Bol su iç klimadan uzak dur

Yaz sıcaklarının kendisini iyice hissettirdiği bu günlerde giyilecek kıyafetlerden tüketilen besinlere kadar birçok noktaya dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle kronik hastalığı olanlar ve ileri yaştaki kişiler sıcak havanın yol açacağı olumsuzluklardan daha fazla etkilenebiliyor. Yeterli miktarda su içmek ve güneşin zararlı etkilerinden korunmayı sağlayacak önlemler almak, dikkat edilmesi gereken konuların başında geliyor. Memorial Ataşehir Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Ayça Serap Çakır, sıcak havalarda alınması gereken önlemleri anlattı.

Uz. Dr. Ayça Serap Çakır

Suyunuzu yanınızdan eksik etmeyin

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber vücudun su kaybı da artmaya başlamaktadır. Özellikle kalp, diyabet, tansiyon gibi kronik hastalığı olan kişilerin sıvı kaybına daha fazla dikkat etmesi gerekmektedir. Yüksek tansiyon hastalarının kullandığı bazı ilaçların idrar söktürücü özelliği olması zaten aşırı sıcaklardan dolayı artan sıvı kaybını daha da tehlikeli seviyelere çıkarabilmektedir. Sıvı kaybıyla birlikte vücudun elektrolit dengesini düzenleyen sodyum, kalsiyum, potasyum gibi mineraller de vücuttan atılmaktadır. Sıvı kaybı sadece yüksek tansiyon hastalarını değil kan şekeri seviyesini değiştirdiği için diyabet hastalarını da olumsuz etkileyebilmektedir. Vücuttan atılan sıvının yerine konulabilmesinin en sağlıklı yolu yeteri kadar su tüketmektir. Ferahlamak için tüketilen diğer sıvı içeceklerin suyun yerini tutmadığı unutulmamalıdır. Günde 2,5 – 3 litre su içilmesi, kaybedilen mineralleri alabilmek için de ayran ve maden suyu tüketilmesi önemlidir.

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Güneşten doğru faydalanın

Yaz aylarının bütün etkileri olumsuz değildir. Bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkilerinin olduğu bilinen D vitamini bakımından yaz ayları maksimum faydanın sağlanacağı bir dönemdir. Özellikle güneşin tepede olduğu saatlerde D vitamini çok daha fazla alınabilmektedir. Ancak güneşin zararlı etkilerinden korunmak için, cildin daha ince olduğu ön kol, boyun ve baş bölgesini koruyacak pozisyonda en fazla 10-15 dakika güneş altında kalınması gerekir. Deniz kenarında güneşin altında daha fazla zaman geçirilecekse ultraviyole ışınları, güneş yanıkları ve ısı çarpmasından korunmak için sabah ya da öğleden sonraları tercih edilmelidir.

Kendinizi pamuklara sarın

Yaz aylarında hem kıyafet hem de nevresim seçiminde sentetik yerine pamuklu kumaşlar tercih edilmelidir. Hava geçirgenliği ve ter emiciliği bakımından sentetik kumaşlara göre çok daha fazla etkili olan pamuklu kıyafetler sıvı kaybının önlenmesinde de etkilidir. Sıcaklarda açık renkli, hafif bol kıyafetlerin seçilmesi daha sağlıklı bir tercihtir. Şapka ve güneş gözlüğü kullanın Güneşin etkili olduğu saatlerde mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması önemlidir. Yine de bu saatlerde dışarı çıkılması gerekiyorsa geniş kenarlı ve hava delikleri olan şapka kullanılması güneş ışınlarından korunmada yararlı olabilir. Güneş ışınlarına karşı etkili güneş gözlüğü de ihmal edilmemelidir. Ayaklarda oluşabilecek mantara karşı da açık ayakkabılar ve pamuklu çoraplar tercih edilmelidir.

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KLİMANIN KARŞISINDA UYUMAYIN

Bunaltıcı sıcaklarda klima kurtarıcı olarak görülmektedir. Ancak klimanın doğru kullanılması önemlidir. Ani sıcaklık değişimleri kalp üzerinde olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Klimanın tam karşısına geçerek serinlemek ya da klimayı açık bırakarak uyumak farklı rahatsızlıklara yol açabilmektedir. Halk arasında klima hastalığı olarak da bilinen lejyoner hastalığına karşı klima bakımlarının da ihmal edilmemesi de önemlidir.

Islak tişört ile serinlemeyin