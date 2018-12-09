Cennet hurması sofralarda

Antioksidan yazılara Trabzon hurması ile devam edelim. Tıpkı bal kabağı gibi tatlı bir turuncu renkte olan Trabzon hurması ya da diğer adıyla Cennet hurması, içinde bol miktarda A vitamini barındırır. Kataraktın önlenmesi, sağlıklı görme ve pırıl pırıl bir cilt için A vitamini çok gereklidir. İki cennet hurması günlük A vitamini ihtiyacımızın neredeyse yarısını karşılıyor. Bu da sağlıklı bağırsaklar demek, sağlıklı mide ve reflüye karşı alınmış önemli bir tedbir demek. Bir çok vitamini ve minerali, aynı zamanda posayı bir arada içeren Trabzon hurması, kansere ve yaşlanma belirtilerine karşı en iyi dostlarımızdan biri. Fakat muhakkak biraz cevizle, fındıkla birlikte ya da zeytinyağı, tereyağı ilavesiyle tüketin. Böylece etkisi artacaktır. Bugün sıradışı bir kaç Trabzon hurması tarifi paylaşalım istiyorum. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.

Cennet Hurmalı Pay

MALZEMELER: 100 gram pudra şekeri 150 gram tereyağı 250 gram un 1 yumurta sarısı Bir fiske tuz 4 cennet hurması Bir çay bardağı süt Bir yumurta Bir fincan şeker

YAPILIŞI: Soğuk tereyağını küp küp doğrayalım. Pudra şekeri ile iyice yoğurup tuz ve yumurta sarısını ilave edelim. Hemen streç filme sarıp buzdolabında 15 dakika dinlendirelim. Ayrı bir yerde cennet hurmalarının kabuk ve çekirdeklerini alalım. Süt, şeker ilave edip püre haline getirelim. Hamurumuzu streç film üzerinde, tart kalıbına uygun bir boyda yarım parmak kalınlığında açalım. Yağlayıp unladığımız kalıba dikkatlice yerleştirelim. Üzerine çatalla delikler açalım. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında 10 dakika pişirelim. İçimizi yerleştirelim ve 10 dakika daha fırınlayalım. Afiyet olsun.

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Cennet Hurmalı Pay

Trabzon Hurması Salatası

MALZEMELER: 2 küçük cennet hurması Bir küçük kuru soğan Bir kahve fincanı sirke Bir kahve fincanı zeytinyağı Çeyrek aysberg marul 1 küçük nar Bir avuç ceviz içi Bir fiske tuz Bir çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI

Küçük cennet hurmalarını dilimleyelim. Marulları yıkayıp elimizle parçalayalım. Kuru soğanı ince ince doğrayalım ve zeytinyağı ile ovalım. Sirke, soğanlı zeytinyağı, nar taneleri, tuz ve tane karabiberi karıştıralım. İyice çalkalayıp 15 dakika buzdolabında dinlendirelim. Marul ve cennet hurmasını salata kasesine alıp karışımı üzerine dökelim. İyice harmanlayıp ceviz içiyle süsleyelim. Afiyet olsun.

Trabzon Hurması Kurabiyesi

MALZEMELER: 250 gram tereyağı 150 gram pudra şekeri Bir paket vanilya Bir paket kabartma tozu 3 su bardağı un Bir Trabzon hurması 3 elma Bir kase fındık içi Bir çay kaşığı tarçın Bir fincan şeker

YAPILIŞI: Tereyağını eritip tekrar donduralım ve suyundan ayıralım. Pudra şekeri ile tereyağını iyice karıştıralım. Unu eleyerek ekleyip kabartma tozu ve vanilya ilave edelim. Buzdolabında dinlendirelim. Ayrı bir yerde elmaları rendeleyelim. Trabzon hurmasını ezip ilave edelim. Tavada hafifçe suyunu uçuralım. Dövülmüş fındık içi, şeker ve tarçını ekleyelim. Hamurumuzu bir kayısı boyunda bezeler yapıp yassı hale getirelim. İçi koyalım ve kapatalım. Pişirme kağıdı serdiğimiz tepsiye yerleştirelim. 180 derecede, önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirelim. Pudra şekeri serperek servise alalım. Afiyet olsun.