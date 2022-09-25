Botanik desen severlere

Botanik bahçelerin yeşil tonları Paşabahçe Mağazaları’nın ürünlerinde hayat buluyor. Servis kaselerinden dekoratif objelere, espresso fincanlarından kupalara kadar pek çok ürün doğadan ilham alıyor. Üzerindeki kuş deseni ve sarının sıcak tonlarıyla dikkat çeken Hummingbird Porselen Espresso Fincanı, dalgaların ahengini yansıtan Wave Porselen Pasta Tabağı, yağmur ormanlarını hatırlatan Rainforest servis tabağı ve kupa, yeşilin en canlı tonlarını bir araya getiriyor.

İki farklı renk seçeneğiyle kahve sohbetlerine ayrı bir hava katıyor. Botanik Seramik Dekoratif Obje ve Botanik Seramik Servis Kasesi ayrılmaz ikili olarak iyi bir hediye alternatifi oluştururken, iki farklı boy seçeneği ile sunulan Botanik Metal Fenerler açık mekanlarınıza doğal bir hava getiriyor. Botanik desenli rengarenk ürünler için Paşabahçe Mağazaları’na uğrayabilir ya da www.pasabahcemagazalari.com'u ziyaret edebilirsiniz.