Hayat Bitmeyenhac hasreti
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Bitmeyen hac hasreti

Salgın nedeniyle bu yıl da yurt dışından hacı adayı kabul edilmemesi binlerce kişiyi hayal kırıklığına uğrattı. Bekleyiş sürecinde yola çıkacakları yakınlarını kaybedenler, belirsizlikten endişeli. 15 yıldır hacı olmayı bekleyen İsmail Özkeleş, eşinin vefatından sonra kutsal topraklara gidemeden sağlığını kaybetmekten korkuyor. Annesinin vefatıyla sarsılan Beyhan Bozduman da “Annem hac özlemiyle bu dünyadan göçtü” diyor.

Hatice Saka Yeni Şafak
Bitmeyen hac hasreti
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs salgını önlemleri bu yıl da hacca gölge düşürdü. Suudi Arabistan’ın yurt dışından hacı adayı kabul etmeyecek olması binlerce kişiyi hayal kırıklığına uğrattı. Bu bekleyiş sürecinde birlikte yola çıkacakları yakınlarını kaybedenler, belirsizliklerden dolayı endişeli. Hikayesini dinlediğimiz hacı adaylarının hepsi, salgının son bulacağı ve kutsal topraklara kavuşacakları günü özlemle bekliyor.

KALBİMİZ ÖZLEMLE DOLU

  • Birlikte planlar yaptığı annesinin vefatıyla sarsılan Beyhan Bozduman, yaşadıklarını anlattı. İki yıl önce annesiyle birlikte hacca gitmeye hak kazananlar arasına giren Bozduman, kura sonrası büyük bir sevinç yaşadıklarını belirtti. Bozduman, “2019’da umreye gitmiştim. Ramazan Bayramı’nı mübarek topraklarda geçirdim. Orada hacca gitmek nasip olsun diye çok dua etmiştim. İstanbul’a dönünce kura sonuçlarını heyecanla bekledim. Güzel haberi aldık. Annemin gözlerindeki ışıltı hafızamdan hiç silinmiyor. Salgın nedeniyle iptal olduğu haberi gelince, çok üzüldü ve ağladı. Sürekli planlar yapıyordu. Kalbi oraların özlemiyle doluydu. Ben ise onu salgın bitince gideceğimizi söyleyerek avutmuştum. Ancak Şubat ayında annemi salgın sebebiyle kaybettik. Bu yıl eğer kapılar açılsaydı ve hacca gitseydim, eminim bu acıyla buruk geçirecektim. Annem hac özlemiyle bu dünyadan göçtü. Bana nasip olması için de sabırla bekliyorum.” dedi.

Sabri Karaman
Sabri Karaman

Mustafa Bozbaş
Mustafa Bozbaş

15 YILDIR BEKLİYORUZ

75 yaşındaki İsmail Özkeleş, 15 seneden beri hacca gitme özlemi yaşıyor. Sağlığını kaybetmeden hacı olmak istediğini ifade eden Özkeleş, “Eşim ile beraber gitmeyi planlıyorduk. Yaşımız iyice geçmeden hac vazifemizi yapmak istiyorduk. İlk başvuruyu yaptığımda 60 yaşında idim. Şimdi 75 yaşına geldim. Eşimi kaybettim ve onunla beraber gitme hayalimiz son buldu. İki yıl dan beri ise pandemi sebebiyle bekliyorum. Bu sene de belki açılacak diye ümit ettim. Fakat maalesef yine vazifemi yerine getiremedim. Yaşım ilerledikçe korkularım artıyor. Üç kez umre yaptığım için onunla biraz avunuyorum. Fakat, sağlığım yerinde iken artık hacı olmak istiyorum. Allah’tan dileğim önümüzdeki sene bu salgın biter ve hakkımı kullanabilirim.” diye konuştu.

DÖRT KİŞİDEN İKİSİ KALDI

  • Sabri Karaman, hacı olmayı hasretle bekleyenlerden biri. Aile fertlerinin kaybının ardından buruk günler geçiren Karaman, sözlerine şöyle devam etti: “13 yıldan beri beklediğim güzel haberi iki yıl önce aldım. Dört kişi gidecektik. Şimdi geriye ben ve eşim kaldı. Babam geçen yıl hayatta idi. Fakat annemi kaybettikten sonra hastalandı. İkisini de kaybettik. Şimdi kaygılarım var. Böyle her sene ertelenirse bekleyen insan sayısı artacak. Nasıl bir yol izleyecekler. Annem ve babama kısmet olmadı. O sebeple hacı olmayı çok istiyorum. Dilerim ki önümüzdeki sene eşim ile kutsal topraklara gidebiliriz.” Mustafa Bozbaş da “Eşim ile beraber hacı olacaktık. 10 yıldan beri bekliyorduk. Salgın bizi alıkoydu. Özellikle eşim çok üzüldü. Tedbirleri ağırlaştırıp insanları kabul etmelerini beklerdim. Bu karar çıkınca eşim çok gözyaşı döktü. Allah’tan en kısa zamanda bize hacı olmayı nasip etmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.
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