Bırakabileceğimiz en iyi miras

Ülkemizin her bölgesinin kendine has, ekonomik olduğu kadar kültürel değere sahip lezzetlerine her fırsatta ne kadar yer versek az. Kültürümüze ait ne varsa bütün değerlerimizin moda tabirle ‘sürdürülebilir’ olması ve gelecek nesillere üstüne birşeyler de katarak miras bırakmamız mühim. Tarihsel bir süreç içinde bize gelene kadar nasıl süzülüp, korunup ve zenginleştirilip geldiyse.