Bu iyilikler unutulmaz

Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. 2017, kimimiz için yeni başlangıçların kimimiz için de ayrılıkların yılı oldu. Herkes heybesine iyisiyle kötüsüyle bir şeyler yükledi. Ülkemiz için geriye dönüp baktığımızda ise yüzümüzü güldüren pek çok olay yaşadık. Bunların içerisinde en özel yere sahip olanlar elbette hayvanlara yardım eli uzatan iyilik hareketleri oldu. Kötülüğün normalleştiği, umursamazlığın her yanımızı sardığı bu çağda herkese örnek olacak davranışlara şahit olduk. Doğum yapan keçisini sırtında taşıyan altıncı sınıf öğrencisi Hamdusena Bilgin, 'Kuyu' köpeği düştüğü kuyudan el birliğiyle çıkartan itfaiyeciler, üşüyen köpeğe montunu örten belediye işçisi Bülent Kalpakçıoğlu, donan gölde ölmek üzere olan kuğuları kurtaran Salim Altuntaş, elektrik tellerine takılan kuşu kurtarırken akıma kapılıp kolları kesilen çoban Ramazan Taşdemir ve daha nice hayvansever hepimizin kalbine iyilik tohumları serpti.

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Türkiye'nin dualarıyla kurtuldu

Geçtiğimiz yıl Şubat ayında Beykoz’da düştüğü kuyudan günler sonra kurtarılan ve ‘Kuyu’ adı verilen köpeği unutanımız yoktur. Beykoz'un Dereseki köyünde bulunan kuyuya düşen bir yavru köpek ihbarı itfaiyeye yapılmıştı. Fakat 65 metre derinliğinde ve 30 santimetre çapındaki sondaj kuyusuna düşen köpeği kurtarmak kolay olmamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türkiye Taşkömürü Kurumu, İstanbul İtfaiyesi ve birçok kurum ile kuruluşun destek verdiği kurtarma çalışması 11. günün sonunda nihayete kavuşmuş ve köpeğe Kuyu ismi verilmişti. Türkiye gündeminde de önemli bir yer tutan Kuyu'nun kurtarılmasını tüm Türkiye tek nefes beklemiş hatta vatandaşta kurtarma çalışmalarında yer almıştı. Kurtarılmasının ardından geçirdiği hastalık sebebiyle zor günler geçiren Kuyu sağlığına kavuşunca şarkıcı Ömür Gedik tarafında sahiplenildi.



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Hiç düşünmeden montunu verdi

2017'nin ilk ayıydı. Giresun merkezde Aksu mahallesindeki bir apartman sakini, dairelerin önünden ayakkabı çalan hırsızı bulmak amacıyla güvenlik kamerasını incelerken Giresun Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Bülent Kalpakçıoğlu'nun üşüyen bir köpeğin üzerine kendi montunu örtmesini görmüştü.

Bu görüntüler sosyal medyada paylaşılınca da büyük yankı uyandırmış ve Kalpakçıoğlu herkesin takdirini kazanmıştı. Soğuk hava koşullarında son 4 yıldır sokak hayvanlarını beslemek ve korumak için görev alan Kalpakçıoğlu, şiddetli kar yağışı dolayısıyla dışarıda kalan hayvanlara battaniye, mama ve su dağıtmak için ekip arkadaşlarıyla geziyor. Kalpakçıoğlu, "O günde bir apartmanın önüne sığınan köpeğe mama bırakmıştım. Dönerken köpek başını kadırıp yüzüme baktı. Gözlerini görünce montumu çıkartıp üzerine örttüm. Çünkü yanımda battaniye kalmamıştı. Onlara bakmak bizim görevimiz” diyor.

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Vurup kaçmadı veterinere yetiştirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 200 hat numaralı otobüsle İzmit ile Kartal arasında sefer yapan şoför Eren Karadaş, İstanbul İçmeler civarında yola aniden çıkan bir köpeğe çarptı. Otobüsü durdurarak yaralı köpeği araca alan Karadaş, kanaması olan köpeğin altına gazete kağıdı serdi. Köpek ile birlikte durağa giden şoför, yol boyunca acıdan ve korkudan inleyen köpeği konuşarak sakinleştirmeye çalıştı. Bir yandan da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na ulaşan Karadaş, köpeği veterinerlere teslim eetti. Çarptığı köpeği yaraladığı için vicdan azabı çeken Karadaş, o hayvanı yol ortasında bırakmayarak hem yolcuların hem Türkiye'nin gönlünde taht kurdu.

