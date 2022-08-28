Büyük zafer sahneye taşındı: “Son Söz”

Zübeyde Hanım’ın, oğlu Mustafa Kemal Paşa’ya zaferle dönmesini temenni ettiği son sözü, büyük zaferin 100’üncü yıl dönümünde sahneye taşınıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 30 Ağustos destanını 100 kişilik dev bir kadro ile hazırladığı “Son Söz” projesi ile 4 ilde seyirciyle buluşturacak.

Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve İzmir’de sahnelenecek olan “Zafer Yolu 100. Yıl Son Söz” gösterisinde, düşmana ilk kurşunu sıkarak kurtuluşun fitilini ateşleyen Hasan Tahsin’den başlayarak ay yıldızlı bayrağı göğe çeken kahramanların 9 Eylül’de düşmanı denize döktüğü muhteşem zaferin öyküsü anlatılacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde ulaşılan büyük zaferin anlatılacağı “Zafer Yolu 100. Yıl Son Söz” gösterisi ilk olarak Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde sahnelenecek.

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Gösteri programı şöyle olacak: