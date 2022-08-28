Hayat Büyük zafer sahneye taşındı Son Söz
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Büyük zafer sahneye taşındı: “Son Söz”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 30 Ağustos destanını 100 kişilik dev bir kadro ile hazırladığı “Son Söz” projesi ile 4 ilde seyirciyle buluşturacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Büyük zafer sahneye taşındı: “Son Söz”
Son Söz

Zübeyde Hanım’ın, oğlu Mustafa Kemal Paşa’ya zaferle dönmesini temenni ettiği son sözü, büyük zaferin 100’üncü yıl dönümünde sahneye taşınıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 30 Ağustos destanını 100 kişilik dev bir kadro ile hazırladığı “Son Söz” projesi ile 4 ilde seyirciyle buluşturacak.

Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve İzmir’de sahnelenecek olan “Zafer Yolu 100. Yıl Son Söz” gösterisinde, düşmana ilk kurşunu sıkarak kurtuluşun fitilini ateşleyen Hasan Tahsin’den başlayarak ay yıldızlı bayrağı göğe çeken kahramanların 9 Eylül’de düşmanı denize döktüğü muhteşem zaferin öyküsü anlatılacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde ulaşılan büyük zaferin anlatılacağı “Zafer Yolu 100. Yıl Son Söz” gösterisi ilk olarak Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde sahnelenecek.

Gösteri programı şöyle olacak:

  • - 25 Ağustos 2022 – Afyonkarahisar / Şuhut ilçe stadyumu – 21.30
  • - 27 Ağustos 2022 – Kütahya / Belediye önü – 21.30
  • - 28 Ağustos 2022 – Uşak / Atapark – 21.30
  • - 30 Ağustos 2022 – İzmir / Gündoğdu Meydanı – 20.15
İstanbulda tarihi operasyon

İstanbul'da tarihi operasyon

​Bakan Muş 'Ele geçirilen en yüksek miktar' diyerek duyurdu.
Gizli birim üyeleri itiraf etti

Gizli birim üyeleri itiraf etti

​BAE ABD'yi CUA ile gözetliyor.
Barış Yarkadaş: Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığını istemiyor

​Trabzonspor, Umut Bozok ve kulübü Lorient ile prensip anlaşmasına vardı.

​Akaryakıta bir indirim daha geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.