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Doğum yapan keçisini sırtında taşıdı

Rize'nin İkizdere ilçesindeki Yağcılar köyünde yaşayan ilköğretim altıncı sınıf öğrencisi Hamdusena Bilgin, doğum yapan keçisini okul çantasında alıp sırtında taşıdığı fotoğrafıyla sosyal medyada bir anda tanınan biri oldu. Okul dışında boş vakitlerini de keçileri ve köpekleriyle geçiren Bilgin, bir gün kardeşiyle birlikte keçileri otlatmak için dışarıya çıkarttığında kar yağmaya başlar. Keçileri ahıra geri getirirken bir keçinin doğum yaptığını fark edince diğer keçileri götürür ve evden okul çantasını alıp döner. Doğum yapan keçinin yavrusunu bir çantaya koyup köpeği Tomi'nin sırtına yükleyen Bilgin, başka bir çantaya da anneyi yerleştirip kendi sırtıma alır. Hayvanların üşümesine dayanamayan Bilgen, tam bir hayvansever.

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Donmuş gölden kuğuları kurtardı

Trabzon'daki Zağnos Vadisi Parkı'nda, yüzeyi donan göletteki iki kuğuyu kurtarırken görüntülenen belediye işçisi Salim Altuntaş da geçtiğimiz yılın güzel yüreklileri arasında yer alıyor.

Görevli olduğu parkta hayvanların gündüz dolaşıp akşam saatlerinde barınaklarına geri döndüğünü söyleyen Altuntaş, "Geçen sene çok kar yağmıştı. Kuğular kar yağışından dolayı gölden çıkamamışlar. Sabah işe geldiğimde ilk işim hayvanları kontrol etmek oluyor. Kuğuların donmak üzere olduğunu gördüm. Üzerime su geçirmez bir tulum giyip gölün içine girdim. Onları alıp sıcak bir yere götürdüm. Gölün buzu çözüldükten sonra tekrar aynı şekilde göle bıraktık" diye konuşuyor.

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İyileştirip doğaya geri bırakacak

Adıyaman’da, küçükbaş hayvanlarını yaylada otlatırken yaralı halde bulduğu dağ keçisini kilometrelerce sırtında taşıyarak eve getiren çoban Erdal Değirmenci, iyileştirip doğaya geri bırakmak için uğraşıyor. Merkeze bağlı Yazıbaşı köyünde yaşayan ve küçükbaş hayvanlarını köyün üst kesimlerinde bulunan Ulubaba Yaylası’na götüren Değirmenci, iki arka ayağından sakatlanan dağ keçisi olduğunu fark eder. Yaralı keçiyi 17 kilometre boyunca sırtında taşıyan Değirmenci, su ve yem verdikten sonra ilgili kurumları arayarak yardım istedi. Hayatında ilk defa bir dağ keçisi gören Değirmenci'nin hayvanı taşıması biraz zor olsa da o şekilde bırakıp gidememiş.

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Kolları kuşa kanat oldu

Ağrı'nın Diyadin İlçesi'ne bağlı Günbuldu Köyü'nde, geçtiğimiz Ekim ayında elektrik teline kanadı takılan kuşu kurtarmak isteyen 17 yaşındaki çoban Ramazan Taşdemir, akıma kapılıp eki elini kaybetmesi tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Kuşu kurtardıktan sonra tam direkten inerken belindeki su matarası yüksek gerilim hattına değince akıma kapıldı. Direkten düşmek üzereyken, ayağı demire takılan Taşdemir düşmemek için bir buçuk saat telleri tutmak zorunda kaldı. Ellerinde yanıklar oluşunca iki eli dirsek altından kesilen Taşdemir, Ankara GATA'da tedavi görüyor. Bedeninde de yaralar olan Taşdemir'in beline, deri nakledildi. Taşdemir'in vücudundaki iltihabın temizlenmesi için halen kolları dirsek üstünden makineye bağlanıyor. Hemşire ve refakatçi yardımıyla oturmaya başlayan Taşdemir, şimdi de kollarına yapılacak protezleri bekliyor.