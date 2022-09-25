Hayat Botanik desen severlere
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Botanik desen severlere

Botanik bahçelerin yeşil tonları Paşabahçe Mağazaları’nın ürünlerinde hayat buluyor. Servis kaselerinden dekoratif objelere, espresso fincanlarından kupalara kadar pek çok ürün doğadan ilham alıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Botanik desen severlere
Botanik tonları Paşabahçe mağazalarında.

Botanik bahçelerin yeşil tonları Paşabahçe Mağazaları’nın ürünlerinde hayat buluyor. Servis kaselerinden dekoratif objelere, espresso fincanlarından kupalara kadar pek çok ürün doğadan ilham alıyor. Üzerindeki kuş deseni ve sarının sıcak tonlarıyla dikkat çeken Hummingbird Porselen Espresso Fincanı, dalgaların ahengini yansıtan Wave Porselen Pasta Tabağı, yağmur ormanlarını hatırlatan Rainforest servis tabağı ve kupa, yeşilin en canlı tonlarını bir araya getiriyor.

İki farklı renk seçeneğiyle kahve sohbetlerine ayrı bir hava katıyor. Botanik Seramik Dekoratif Obje ve Botanik Seramik Servis Kasesi ayrılmaz ikili olarak iyi bir hediye alternatifi oluştururken, iki farklı boy seçeneği ile sunulan Botanik Metal Fenerler açık mekanlarınıza doğal bir hava getiriyor. Botanik desenli rengarenk ürünler için Paşabahçe Mağazaları’na uğrayabilir ya da www.pasabahcemagazalari.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Icardi ilk golünü attı

Icardi ilk golünü attı

​Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.
Putin kararnameyi imzaladı

Putin kararnameyi imzaladı

​Seferberlikten kaçana 10 yıl hapis.
Starlink İranda

Starlink İran'da

​Ülkedeki internet kısıtlamasına karşı Elon Musk'tan yeni adım.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçime kadar 81 ilde devam edecek.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

​Kadirov'dan protestoculara açık tehdit

Anastasiadis'ten Erdoğan'ın BM'deki konuşmasına küstah cevap

​Ukraynalı Bakan'ın sığınağa girdiğini anlattı

​Türkiye'de kaydedildi: Gören dönüp bir daha baktı.

​Sirenler çaldı: Valilik açıklama yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.