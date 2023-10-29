Bu kavga bu defa güldürecek

İstanbul'da yaşayan ve mesleğini çok seven fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan ilkokul öğretmeninin tayininin Trabzon’un Çaykara ilçesine çıkmasıyla başından geçen olayların anlatıldığı TRT ortak yapımı “Öğretmen” filmi, geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Trabzon'un Çaykara ilçesinde çekimleri tamamlanan film, Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin rekabetini koyu Fenerbahçeli bir öğretmenin gözünden anlatıyor. Trabzonspor’un şampiyonluk hikayesine de atıfta bulunulan filmde ayrıca “mesleğine aşık bir öğretmenin öğrencileri için yapamayacağı şey yoktur” teması da vurgulanıyor. Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin rekabetini mizahi bir dille anlatan filmin senaryosu Yılmaz Okumuş, yapım ve yönetmenliği Bilal Kalyoncu’ya ait. Oyuncu kadrosunda ise sinema ve televizyon dünyasından usta oyuncular Önder Açıkbaş, Asuman Dabak, Necmi Yapıcı, Buse Sinem İren, Ulaş İnan Torun, Burak Satıbol, Adem Yılmaz, Kemal Uçar ve Seymen Aydın yer alıyor. Ayrıca Trabzonspor tarihinin en çok gol atan futbolcusu olan Hami Mandıralı da filme konuk oyuncu olarak katılıyor. Öğretmen karakterini canlandıran Önder Açıkbaş ve Tolunay rolünü canlandıran Buse Sinem İren ile konuştuk.

“Öğretmen” karakterini canlandıran Önder Açıkbaş, “Bu filmle Fenerbahçe-Trabzonspor müsabaka çekişmesinin ya da taraftarlar arasındaki bu adı konulamaz, bazı zamanlarda aşırılaşan durumların telafisinin olabileceğinden, sevginin her büyük sorunun üstesinden gelebileceğini anlatıyoruz” şeklinde filmi anlatıyor.

Fanatik ama öğrencilerine karşı çok merhametli

“Öğretmen” rolünü canlandıran Açıkbaş, “Oynadığım karakter biraz fazla fanatik bir adam ama öğrencilerine karşı çok merhametli” ifadelerini kullanıyor ve şu sözlerle anlatıyor: “Aslında Trabzon Çaykara’da koyu Trabzonsporluların içinde de fazla çekingen. Meslek hayatımda canlandırdığım en sade, dingin ama en renkli karakter oldu. Başka bir komedyenlik denemesi var burada. Daha dingin bir karakteri canlandırıp durum komedisinden faydalanıyoruz.”

Gerçek hayatta Beşiktaş taraftarı olduğunu söyleyen Açıkbaş, rahmetli babası Recep Açıkbaş’ın, koyu Fenerbahçeli olduğunu dile getiriyor. Açıkbaş, “Babamın aziz hatırası için bu rolü seve seve koyu Fenerbahçeli bir adam olarak oynadım. Zaten Kadıköy yakasında büyüdüm. Çok fazla Fenerbahçeli arkadaşım vardı. Hatta Fenerbahçe’nin şampiyonluklarında oralarda bayrak sallamışlığım da vardır. Çünkü arkadaşlarımı çok seviyorum. Babamdan sebep Fenerbahçe’ye sıcağım ama çok iyi bir Beşiktaş taraftarıyım” ifadelerini kullanıyor.

Rolüm için kilo verdim

“Rolüme zihinsel olarak kendimi hazırladım” diyen Açıkbaş, rolü için kilo verdiğini söylüyor. Açıkbaş, “Aynanın karşısında kimi zaman hal, hareket ve tavırlarıma baktım. Aklıma çok yatanlarla yola devam ettim, yatmayanları da değiştirdim” diyor. Çekimlerin güzel ve zengin geçtiğini belirten Açıkbaş, “Teknik anlamda da çok fazla görsel şölen var. Eğlenceliydi. Bol bol beslendik; üç-dört kilo aldım hatta. Muhlamanın bu kadar güzel yapıldığı bir yerde muhlama yememek olur mu? Fakat Çaykara’da sosyal tesis anlamında çok fazla zenginliği olmayan bir bölgede uzunca bir süre konakladık. Ben sosyalleşmeyi seven bir insanım, bu biraz beni zorladı. Hatta bir dönem rahatsızlık atlattım; gribal enfeksiyon geldi, o da biraz yordu beni. Çok çabuk ayağa kalktım, kalkmak zorundaydım. Onun dışında Karadeniz insanıyla çok sevdik birbirimizi. Çok sıcakkanlı insanlar” şeklinde ifade ediyor ve “TRT yapımında yer almak TRT’nin o güven veren duruşunu arkamızda, ensemizde hissetmek bizim için harikaydı. Çok özgür çalıştık, çok rahattık, çok mutluyduk. Ortaklığımızı, mesleğimize olan saygılarını sonuna kadar hissediyoruz” diyor.

Tolunay karakteri komik, zeki, güçlü bir kadın

Öğretmen'in tayin olduğu köyde hırçın Karadenizli Tolunay’ı oynayan Buse Sinem İren ise, “Karadenizli bir karakter yaratmak güçlü hissettiğim bir alan, ailem Karadenizli. Canlandırdığım karakter Tolunay komik, zeki, güçlü bir kadın. Trabzon gibi bir yerde kahvede abileriyle oturabileceğini herkese kabul ettirmiş, kendi ailesi için de önemli bir kadın figür olmuş. Gerçek Karadeniz kadınları da öyledir. Hepsi istese kahveye girer ama tercih etmez. Hem gerçekçi hem karikatürize köpürtülebilecek bir rol” diyor. İren, canlandırdığı karakter Tolunay ile ortak yönlerini ise şöyle paylaşıyor: “Korkusuz bir kadın bu açıdan benziyoruz. Ben de öyleyim. Doğru bildiğimden şaşmam, cesurum. Dayılarımla büyüdüm ben de, erkek mantığını anlamış gerekli olduğunda o açılardan da düşünebilen biriyim. Tolunay hayatı öyle yaşıyor tabi orada ayrışıyoruz. Ama devam filminde onun da karakterinde dönüşümler olacak.”

Şampiyonluğun geldiği an oturduğum sandalyeyi kırdım

Çekimlerin çok keyifli geçtiğini ifade eden İren, “Anneannem Trabzon Çaykara’lı. Atalarımın topraklarını bu vesileyle ziyaret ettim. Tüm ekip ailemmiş gibi hissettim. Köy kahvaltıları, yöresel lezzetler, repo günlerimizde geziler yaptık” şeklinde anlatıyor. İren, en çok etkilendiği sahneyi ise şu sözlerle aktarıyor: “Şampiyonluğun geldiği an. Hepimiz kahvedeyiz, Trabzonspor şampiyon oluyor. Çok başka bir andı. 60 kişi vardık hem ekip hem oyuncular… Herkes o kadar coşkuyla kutladı ki, bir an kendimi o seviyede koyu Trabzonsporlu, herkesle akraba, düşmanımla bile dost hissettim. Şampiyonluk sevincini oynarken oturduğum sandalyeyi kırdım siz düşünün.”







