıkıntıya sokmuş oluyorsunuz. Çünkü maske ile nefes alıp vermek çok daha zor" ifadelerini kullandı.

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