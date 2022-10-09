Hayat Celile Hikmetin tabloları müzayedede
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Celile Hikmet’in tabloları müzayedede

Nazım Hikmet’in annesi ve aynı zamanda ilk kadın ressamlarımızdan Ayşe Celile Hikmet’in iki eseri müzayedede satışa çıkarıldı. Celile Hikmet, Su Taşıyan Çocuklar ve Köyde Kadınlar Aşında adlı iki eserini 1952 yılında resmetmiş.

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R. Rüveyda Okumuş Yeni Şafak
Celile Hikmet’in tabloları müzayedede
Köyde Kadınlar Aşında

Türk resim sanatının ilk kadın ressamlarından Ayşe Celile Hikmet’in iki eseri Online Müzayede’de açık artırmaya çıkarıldı.

Türk resim sanatının en önemli ilk kadın ressamlarından, Nazım Hikmet’in annesi Ayşe Celile Hikmet’in (1880-1956) imzasını taşıyan iki nadide yapıtı 1950’li yılların sosyal ve kültürel hayatını yansıtıyor. Celile Hanım’ın müzayedede satışa sunulan 1952 yılında resmettiği “Su Taşıyan Çocuk” ve “Köyle Kadınlar Aşında” adlı eserleri büyük boy tuval üzeri yağlı boya kullanılarak resmedilmiş. Hem sosyal konu içermesi hem de büyük boy tuval olmaları açısından sanatçının çok nadir çıkan yapıtları arasında yer alan bu 70 yıllık tuval eserler Türk resmi açısından önem taşıyor.

Resim çalışmalarında kuşağının diğer kadın ressamları gibi portreler üzerine yoğunlaşan Celile Hikmet’in en güzel portreleri ailesi ile olanlardır. Celile Hanım’ın bu eserleri çoğunlukla müzelerde sergilenmekte ya da aile koleksiyonunda yer almaktadır.

ABDÜLHAMİD’İN YAVERİ

1880 yılında Selanik’te doğan Celile Hanım, Sultan II. Abdülhamid’in yaveri, eğitimci Hasan Enver Paşa’nın kızıdır. İlk resim çalışmalarına on beş yaşında başladı. Saray Ressamı Fausto Zonaro’dan özel resim dersleri almış daha sonraki yıllarda ise resim çalışmalarını Berlin, Roma ve Paris’te sürdürmüştür. İstanbul’a döndükten sonra da pek çok karma ve kişisel sergiye katılmıştır. Şair Nazım Hikmet’in annesi, Oktay Rıfat’ın teyzesi olan Celile Hanım, resim çalışmalarında kuşağının diğer kadın ressamları gibi portreler üzerine yoğunlaşmış, hamamlar ve çingeneleri konu alan eserler üretmiştir. Pastel renklerin hâkim olduğu resimler yapmış, daha çok dost ve akrabalarını resmetmiştir. Oğlunun, torunun ve yeğeninin portreleri en başarılı eserleri arasındadır. Celile Hikmet olarak tanınan sanatçı, 1918 yılında şair Nazım Hikmet’in babası olan Hikmet Bey ile boşanmasının ardından resimlerindeki imzalarını Hikmet soyadı ile atmayı bırakmıştır. Dönemin en önde gelen kadın ressamları arasında yer alan daha çok portre ve nü eserleriyle bilinen sanatçı 1956 yılında Ankara’da yaşamını yitirmiştir.

ÜNLÜ RESSAMLAR MÜZAYEDEDE

9 Ekim’de bugün onlinemuzayede.com internet adresinde canlı olarak yapılacak müzayedede Celile Hikmet’in yapıtlarının yanı sıra Fikret Mualla, Mübin Orhon, Burhan Doğançay, Nuri İyem, Devrim Erbil, Selim Turan, Yiğit Yazıcı gibi Türk çağdaş ve klasik sanatının birbirinden değerli sanatçılara ait 118 eser bulunuyor.

Dünyanın en nadidelerinden biri: Dudak uçuklatan fiyata satıldı
FOTOĞRAF 9
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Adını Kraliçe II. Elizabeth'e düğün hediyesi olarak verilen bir başka pembe elmastan alan 11.15 karatlık Williamson Pink Star (Pembe Yıldız) elması, dün Sotheby's Hong Kong tarafından açık artırmada adı açıklanmayan bir alıcıya 453 milyon Hong Kong Dolarına (57,736,078 ABD Doları) satıldı.

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Uzmanlar elmasın satış fiyatını 22 milyon ABD doları olarak öngörmüştü.
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Müzayede evi satışı tarihi olarak nitelerken “11.15 karat ağırlığında ve elmaslarda doğal olarak bulunan en nadir renklerden birini taşıyan Williamson Pink Star, şimdiye kadar satılan en büyük ikinci içten kusursuz, pembe elmastır” ifadelerini kullandı.
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Müzayede evi elmasın kimyasal olarak en saf elmas türü olan Tip IIa olduğunu ve bu tip elmasların ise genellikle olağanüstü optik şeffaflıkta olduğunu ifade etti.
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Açıklamada “Williamson Pembe Yıldızı, tüm değerli taşlar arasında en nadide olanlardan biridir...

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Modifiye edilmemiş büyük pembe elmaslara rastlamak son derece nadirdir” denildi.
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DİĞER İKİ ÜNLÜ PEMBE ELMASLAR

Williamson Pembe Yıldızı olarak bilinen 11.15 karat elmas, adını diğer iki büyük pembe elmastan aldı.

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Bu iki pembe elmastan 59,60 karat olanı 2017'de açık artırmada 71,2 milyon dolarlık rekor bir fiyata satıldı.
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23.60 karatlık ikinci pembe elmas ise, 1947'de Kanadalı bir jeolog tarafından Kraliçe II. Elizabeth'e düğün hediyesi olarak verildi.
Dünyanın en nadidelerinden biri: Dudak uçuklatan fiyata satıldı
Dünyanın en nadide pembe elmaslarından biri olarak bilinen 'Williamson Pembe Yıldızı'nın, dün Hong Kong'da açık arttırmayla satışa çıkarılmıştı. Kusursuz olduğu belirtilen 11.15 karatlık elmas dün 20 dakika süren açık arttırmada dudak uçuklatan fiyata alıcı buldu.
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