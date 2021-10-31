İş Sanat orkestra şefi Rengim Gökmen yönetimindeki İstanbul Ensemble ve çellist István Várdai ile 12 Kasım’da Maximum Uniq Hall’da sezon açılışını yapacak. Yeni sezonun biletleri ise geçtiğimiz hafta satışa çıktı. İş Sanat’ın Sanat Yönetmeni Defne Turaç’la bu yeni sezonu konuştuk. Seyirci için hibrit bir program hazırladıklarını söyleyen Turaç, “Seyircilerimizle birlikte konser dinlemeyi, onların o esnadaki anlık tepkilerini izlemeyi birlikte alkışlamayı çok özledik. Seyircimizin de bizlerle birlikte etkinlikleri izlemeyi özlediğini düşünüyoruz Ancak seyircilerimizle yine pandemi şartlarında kavuşacağız” diyor.

- İş Sanat’ın 22. sezonunun biletleri bu hafta satışa çıktı. Bu sene nasıl bir program hazırlandı? Bizi neler bekliyor?

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Geçen sezon çevrimiçi olarak sürdürdüğümüzü “Umut ve Dayanışma Sezonu’nun izleyicide yarattığı güzel etkinin ardından bu sezonu “hibrit” bir yaklaşımla tasarladık. Bu doğrultuda; seyircili konserlerimizin yanı sıra çevrimiçine özel, edebiyat, konser ve çocuk etkinliklerimizle de seyircimizle buluşacağız.

- İş Sanat’ta her sezonda özel projeler yerini alıyor. Bu sene için yine böyle özel projeler söz konusu mu?

Her sezon olduğu gibi bu sezon da yeni projeler İş Sanat’ın 22. Sezonunda yer alıyor. Bulutsuzluk Özlemi’nin 30 yıldır hep bir ağızdan söylediğimiz şarkılarını oda orkestrası ve piyano için yazılmış yeni düzenlemeleri ile “Sözlerimi Geri Alamam” başlıklı konserinde 10 Aralık akşamı Maximum Uniq Hall’da izleyeceğiz.

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Anadolu rock müziğinin mihenk taşı, Moğollar’ın kurucusu Cahit Berkay ve bağlama ustası Cengiz Özkan ilk kez aynı sahneyi paylaşacaklar. Yunus Emre, Karacaoğlan, Âşık Veysel gibi Anadolu topraklarının ozanlarının izinde türkülerle izleyicilerin karşında olacaklar. “Anadolu Ozanlarının İzinde” konseri şubat ayında İş Sanat seyircisiyle buluşacak. Ocak ayının sonunda ise gitarist Cenk Erdoğan ve davulcu Mehmet İkiz’in proje grubu Lahza, Kenan Doğulu ile bir araya gelerek Doğulu’nun şarkılarını caz trio olarak seslendirecekler. Yeni projelerin yanında Yeni Yıl Konseri, Şiir ve Hikâye Dinletileri gibi gelenekselleşmiş etkinliklerimiz de yıl boyu seyircilerin beğenisine sunulacak.

- Geçtiğimiz iki yıldan sonra bu sezon yeni normale adapte olmuş görünüyoruz. Bu anlamda İş Sanat da hibrit bir sistem sürdürmeye devam mı edecek?

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Pandeminin zorlukları nedeniyle YouTube kanalımızda başlattığımız 21. sezonumun ardından etkinliklerimizi ve bizi takip eden seyircilerimizi bundan sonra yalnız bırakmayacağımızı düşünüyorum.

- Fiziksel mekânlarda sanat etkinlikleri için bir arada olmayı özledik mi? Seyirci düzeyinde pandemi sonrası nasıl bir ilgi bekliyorsunuz?

Seyircilerimizle birlikte konser dinlemeyi, onların o esnadaki anlık tepkilerini izlemeyi birlikte alkışlamayı çok özledik. Seyircimizin de bizlerle birlikte etkinlikleri izlemeyi özlediğini düşünüyoruz Ancak seyircilerimizle yine pandemi şartlarında kavuşacağız. Yüzde 50 kapasite sınırlamasıyla satışa açtığımız konserlerimizde seyircilerimizin aşı kartlarını veya etkinlikten 48 saat önce yaptırdıkları ve sonucu negatif olan PCR testlerini görevlilere göstermeleri gerekiyor.

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Edebiyatla müziğin buluştuğu dinletiler

İş Sanat’ta edebiyatımızın usta şair ve hikâyecilerinin unutulmaz eserlerinin müzik ve dekor ile buluştuğu dinletiler yeni isimlerle devam edecek. Mehmet Birkiye ve Atilla Birkiye’nin sahneye hazırladığı dinletiler ücretsiz olarak İş Sanat’ın YouTube kanalından yayınlanacak.

22 Kasım’da “Denize Dönmek İstiyorum” başlıklı Nâzım Hikmet şiirleriyle başlayacak dinletilerde Âşık Veysel, Yaşar Kemal, Turgut Uyar, Orhan Veli, Orhan Kemal ve Nezihe Meriç yer alacak.

Kibele Galerisi’nde Beril Anılanmert var

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nin yeni sezonunda ise seramik sanatçısı Beril Anılanmert’in “Seyir Defteri” başlıklı sergisi olacak. Formları yapılandırması ve farklı tekniklerle yeniden tanımlamasıyla bilinen Anılanmert’in yarım asrı aşan sanat yolculuğuna dair izler taşıyan sergisi 8 Ocak 2022 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

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HAYAT Sanatçılar İş’te seyirciler evde